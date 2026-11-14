Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Зима 2026–2027 принесе нові тенденції у світі зачісок. Цього сезону стилісти радять відмовитися від складних укладок на користь природності, м'яких ліній та стрижок, які не потребують щоденного використання фена чи плойки

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Як пише Women.com, головний акцент цієї зими – поєднання елегантності, зручності та природної текстури волосся. За словами косметологині та експертки з краси Ліндсі Вортен, клієнти дедалі частіше обирають стрижки, які зберігають акуратну форму навіть без тривалого укладання. Експерти виділили п'ять зачісок, які будуть особливо актуальними в холодний сезон.

Італійський боб

Класичний італійський боб, який набув популярності кілька років тому, повертається в оновленому варіанті. Тепер замість чітких важких ліній стилісти пропонують легкі шари, що додають волоссю рухливості та природного об'єму.

Оновлений італійський боб особливо вдало підходить для прямого та хвилястого волосся. Він дозволяє створити елегантну зачіску без складних процедур і великої кількості засобів для укладання.

Крім того, коротша довжина практична взимку: пасма менше заплутуються в шарфах і не застрягають у застібках верхнього одягу. Стрижку також можна доповнити легким чубчиком.

Ніжніша версія стрижки шег

Багатошарова стрижка шег знову привертає увагу, проте цього разу її форма стала стриманішою. Замість різких переходів між довжинами перукарі створюють плавні шари, які підкреслюють природну структуру волосся.

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Ця зачіска особливо підійде власницям хвилястих і кучерявих пасом. Завдяки правильному розташуванню шарів волосся набуває об'єму, а локони стають виразнішими.

Головна перевага м'якого шегу – мінімальна потреба в гарячому укладанні. Це особливо актуально взимку, коли волосся може ставати сухішим через холодне повітря та опалення.

Кучерявий батерфляй

Стрижка батерфляй, або "метелик", залишається серед модних тенденцій, але тепер стилісти пропонують її адаптовану версію для кучерявого волосся.

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Особливість такої зачіски полягає у поєднанні коротших і довших шарів. Пасма навколо обличчя формують м'який силует, тоді як основна довжина залишається практично незмінною.

Це вдале рішення для тих, хто хоче зробити зачіску візуально пишнішою, не жертвуючи довжиною волосся.

Кучерявий батерфляй також не потребує частого оновлення форми в салоні. Правильно підібрані шари допомагають локонам природно спадати, створюючи об'єм без складного укладання.

Довгі шари з чубчиком-шторкою

Не всі модні зміни потребують кардинального обрізання волосся. Тим, хто хоче освіжити зачіску, але зберегти звичну довжину, стилісти рекомендують багатошарову стрижку з чубчиком-шторкою.

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Такий чубчик складається з подовжених пасом, які м'яко обрамляють обличчя з обох боків. Він добре поєднується з різною довжиною волосся та дозволяє експериментувати з укладками.

За словами Ліндсі Вортен, чубчик-шторка залишається одним із найпопулярніших запитів у салонах краси, оскільки допомагає змінити зачіску без радикального перетворення.

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Для святкових подій волосся можна зібрати, залишивши кілька вільних пасом біля обличчя. А для повсякденного образу достатньо підкреслити природні хвилі.

Чубчик у стилі Джейн Біркін

Ще один тренд зими – легкий чубчик середньої довжини, натхненний знаменитою зачіскою Джейн Біркін. Його характерна особливість – тонкі, невимушені пасма приблизно до рівня брів.

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На відміну від густого геометричного чубчика, цей варіант має м'якшу форму та не потребує ідеально рівної укладки.

Найкраще він підходить для прямого або хвилястого волосся. Завдяки легкій текстурі зачіска набуває природності, а обличчя отримує делікатне обрамлення.

Чубчик у стилі Біркін можна носити з різною довжиною волосся, тому він підійде тим, хто хоче помітних змін без повноцінної нової стрижки.

Загалом узимку 2026–2027 років у тренді будуть зачіски, які підкреслюють індивідуальність і не вимагають багато часу на догляд. Стилісти радять насамперед враховувати природну текстуру волосся, адже саме вона допоможе обрати форму, яка залишатиметься зручною та актуальною протягом усього сезону.

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