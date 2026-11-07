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Які тіні обрати для навислих повік: найвдаліші кольори

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
114
Які тіні обрати для навислих повік: найвдаліші кольори
Які тіні підійдуть для навислих повік. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Макіяж для навислих повік потребує особливого підходу, адже неправильно підібрані тіні можуть візуально зробити очі меншими. Найчастіше для такого макіяжу рекомендують коричневі відтінки, однак це далеко не єдиний вдалий варіант. Правильно підкреслити погляд можна й за допомогою рожевих, зелених та інших кольорів.

Як пише Kobieta Interia, головне значення має не стільки колір тіней, скільки їхня текстура, насиченість і техніка нанесення. Деякі відтінки допомагають візуально підняти повіку та зробити погляд відкритішим.

Які кольори тіней найкраще підходять для навислих повік

Коричневі та бежеві відтінки вважаються найпростішим варіантом для такого макіяжу. Вони дозволяють природно підкреслити форму очей і приховати невеликі помилки під час нанесення косметики.

Навіть якщо тіні розтушовані не зовсім рівномірно, на нейтральних відтінках це менш помітно. Крім того, бежеві та коричневі кольори підходять для повсякденного і вечірнього макіяжу та легко поєднуються з різними образами.

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Ще один вдалий варіант – ніжні рожеві тіні. Вони допомагають створити м'який, природний макіяж і також добре підходять для візуального коригування навислих повік.

При цьому варто враховувати підтон шкіри:

  • Для холодного підтону краще обирати ніжно-рожеві та прохолодні припилені відтінки.
  • Для теплого підтону підійдуть персиково-рожеві та теплі рожеві кольори.

Особливо зручними такі відтінки будуть для початківців, які лише вчаться правильно наносити й розтушовувати тіні.

Чи можна використовувати яскраві тіні

Власницям навислих повік зовсім не обов'язково обмежуватися нейтральною палітрою. Насичені зелені, сині, фіолетові та інші кольори також можуть мати гарний вигляд.

Головне правило – використовувати світліші й темніші відтінки одного кольору, щоб візуально скоригувати форму ока.

Темніші тіні рекомендують наносити на зовнішній кутик ока та розтушовувати трохи вище природної складки повіки, у напрямку до брови. Світліші відтінки варто розподілити на більшій частині рухомої повіки.

Такий прийом допомагає візуально збільшити очі, зробити погляд відкритішим і зменшити помітність навислої складки шкіри.

Яких тіней краще уникати

За словами фахівців, найбільше значення має фініш косметики. Для затемнення ділянки навислої складки найкраще підходять матові тіні. Темні перламутрові, сатинові та блискучі тіні можуть привертати зайву увагу до навислої частини повіки. Тому для візуального маскування цієї ділянки їх краще не використовувати.

Однак це не означає, що від блискіток доведеться повністю відмовитися. Перламутрові та сяйливі тіні можна наносити на центральну частину рухомої повіки. При цьому вони мають бути світлішими за відтінок, використаний у зовнішньому кутику ока.

Отже, для навислих повік підходять практично будь-які кольори тіней. Найпростіше починати з бежевих, коричневих і ніжно-рожевих відтінків, а для яскравішого макіяжу можна сміливо експериментувати з іншими кольорами.

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