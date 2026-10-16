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Які кольори модні цієї осені: стильне поєднання, якого часто уникають

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
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Які кольори модні цієї осені: стильне поєднання, якого часто уникають
Червоний з фіолетовим - несподіване поєднання кольорів цієї осені. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Фіолетовий светр скомбінований із червоними штанами? Ще нещодавно більшість із нас назвала б це справжнім божевіллям, адже два яскравих кольори в одному образі вважаються надмірним прийомом. Але не восени 2026 року.

У цьому сезоні червоний та фіолетовий в одязі утворили один із найпотужніших колірних дуетів сезону, якому точно варто дати шанс. Як їх поєднувати між собою, розповіло видання Interia Styl.

Восени 2026 ми не боїмося яскравих барв

Осінній гардероб зазвичай схильний скочуватися в рутину. Щойно стає прохолодніше, ми автоматично повертаємося до бежевих, сірих, спокійних коричневих відтінків та приглушеного бордового. І хоча це безсмертна класика, цього сезону ми все частіше виходимо за межі цієї стриманої палітри. Насичені кольори та їхні несподівані поєднання все частіше з'являються в образах стрістайлу.

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І особливе місце серед комбінації цієї осені посідає пара, яку раніше стилісти радили обходити десятою дорогою – червоний з фіолетовим. Настав час не просто поєднати їх між собою, але і не тримати себе у рамках стриманого винного та сливового, а спробувати поєднати саме яскраві та насичені відтінки.

Які кольори модні цієї осені: стильне поєднання, якого часто уникають

Червоний з фіолетовим - божевільно стильне поєднання осені 2026. Джерело: Christian Vierig

Як носити це поєднання, щоб воно не виглядало надмірним

Коли йдеться про два настільки потужні кольори, легко почати замислюватися, де ж пролягає межа між цікавим ансамблем і стилізацією, у якій усього занадто багато. Секрет вдалого міксу червоного з фіолетовим криється не лише в самих відтінках, а й у тканинах. Два гладкі елементи в інтенсивних кольорах разом можуть виглядати дещо пласкими. Тому велику роль починають відігравати щільність і фактура матеріалів.

Грубо в'язаний фіолетовий светр із пухнастої вовни чи альпаки виглядатиме зовсім інакше в компанії зі щільним карміновим денімом або гладкою шкірою. Різниця текстур чітко розмежовує барви і робить навіть дуже простий образ набагато цікавішим. Подібний ефект дає поєднання матовості з блиском. Глибокий фіолетовий колір на замші чи вовняному пальті чудово виглядає поруч із червоною лакованою шкірою або легким сатином. Кольори залишаються однаково насиченими, але завдяки різним фактурам кожен із них зберігає власний характер.

Використовуй те, що вже є у шафі

Новий тренд зовсім не обов'язково означає нові покупки. Передивіться свій гардероб – можливо, у ньому вже є все необхідне. Наприклад, червоний светр, який ви носили з темними джинсами та фіолетова спідниця, до якої підбирали стриманий верх. Також можна спробувати імплементувати цей сміливий тренд за допомогою аксесуарів – сумок, взуття, рукавичок, капелюхів тощо.

Які кольори модні цієї осені: стильне поєднання, якого часто уникають

Побоюєтесь такого поєднання в одязі? Спробуйте додати барви в аксесури. Джерело: Edward Berthelot

Чи всім підійдуть червоний з фіолетовим

Відповідь не буде однозначною, адже багато залежить від конкретних відтінків. Яскравий червоний у поєднанні з інтенсивним пурпуром дає зовсім інший ефект, ніж бордо, скомпоноване зі сливою чи баклажаном. Перший дует – сміливий і дуже контрастний, другий – значно спокійніший, тож у межах цих двох кольорів ми маємо чималий простір для експериментів.

Значення має і температура обох барв. Червоний може віддавати в теплі помаранчевий та помідоровий, але так само – в холодну вишню чи малину. Схожа ситуація і з фіолетовим: одні тони містять більше синього кольору, інші помітно ближчі до червоного. Замість того щоб керуватися жорсткими правилами щодо свого типу зовнішності, найкраще прикласти конкретний відтінок до обличчя і подивитися, як на нього реагує шкіра. Один тон здатний її освіжити, тоді як інший сильніше підкреслить тіні під очима, почервоніння чи нерівний колір обличчя.

Колір, який виглядає не найкраще безпосередньо біля обличчя, все одно може знайти місце у вашому образі. Червоні штани, фіолетова спідниця, взуття чи сумка не впливають на сприйняття шкіри так сильно, як гольф, сорочка, шарф або пальто. Завдяки цьому можна сміливо носити навіть дуже насичений варіант такого дуету, просто підібравши для кожного відтінку правильне місце в загальному ансамблі.

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