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Як зробити корейський ляльковий макіяж: очі будуть максимально виділені

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
786
Жінка з персиковими тінями, підкрученими віями та світлим акцентом уздовж нижньої повіки
Для повсякденного образу форму повік підкреслюють м’яким розтушовуванням. Джерело: instagram.com/asian._.lifestyle2

Щоб зробити очі візуально більшими й округлішими, у корейському макіяжі використовують техніку aegyo-sal. Світлими тінями підкреслюють невеликий валик під нижніми віями. Нижче додають м’яку коричневу тінь для об’єму. Поєднання цих акцентів створює відкритий, ляльковий погляд.

YesStyle пояснює, що природна складка під нижніми віями стає помітнішою під час усмішки, тож саме так найпростіше знайти ділянку для макіяжу. Її форма в кожної людини своя, тому лінію світла й тіні потрібно підлаштовувати під власні повіки.

Крупний портрет жінки з темним волоссям, рожевим макіяжем, довгими віями та сяйливими акцентами під очима

Підкручені та розділені вії доповнюють акцент на нижній повіці. Джерело: instagram.com/makeup__luminous

Як підготувати шкіру до aegyo-sal

  1. Нанесіть крем для зони навколо очей або праймер для повік і легкими поплескуваннями допоможіть засобу увібратися.
  2. Консилером вирівняйте тон, приховайте темні кола та інші ділянки, які хочете замаскувати.
  3. Зволожена поверхня буде м’якшою та гладшою для подальшого нанесення косметики.
  4. Подивіться в дзеркало, покладіть вказівний палець під зовнішній куточок ока й усміхніться.
  5. Знайдіть невеликий опуклий півмісяць безпосередньо під нижніми віями. Якщо його контури видно нечітко, трохи повертайте голову до світла, щоб роздивитися форму.
  6. Легко позначте нижню межу цієї ділянки світло-коричневим олівцем для очей. Для точного нанесення використовуйте маленькі пензлі: скошений допоможе окреслити вигин, а невеликий пухнастий – м’яко розтушувати колір.
Як зробити корейський ляльковий макіяж: очі будуть максимально виділені

Аegyo-sal, як зробити корейський макіяж. Джерело: instagram.com/itsbabykelz

Як створити об’єм світлом і тінню

Візьміть світло-коричневі тіні на тон темніші за вашу шкіру й нанесіть їх під наміченою межею. Повторюйте природний вигин валика. Верхній край тіні залиште точнішим, а нижній обережно розтушуйте, щоб колір плавно переходив у тон шкіри.

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На опуклу частину, ближче до лінії нижніх вій, нанесіть світлі мерехтливі тіні загостреним пензлем. Для цього підійдуть відтінки шампанського, рожевого або лавандового. Світлий акцент підкреслить об’єм і зробить нижню повіку виразнішою.

Розтушовуйте світлі й затемнені ділянки назовні та трохи вгору – це надасть погляду візуально піднятого вигляду. У внутрішній куточок ока можна додати невелику кількість мерехтливих тіней як окремий світловий акцент.

Якими тінями, підводкою й тушшю завершити макіяж

Для повсякденного корейського макіяжу експерти радять рожеву, персикову, бежеву, коричневу та золотисту палітру.

  1. Матовими тінями створіть форму на верхній повіці, опрацюйте її складку й м’яко витягніть колір до скроні.
  2. Темнішим відтінком підкресліть зовнішній куточок і ретельно розтушуйте перехід.
  3. Підведіть лінію росту вій або намалюйте акуратну м’яку стрілку темно-коричневим, сірим чи чорним кольором.
  4. Напрямок до скроні візуально витягне око, а трохи опущений кінчик допоможе зробити його округлішим.
  5. Якщо стрілки не подобаються, заповніть простір між віями чорною або коричневою підводкою – так вії здаватимуться густішими.
  6. Перед нанесенням туші підкрутіть вії щипцями. Потім профарбуйте їх і розділіть чистою щіточкою, щоб підкреслити кожну.

Для вечірнього образу палітру можна посилити ягідними, теракотовими або темно-коричневими тінями, зберігаючи плавне розтушовування.

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