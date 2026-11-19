Щоб мати красиві та доглянуті нігті, необов'язково регулярно відвідувати салон краси. Існує простий спосіб зробити акуратний манікюр самостійно, витративши на це мінімум часу. Для цього достатньо запам'ятати правило 90/10.

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Як пише Myself, цей метод допомагає надати нігтям бажаної форми, уникнути надмірного вкорочення та заощадити час на підпилюванні.

У чому полягає правило 90/10

Зазвичай під час домашнього манікюру використовують один із двох способів: обрізають нігті ножицями або надають їм форми за допомогою пилочки. Проте кожен із них має свої недоліки.

Якщо користуватися лише пилочкою, процедура може затягнутися, особливо коли потрібно суттєво вкоротити нігті. Натомість ножицями не завжди вдається створити рівний контур, а один необережний рух може зробити ніготь коротшим, ніж хотілося.

Правило 90/10 передбачає поєднання обох способів. Його суть дуже проста:

90% довжини, яку потрібно прибрати, зрізають манікюрними ножицями.

Решту 10% прибирають пилочкою, поступово надаючи нігтям потрібної форми.

Наприклад, якщо ви хочете значно вкоротити нігті, спочатку варто зрізати основну зайву довжину, залишивши невеликий запас. Потім за допомогою пилочки можна акуратно вирівняти краї, заокруглити кутики або створити бажану форму.

Такий підхід дозволяє краще контролювати результат і зменшує ризик випадково зрізати забагато.

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Як правильно доглядати за нігтями вдома

Щоб манікюр мав охайний вигляд, важливо не лише правильно вкорочувати нігті, а й дотримуватися кількох рекомендацій.

Насамперед використовуйте чисті та гострі манікюрні інструменти. Не варто зрізати нігті надто близько до шкіри, адже це може спричинити дискомфорт і подразнення.

Під час підпилювання не потрібно сильно натискати на нігтьову пластину. Якщо нігті тонкі або схильні до розшарування, краще скористатися дрібнозернистою пилочкою та працювати обережними рухами.

Завершити процедуру можна нанесенням зволожувального крему для рук або олії для кутикули.

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Водночас правило 90/10 найкраще підходить для натуральних нігтів. Якщо на них є гелеве покриття або Shellac, звичайні ножиці можуть не впоратися з товщиною матеріалу. До того ж спроба зрізати тверде покриття здатна пошкодити натуральний ніготь. У таких випадках краще скористатися відповідними професійними інструментами або звернутися до майстра.

Правило 90/10 не потребує спеціальних навичок чи дорогого обладнання. Його головна перевага – можливість швидко вкоротити нігті, залишивши достатньо довжини для точного й акуратного оформлення.

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