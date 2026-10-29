Які осінні куртки додають ваги: невдалі фасони

Осінні куртки можуть помітно змінити пропорції фігури. Деякі популярні фасони візуально розширюють плечі, приховують талію або додають зайвого об'єму в ділянці живота та стегон.

Відео дня

Як пише Styl Interia, особливої уваги під час вибору верхнього одягу заслуговують його крій, довжина та фактура тканини. Стилісти назвали чотири модні фасони осінніх курток, які можуть візуально додавати кілограми та порушувати пропорції силуету.

Об'ємні бомбери

Шкіряні та замшеві бомбери залишаються серед найпопулярніших моделей осені 2026 року. Особливо актуальні вільні куртки із заниженою лінією плечей, широкими рукавами та еластичною резинкою внизу.

Проте саме ці особливості крою можуть створювати небажаний візуальний ефект. Об'ємна верхня частина та стягнутий низ формують округлий силует, через що живіт і плечі здаються масивнішими. Особливо помітним такий ефект може бути на фігурах із виразними стегнами або животом.

Що обрати натомість: бомбер із менш об'ємними рукавами, м'якою лінією плечей і вільним нижнім краєм. Також варто звернути увагу на моделі, які не збираються великими складками на талії.

Стьобані куртки оверсайз

Вільні стьобані куртки з об'ємним утеплювачем чудово захищають від холоду, однак можуть повністю приховувати природні контури тіла.

РЕКЛАМА

Найбільше це стосується моделей прямокутного крою з великими геометричними секціями та товстим наповнювачем. Через відсутність вираженої талії силует стає ширшим, а фігура візуально набуває додаткового об'єму.

Особливо обережно варто обирати короткі стьобані куртки, які закінчуються на найширшій частині стегон.

Вдаліша альтернатива: моделі з тоншим утеплювачем, дрібнішою прострочкою та злегка приталеним кроєм. Вертикальні деталі й помірний об'єм допоможуть створити більш витягнутий силует.

Куртки Teddy Bear

М'які плюшеві куртки та пальта в стилі Teddy Bear асоціюються із затишком і комфортом. Проте їхня характерна фактура може суттєво впливати на сприйняття пропорцій тіла.

Головні історії дня

Густий довгий ворс візуально збільшує об'єм верхньої частини фігури, а в поєднанні з широким кроєм робить силует менш виразним. Особливо це стосується моделей зі спущеними плечима, великими накладними кишенями та відсутністю будь-якого акценту на талії.

Якщо хочеться зберегти затишну фактуру, але уникнути надмірного об'єму, краще обирати куртки з коротшим ворсом і чіткішою формою плечей.

Також варто звернути увагу на довжину: подовжені моделі з рівними вертикальними лініями можуть створювати гармонійніші пропорції, ніж короткі безформні куртки.

РЕКЛАМА

Куртки з поясом

Здавалося б, пояс повинен підкреслювати талію та робити силует стрункішим. Однак у деяких випадках він дає протилежний ефект.

Щільна тканина, широкий пояс і великі складки навколо живота можуть візуально додавати об'єму саме в тій зоні, яку хотілося б зробити менш помітною. Особливо уважно до таких моделей радять придивлятися невисоким жінкам, а також власницям фігур типу "яблуко" та "прямокутник".

Проблема полягає не в самому поясі, а в тому, як він взаємодіє з тканиною та пропорціями тіла. Якщо матеріал надто товстий, під час затягування утворюються об'ємні складки, які обтяжують силует.

РЕКЛАМА

Краще рішення: куртка з м'якшої тканини, делікатним поясом або природним приталенням без надмірного стягування.

Як обрати осінню куртку, яка не обтяжуватиме фігуру

Найважливіші деталі – правильна довжина, помірний об'єм, розташування плечових швів і щільність матеріалу. Навіть наймодніша куртка може порушувати пропорції, якщо вона надто широка або закінчується на невдалій для конкретної фігури висоті.

Водночас об'ємні бомбери, плюшеві пальта чи куртки оверсайз не обов'язково виключати з гардероба. Якщо подобається певний фасон, його можна збалансувати прямими штанами, спідницями відповідної довжини або взуттям, яке візуально подовжує ноги.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як носити модні в цьому сезоні ботильйони з широкою халявою.