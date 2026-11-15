Як зробити корейський ляльковий макіяж: очі будуть максимально виділені

Щоб зробити очі візуально більшими й округлішими, у корейському макіяжі використовують техніку aegyo-sal. Світлими тінями підкреслюють невеликий валик під нижніми віями. Нижче додають м’яку коричневу тінь для об’єму. Поєднання цих акцентів створює відкритий, ляльковий погляд.

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YesStyle пояснює, що природна складка під нижніми віями стає помітнішою під час усмішки, тож саме так найпростіше знайти ділянку для макіяжу. Її форма в кожної людини своя, тому лінію світла й тіні потрібно підлаштовувати під власні повіки.

Як підготувати шкіру до aegyo-sal

Нанесіть крем для зони навколо очей або праймер для повік і легкими поплескуваннями допоможіть засобу увібратися. Консилером вирівняйте тон, приховайте темні кола та інші ділянки, які хочете замаскувати. Зволожена поверхня буде м’якшою та гладшою для подальшого нанесення косметики. Подивіться в дзеркало, покладіть вказівний палець під зовнішній куточок ока й усміхніться. Знайдіть невеликий опуклий півмісяць безпосередньо під нижніми віями. Якщо його контури видно нечітко, трохи повертайте голову до світла, щоб роздивитися форму. Легко позначте нижню межу цієї ділянки світло-коричневим олівцем для очей. Для точного нанесення використовуйте маленькі пензлі: скошений допоможе окреслити вигин, а невеликий пухнастий – м’яко розтушувати колір.

Як створити об’єм світлом і тінню

Візьміть світло-коричневі тіні на тон темніші за вашу шкіру й нанесіть їх під наміченою межею. Повторюйте природний вигин валика. Верхній край тіні залиште точнішим, а нижній обережно розтушуйте, щоб колір плавно переходив у тон шкіри.

На опуклу частину, ближче до лінії нижніх вій, нанесіть світлі мерехтливі тіні загостреним пензлем. Для цього підійдуть відтінки шампанського, рожевого або лавандового. Світлий акцент підкреслить об’єм і зробить нижню повіку виразнішою.

Розтушовуйте світлі й затемнені ділянки назовні та трохи вгору – це надасть погляду візуально піднятого вигляду. У внутрішній куточок ока можна додати невелику кількість мерехтливих тіней як окремий світловий акцент.

Якими тінями, підводкою й тушшю завершити макіяж

Для повсякденного корейського макіяжу експерти радять рожеву, персикову, бежеву, коричневу та золотисту палітру.

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Матовими тінями створіть форму на верхній повіці, опрацюйте її складку й м’яко витягніть колір до скроні. Темнішим відтінком підкресліть зовнішній куточок і ретельно розтушуйте перехід. Підведіть лінію росту вій або намалюйте акуратну м’яку стрілку темно-коричневим, сірим чи чорним кольором. Напрямок до скроні візуально витягне око, а трохи опущений кінчик допоможе зробити його округлішим. Якщо стрілки не подобаються, заповніть простір між віями чорною або коричневою підводкою – так вії здаватимуться густішими. Перед нанесенням туші підкрутіть вії щипцями. Потім профарбуйте їх і розділіть чистою щіточкою, щоб підкреслити кожну.

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Для вечірнього образу палітру можна посилити ягідними, теракотовими або темно-коричневими тінями, зберігаючи плавне розтушовування.

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