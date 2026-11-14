Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Які рішення щодо пенсій розробили в урядіНові обмеження пенсії: яке рішення підготували в уряді і чому це не спрацюєСили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – ГенштабСили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – ГенштабДе сьогодні безкоштовно дивитися Північна Ірландія – Україна. Розклад трансляцій Ліги наційДе сьогодні безкоштовно дивитися Північна Ірландія – Україна. Розклад трансляцій Ліги наційЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відеоСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийВідбиття повітряної атаки РФОкупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збитиПосвідчення водія в Україні. ІлюстраціяНа Львівщині поліцейський оштрафував водія, бо побачив "D" у техпаспорті: історія отримала цікаве продовженняВіткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РосієюВіткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РосієюСенатори США вимагають доступу до листування Маска з Білим домом і Пентагоном щодо обмеження StarshieldСенатори США вимагають доступу до листування Маска з Білим домом і Пентагоном щодо обмеження Starshield
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
165
Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото
Трендові зачіски. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Зима 2026–2027 принесе нові тенденції у світі зачісок. Цього сезону стилісти радять відмовитися від складних укладок на користь природності, м'яких ліній та стрижок, які не потребують щоденного використання фена чи плойки

Як пише Women.com, головний акцент цієї зими – поєднання елегантності, зручності та природної текстури волосся. За словами косметологині та експертки з краси Ліндсі Вортен, клієнти дедалі частіше обирають стрижки, які зберігають акуратну форму навіть без тривалого укладання. Експерти виділили п'ять зачісок, які будуть особливо актуальними в холодний сезон.

Італійський боб

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Боб. Джерело: Instagram @lauraverwi

Класичний італійський боб, який набув популярності кілька років тому, повертається в оновленому варіанті. Тепер замість чітких важких ліній стилісти пропонують легкі шари, що додають волоссю рухливості та природного об'єму.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
2,1 т.
Які джинси вийшли з моди: стилісти назвали трендові альтернативи
2,1 т.
Які джинси вийшли з моди: стилісти назвали трендові альтернативи
Олена БилімОлена Билім
1,8 т.
Виглядайте молодше: 10 зачісок для жінок 70+, які допоможуть скинути роки
1,8 т.
Виглядайте молодше: 10 зачісок для жінок 70+, які допоможуть скинути роки
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
504
5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року
504
5 трендів у макіяжі, з якими варто поекспериментувати взимку 2026 року

Оновлений італійський боб особливо вдало підходить для прямого та хвилястого волосся. Він дозволяє створити елегантну зачіску без складних процедур і великої кількості засобів для укладання.

Крім того, коротша довжина практична взимку: пасма менше заплутуються в шарфах і не застрягають у застібках верхнього одягу. Стрижку також можна доповнити легким чубчиком.

Ніжніша версія стрижки шег

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Боб на хвилястому волосся. Джерело: Instagram, @hoskelsa

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Фактурна шегі-кітті

Багатошарова стрижка шег знову привертає увагу, проте цього разу її форма стала стриманішою. Замість різких переходів між довжинами перукарі створюють плавні шари, які підкреслюють природну структуру волосся.

Ця зачіска особливо підійде власницям хвилястих і кучерявих пасом. Завдяки правильному розташуванню шарів волосся набуває об'єму, а локони стають виразнішими.

Головна перевага м'якого шегу – мінімальна потреба в гарячому укладанні. Це особливо актуально взимку, коли волосся може ставати сухішим через холодне повітря та опалення.

Кучерявий батерфляй

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Чубчик-шторка. Джерело: instagram.com/reignbeautybar_

Стрижка батерфляй, або "метелик", залишається серед модних тенденцій, але тепер стилісти пропонують її адаптовану версію для кучерявого волосся.

Особливість такої зачіски полягає у поєднанні коротших і довших шарів. Пасма навколо обличчя формують м'який силует, тоді як основна довжина залишається практично незмінною.

Це вдале рішення для тих, хто хоче зробити зачіску візуально пишнішою, не жертвуючи довжиною волосся.

Кучерявий батерфляй також не потребує частого оновлення форми в салоні. Правильно підібрані шари допомагають локонам природно спадати, створюючи об'єм без складного укладання.

Довгі шари з чубчиком-шторкою

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Хвіст із чубчиком. Джерело: instagram.com/sabri.abic

Не всі модні зміни потребують кардинального обрізання волосся. Тим, хто хоче освіжити зачіску, але зберегти звичну довжину, стилісти рекомендують багатошарову стрижку з чубчиком-шторкою.

Такий чубчик складається з подовжених пасом, які м'яко обрамляють обличчя з обох боків. Він добре поєднується з різною довжиною волосся та дозволяє експериментувати з укладками.

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Медовий блонд. Джерело: instagram.com/larkdavies

За словами Ліндсі Вортен, чубчик-шторка залишається одним із найпопулярніших запитів у салонах краси, оскільки допомагає змінити зачіску без радикального перетворення.

Для святкових подій волосся можна зібрати, залишивши кілька вільних пасом біля обличчя. А для повсякденного образу достатньо підкреслити природні хвилі.

Чубчик у стилі Джейн Біркін

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Чубчик Біркін підходить під будь-яку форму обличчя, навіть під сердечко, як у Елізабет Олсен. Джерело: Instagram / @gitabass

Ще один тренд зими – легкий чубчик середньої довжини, натхненний знаменитою зачіскою Джейн Біркін. Його характерна особливість – тонкі, невимушені пасма приблизно до рівня брів.

На відміну від густого геометричного чубчика, цей варіант має м'якшу форму та не потребує ідеально рівної укладки.

Які зачіски будуть у моді цієї зими: фото

Чубчик у стилі Джейн Біркін. Джерело: Instagram, @valeriaferreiramakeup

Найкраще він підходить для прямого або хвилястого волосся. Завдяки легкій текстурі зачіска набуває природності, а обличчя отримує делікатне обрамлення.

Чубчик у стилі Біркін можна носити з різною довжиною волосся, тому він підійде тим, хто хоче помітних змін без повноцінної нової стрижки.

Загалом узимку 2026–2027 років у тренді будуть зачіски, які підкреслюють індивідуальність і не вимагають багато часу на догляд. Стилісти радять насамперед враховувати природну текстуру волосся, адже саме вона допоможе обрати форму, яка залишатиметься зручною та актуальною протягом усього сезону.

Раніше OBOZ.UA розповідав про наймодніші стрижки осені-2026.

Схожі теми
стрижкизачіскиволосся
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!