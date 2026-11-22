З настанням холодів шкіра обличчя нерідко стає сухою, починає лущитися та втрачає природне сяйво. Причиною можуть бути морозне повітря, низька вологість і опалення у приміщеннях. Щоб уникнути неприємних відчуттів, варто заздалегідь переглянути звичний догляд і додати до нього засоби, які допоможуть утримувати вологу.

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Як пише Hindustan Times, дерматологиня Швета Тріпаті радить не чекати, поки з'являться сухість і подразнення. За її словами, холодна погода може послаблювати захисний бар'єр шкіри, тому в зимовий період особливо важливо забезпечити їй належне живлення та зволоження.

Замініть агресивне очищення на делікатне

У холодну пору року шкіра потребує м'якшого очищення. Засоби, які добре підходили влітку, взимку можуть спричиняти відчуття стягнутості. Фахівці рекомендують відмовитися від агресивних пінок і засобів із високим вмістом спирту на користь ніжних кремових текстур.

Особливу увагу варто звернути на косметику, що містить гліцерин, кераміди та гіалуронову кислоту. Ці компоненти допомагають підтримувати зволоженість і захисний бар'єр шкіри.

Також не потрібно вмиватися надто часто, адже надмірне очищення може посилювати сухість.

Не зловживайте відлущуванням

Навіть узимку шкіра потребує очищення від ороговілих клітин, які можуть робити колір обличчя тьмяним. Проте надмірне використання скрабів і пілінгів здатне викликати почервоніння, подразнення та пошкодження захисного бар'єра.

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Для догляду краще вибирати делікатні засоби, наприклад із молочною кислотою або полігідроксикислотами (PHA).

Відлущування один-два рази на тиждень може бути достатнім, якщо шкіра добре переносить таку процедуру. За появи сухості чи подразнення частоту варто зменшити.

Додайте до догляду більше зволоження

Легкі літні креми не завжди забезпечують достатній комфорт у холодну погоду. Тому взимку варто звернути увагу на насиченіші текстури. Для кращого результату можна використовувати кілька засобів послідовно.

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Спочатку нанесіть зволожувальний тонер, потім сироватку з гіалуроновою кислотою, а на завершення – крем, який допоможе утримати вологу.

Дерматологиня радить наносити сироватку з гіалуроновою кислотою на злегка вологу шкіру. Це допомагає забезпечити ефективніше зволоження. Якщо шкіра дуже суха, завершальним етапом догляду можуть стати кілька крапель олії жожоба, шипшини або сквалану.

Шукайте правильні компоненти у складі крему

Під час вибору зимової косметики важливо звертати увагу не лише на її консистенцію, а й на склад.

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Особливо корисними для сухої шкіри можуть бути засоби з такими компонентами:

Кераміди – допомагають підтримувати та відновлювати захисний бар'єр шкіри.

– допомагають підтримувати та відновлювати захисний бар'єр шкіри. Жирні кислоти – сприяють збереженню вологи.

– сприяють збереженню вологи. Масло ши – пом'якшує шкіру та зменшує відчуття сухості.

– пом'якшує шкіру та зменшує відчуття сухості. Ніацинамід – допомагає підтримувати бар'єрну функцію та зменшувати почервоніння.

– допомагає підтримувати бар'єрну функцію та зменшувати почервоніння. Гіалуронова кислота – сприяє зволоженню шкіри.

У холодний сезон також варто обережніше використовувати косметику зі спиртом, особливо якщо після її нанесення виникає подразнення.

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Не відмовляйтеся від сонцезахисного крему

Поширена помилка – вважати, що захист від ультрафіолету потрібен лише влітку. Насправді сонячне випромінювання впливає на шкіру протягом усього року. Особливо це стосується зимових днів зі снігом, який може відбивати значну частину ультрафіолетових променів.

Фахівці рекомендують користуватися сонцезахисним кремом широкого спектра дії з SPF не нижче 30 навіть у прохолодну та хмарну погоду.

Для зими можна вибрати засіб зі зволожувальними компонентами, який одночасно захищатиме шкіру та допомагатиме уникнути сухості.

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Подбайте про вологість повітря вдома

Опалювальний сезон часто супроводжується зниженням вологості у приміщеннях. Через це шкіра може швидше втрачати вологу, навіть якщо ви регулярно користуєтеся кремом. Допомогти може зволожувач повітря, який підтримуватиме комфортніші умови вдома. Він особливо корисний у приміщеннях, де тривалий час працюють опалювальні прилади.

Не забувайте про губи та руки

Холод впливає не лише на шкіру обличчя. Губи та руки також часто потерпають від сухості, особливо під час морозів. Для губ варто використовувати живильні бальзами з бджолиним воском, маслом какао або ланоліном.

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Наносити їх можна кілька разів протягом дня, коли виникає відчуття сухості. Для рук краще вибирати насичений крем і користуватися ним після кожного миття. Це допоможе запобігти появі тріщин та подразнення.

Перегляньте вечірній догляд

Перед сном шкірі також потрібне додаткове зволоження, особливо якщо протягом дня вона зазнавала впливу вітру та холоду. Увечері можна використовувати поживні креми або нічні маски з керамідами та пептидами.

Крім косметичних процедур, варто стежити за достатнім споживанням рідини та збалансованим харчуванням.

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