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Як замаскувати носогубні складки макіяжем: простий спосіб

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
378
Як замаскувати носогубні складки макіяжем: простий спосіб
Як замаскувати носогубні складки. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Носогубні складки – природні лінії на обличчі, які з віком можуть ставати глибшими та помітнішими. Вони утворюються між крилами носа та куточками рота, а їхня виразність залежить від особливостей будови обличчя, стану шкіри та вікових змін.

Проте зробити ці складки менш помітними можна навіть без косметологічних процедур, використовуючи звичайні засоби для макіяжу. Візажистка Лорен Гейл у своєму Instagram продемонструвала простий прийом, який допомагає візуально вирівняти рельєф шкіри.

Як приховати носогубні складки за допомогою макіяжу

Секрет методу полягає у правильному використанні світлих відтінків. Носогубні складки створюють на обличчі тіні, через які заглиблення здаються виразнішими. Якщо трохи висвітлити ці ділянки, можна досягти ефекту більш рівної шкіри.

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Для такого макіяжу потрібно підготувати:

  • Консилер на один-два тони світліший за тональну основу.
  • Звичайний тональний крем, який відповідає відтінку шкіри.
  • Тонкий пензлик для точного нанесення косметики.
  • М'який пензлик для розтушовування.

Спочатку потрібно визначити найглибшу частину носогубної складки. Для цього можна злегка усміхнутися, щоб лінія стала помітнішою.

Далі тонким пензликом слід набрати зовсім небагато світлого консилера та провести ним вузьку лінію вздовж заглиблення. Важливо не виходити далеко за його межі.

Після цього засіб потрібно обережно розтушувати м'яким пензликом. Рухи мають бути легкими, щоб консилер залишився переважно в ділянці складки.

Наступний етап – нанесення тонального крему. Його розподіляють тонкою лінією трохи збоку від висвітленої ділянки, а потім також розтушовують.

Завдяки поєднанню світлого консилера та звичайної тональної основи створюється оптична ілюзія: затемнена частина складки здається менш глибокою, а поверхня шкіри – рівнішою.

Як закріпити результат

Щоб макіяж довше тримався, візажистка рекомендує за потреби використовувати напівпрозору пудру. Її варто наносити тонким шаром, уникаючи надмірної кількості продукту.

Особливо важливо не перевантажувати косметикою ділянку навколо рота. Через постійні рухи м'язів обличчя щільні засоби можуть накопичуватися в заглибленнях і лише підкреслювати їх.

Головне правило – використовувати мінімальну кількість косметики та ретельно розтушовувати межі між відтінками.

Варто пам'ятати, що такий макіяж не усуває носогубних складок і не змінює структуру шкіри. Його завдання – тимчасово скоригувати розподіл світла й тіні на обличчі, завдяки чому складки стають візуально менш помітними.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як підігнати колір помади під вашу зовнішність.

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