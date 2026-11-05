Як захистити шкіру від сухості: які засоби слід прибрати восени

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Американці завдали нищівної поразки Трампу: як перемога демократів у Конгресі змінить політику США та вплине на Україну. Інтерв’ю з БезсмертнимАмериканці завдали нищівної поразки Трампу: як перемога демократів у Конгресі змінить політику США та вплине на Україну. Інтерв’ю з БезсмертнимВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу 2380 окупантів та спалили 5 систем ППО: дані Генштабу"НАТО сильніше за армію РФ, але...": військовий аналітик назвав головну вразливість Альянсу"НАТО сильніше за армію РФ, але...": військовий аналітик назвав головну вразливість АльянсуДень важливих рішень, які суттєво вплинуть на життя: Тельці, не поспішайте, а Рибам потрібен відпочинок – гороскоп на 5 листопада для всіхДень важливих рішень, які суттєво вплинуть на життя: Тельці, не поспішайте, а Рибам потрібен відпочинок – гороскоп на 5 листопада для всіхПід ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відеоПід ударом були НПЗ і склад Wildberries: дрони атакували Рязань, спалахнули пожежі. Фото і відеоЗахисники неба УкраїниОкупанти запустили крилаті ракети та 128 БПЛА: сили ППО збили 105 цілей. Наслідки в областяхСпікер Джонсон залишить посаду після поразки республіканців на виборах: хто може зайняти його місцеСпікер Джонсон залишить посаду після поразки республіканців на виборах: хто може зайняти його місцеКого з українських письменників номінували на Нобелівську премію та чому вони її не отрималиКого з українських письменників номінували на Нобелівську премію та чому вони її не отрималиСкільки хвилин варити яйця, щоб вони залишалися корисними: ділимося порадамиСкільки хвилин варити яйця, щоб вони залишалися корисними: ділимося порадамиЯкий транспортний засіб проїде передостаннім? Тест для водіївЯкий транспортний засіб проїде передостаннім? Тест для водіїв
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Як захистити шкіру від сухості: які засоби слід прибрати восени

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
309
Як захистити шкіру від сухості: які засоби слід прибрати восени
Восени догляд за шкірою має бути спрямований на утримання вологи і захист. Джерело: JLco - Julia Amaral

Восени чимало зовнішніх чинників змінюються у бік, не дуже сприятливий для шкіри – повітря на вулиці стає холодним, а опалення приміщень пересушує його. Через це починає сохнути і шкіра, вона стає менш еластичною і потребує більш ретельного догляду та захисту.

Як пише видання Myself, початок холодів – це час переглянути свою косметичку та оцінити, які засоби не відповідають потребам шкіри у цей період. Деякі продукти, які чудово підходили для літа, восени краще замінити на засоби з більш насиченим складом.

Як захистити шкіру від сухості: які засоби слід прибрати восени

Продукти для осінньо-зимвого догляду повинні бути більш живильними та насиченими. Джерело: Pexels

4 косметичні засоби, які варто замінити восени

  • Легкі гелеві креми

Влітку легкі гелеві креми особливо зручні: вони швидко вбираються і не створюють відчуття важкості на шкірі навіть у спеку. Проте восени такого догляду може бути недостатньо. Через холодне повітря надворі та сухість у приміщеннях, де працює опалення, шкіра швидше втрачає вологу.

Читайте також
OBOZ.UAOBOZ.UA
7,4 т.
Светр цього кольору – маст-хев осені 2026: який фасон обрати
7,4 т.
Светр цього кольору – маст-хев осені 2026: який фасон обрати
Олена БилімОлена Билім
1,5 т.
Нюдове волосся: як зробити популярне осіннє фарбування
1,5 т.
Нюдове волосся: як зробити популярне осіннє фарбування
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,5 т.
Як підібрати вдалий колір волосся: зверніть увагу на очі
1,5 т.
Як підібрати вдалий колір волосся: зверніть увагу на очі

Що краще обрати: восени варто перейти на дещо поживніший крем для обличчя з церамідами або гліцерином. Гліцерин допомагає утримувати вологу в шкірі, а цераміди підтримують її природний захисний бар'єр. Завдяки цьому шкіра залишається м'якою та еластичною навіть у прохолодну погоду.

  • Матувальні засоби для догляду

Зі зниженням температури та початком опалювального сезону шкіра може втрачати м'якість і швидше пересихати. Тому матувальні засоби, які були корисними влітку, восени можуть виявитися зайвими. Особливо якщо шкіра вже майже не блищить, зате на ній почали з'являтися сухі ділянки.

Що краще обрати: замість матувальних засобів використовуйте зволожувальний крем, який відповідає актуальному стану шкіри. Якщо шкіра комбінована, можна наносити більш насичений засіб лише на сухі ділянки, а Т-зону й надалі зволожувати легким кремом.

  • Агресивні засоби для відлущування

Коли восени шкіра починає лущитися, виникає бажання частіше використовувати пілінги, щоб позбутися відмерлих клітин. Однак сильнодійні кислотні засоби та грубі механічні скраби можуть ще більше подразнювати шкіру, яка й без того потерпає від сухості. Особливо обережними варто бути, якщо з'явилися почервоніння, відчуття стягнутості або сухі ділянки.

Що краще обрати: скоротіть частоту використання пілінгів і приділяйте більше уваги зволоженню. Перевагу варто віддавати делікатному догляду, який допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.

  • Легкі лосьйони для тіла

Восени додаткового догляду потребує не лише обличчя, а й шкіра всього тіла. Через похолодання шкіра рук і ніг може швидше ставати сухою та шорсткою. До того ж у холодну пору року ми частіше приймаємо гарячий душ або ванну, а гаряча вода додатково вимиває природні жири, які захищають шкіру від втрати вологи.

Що краще обрати: літній легкий лосьйон варто замінити на більш насичений крем або бальзам для тіла. Добре підійдуть засоби з гліцерином, олією ши або церамідами. Найкраще наносити їх відразу після душу, поки шкіра ще не повністю висохла: так легше утримати в ній вологу.

Як захистити шкіру від сухості: які засоби слід прибрати восени

Восени важливо ретельно доглядати і за шкірою тіла. Джерело: Pexels

Який косметичний засіб не варто прибирати з догляду навіть восени

Попри те що з настанням холодів деякі косметичні засоби краще замінити, один продукт обов'язково має залишитися у щоденній б'юті-рутині – сонцезахисний крем. Зниження температури, менша кількість сонячних днів і ранні сутінки зовсім не означають, що ультрафіолетове випромінювання зникає. Зокрема, UVA-промені, які сприяють передчасному старінню шкіри, досягають її навіть у похмурі осінні дні. Тому про захист від сонця не варто забувати й після завершення літа.

Якщо легкий літній сонцезахисний крем восени вже не забезпечує достатнього зволоження, його можна замінити на більш насичений за текстурою засіб. Головне – не відмовлятися від належного UV-захисту навіть у холодну пору року.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які 5 лайфхаків з макіяжем допоможуть мати молодший вигляд.

Схожі теми
Модні лайфхакиосінькрасадоглядкосметика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!