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Які шкарпетки підібрати під лофери: модні поради

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
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Які шкарпетки підібрати під лофери: модні поради
Лофери і шкарпетки. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Ще донедавна поєднання лоферів зі шкарпетками вважали суперечливим модним рішенням. Однак восени 2026 року воно стало одним із найцікавіших способів урізноманітнити повсякденний гардероб.

Правильно підібрані шкарпетки додають образу особливого шарму. Експерти розповіли про чотири стильні поєднання, які варто спробувати цієї осені.

Білі шкарпетки – безпрограшна класика

Найпростіший спосіб підтримати модний тренд – поєднати чорні лофери з білими шкарпетками. Контраст між світлим і темним робить взуття помітним акцентом образу.

Стилісти радять обирати однотонні білі шкарпетки, зокрема моделі з дрібним рубчиком, завдовжки трохи вище щиколотки. Їх можна носити з прямими джинсами, короткими спідницями, бермудами та жакетами.

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Головне правило – не приховувати шкарпетки під одягом. Вони мають бути повноцінною частиною ансамблю, а не випадковою деталлю.

Сірі шкарпетки – для стриманих образів

Якщо білі шкарпетки здаються надто контрастними, варто звернути увагу на сірі. Це універсальний варіант для тих, хто віддає перевагу елегантним і спокійним поєднанням.

Особливо актуальні меланжеві, графітові та світло-сірі моделі. Вони гармонійно поєднуються як із чорними, так і з коричневими лоферами. Доповнити таке взуття можна вовняною спідницею, класичним тренчем або об'ємним светром. У результаті вийде невимушений осінній образ із нотками паризького шику.

Кольорові шкарпетки – яскравий акцент

Бордові, темно-зелені, темно-сині або ніжно-жовті шкарпетки здатні перетворити навіть найпростіше вбрання на оригінальний модний ансамбль.

Проте тут важливо дотримуватися одного правила: колір шкарпеток повинен перегукуватися з іншими елементами образу.

Наприклад, бордові шкарпетки можна поєднати із сумкою подібного відтінку, а зелені – із шарфом або светром. Не обов'язково добирати кольори тон у тон. Достатньо невеликого перегуку відтінків, щоб ансамбль був гармонійним. Таке рішення особливо пасуватиме тим, хто любить експериментувати з модою, але не хоче перевантажувати образ яскравими деталями.

Мереживні та прозорі шкарпетки – для романтичного настрою

Лофери необов'язково поєднувати лише з класичними бавовняними шкарпетками. Цієї осені варто придивитися до напівпрозорих моделей, тонкого капрону та ніжного мережива.

Особливо цікаво такі шкарпетки поєднуються з масивними лоферами на товстій підошві. Легка тканина створює контраст із грубуватою формою взуття, додаючи образу жіночності. Носити їх можна з короткими сукнями, спідницями або широкими штанами, які відкривають щиколотки.

Головна модна порада на осінь 2026 року – експериментуйте з деталями.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про 6 способів урізноманітнити осінній образ.

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