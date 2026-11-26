Навислі повіки – зовсім не привід відмовлятися від виразного макіяжу smoky eyes. Правильно підібрані відтінки та особлива техніка розтушовування допоможуть візуально збільшити очі, підняти їхні зовнішні куточки та зробити погляд свіжішим.

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Головний секрет такого макіяжу полягає в розташуванні тіней і напрямку їх розтушовування. Деталі інформує Interia.

Які тіні обрати для навислих повік

Класичний smoky eyes асоціюється з темними тінями та виразними стрілками. Однак у разі навислих повік така техніка потребує деяких змін. Якщо наносити тіні лише в природну складку повіки, після відкривання очей макіяж може стати практично непомітним.

Водночас надмірна кількість темних тіней візуально зменшує очі та обтяжує погляд.

Для повсякденного макіяжу краще обирати такі відтінки:

матовий бежевий;

кавовий;

сіро-коричневий;

колір кави з молоком;

теплий коричневий.

Для вечірнього образу підійдуть шоколадні, сливові, темно-сині та графітові тіні.

Найтемніший відтінок варто наносити вздовж верхньої лінії росту вій та біля зовнішнього куточка ока. Центральну частину рухомої повіки краще залишити світлішою, а внутрішній куточок – злегка підсвітити.

Як зробити smoky eyes на навислих повіках: покрокова інструкція

Підготуйте повіки. На очищену шкіру нанесіть тонкий шар бази під тіні. Не використовуйте надто багато кремових засобів, адже вони можуть накопичуватися у складках і знижувати стійкість макіяжу.

На очищену шкіру нанесіть тонкий шар бази під тіні. Не використовуйте надто багато кремових засобів, адже вони можуть накопичуватися у складках і знижувати стійкість макіяжу. Наносьте тіні з відкритими очима. Дивіться прямо в дзеркало, не піднімаючи брів. Матовими коричневими тінями позначте ділянку трохи вище природної складки повіки. Саме цей прийом допоможе візуально скоригувати нависання.

Дивіться прямо в дзеркало, не піднімаючи брів. Матовими коричневими тінями позначте ділянку трохи вище природної складки повіки. Саме цей прийом допоможе візуально скоригувати нависання. Затемніть зовнішній куточок ока. Нанесіть шоколадні або графітові тіні ближче до лінії росту вій. Розтушовуйте їх у напрямку до кінчика брови, поступово додаючи інтенсивності кольору.

Нанесіть шоколадні або графітові тіні ближче до лінії росту вій. Розтушовуйте їх у напрямку до кінчика брови, поступово додаючи інтенсивності кольору. Створіть плавні переходи. Чистим пухнастим пензлем розтушуйте межі між світлими й темними відтінками. Правильно виконаний smoky eyes не повинен мати різких ліній.

Чистим пухнастим пензлем розтушуйте межі між світлими й темними відтінками. Правильно виконаний smoky eyes не повинен мати різких ліній. Підкресліть нижню повіку. Невелику кількість коричневих тіней нанесіть уздовж зовнішньої частини нижньої лінії росту вій та з'єднайте з макіяжем верхньої повіки.

Невелику кількість коричневих тіней нанесіть уздовж зовнішньої частини нижньої лінії росту вій та з'єднайте з макіяжем верхньої повіки. Додайте сяйва та нафарбуйте вії. Трохи сатинових бежевих тіней у внутрішньому куточку ока освіжать погляд. Завершіть макіяж тушшю, яка подовжує та розділяє вії.

Чим замінити чорну підводку

Широкі чорні стрілки можуть займати майже всю видиму частину рухомої повіки. Тому візажистський прийом, який варто взяти на озброєння, – використання м'якого коричневого олівця або темних тіней замість підводки.

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Тонка розтушована лінія біля коренів вій візуально зробить їх густішими, не обтяжуючи погляду. Якщо хочеться намалювати стрілки, робіть це з відкритими очима. Кінчик стрілки має бути спрямований трохи вгору.

Як робити smoky eyes після 50 та 60 років

З віком шкіра повік стає тоншою та сухішою, а дрібні зморшки можуть ускладнювати рівномірне нанесення косметики.

Саме тому варто обирати легкі текстури тіней, які добре розтушовуються, і наносити їх тонкими шарами. Матові та сатинові відтінки зазвичай мають делікатніший вигляд, ніж велика кількість блискіток.

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Однак повністю відмовлятися від сяйва не потрібно. Невеликий світлий акцент у центрі рухомої повіки допоможе зробити макіяж об'ємнішим.

Не варто забувати й про брови. Зачесані вгору волоски та природна форма брів допоможуть візуально відкрити погляд.

Які помилки в макіяжі візуально зменшують очі

Під час створення smoky eyes на навислих повіках варто уникати таких помилок:

розтушовування темних відтінків у напрямку вниз;

надто широких чорних стрілок;

надмірного затемнення нижньої повіки;

різких переходів між відтінками;

обведення всього ока чорним олівцем.

Головне правило макіяжу для навислих повік – перевіряти результат із відкритими очима. Це допоможе правильно скоригувати форму тіней і створити виразний, але водночас легкий макіяж.

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