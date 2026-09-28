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Як вкладати боб: 6 стильних ідей

Олена Билім
Олена Билім
Time to read3 хв
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Як вкладати боб: 6 стильних ідей
Кучерявий боб
Джерело: lookstudio/Magnific

Стрижка боб залишається універсальним варіантом, але навіть улюблена зачіска з часом може набриднути, якщо щодня укладати її однаково. Щоб освіжити образ, необов'язково знову йти до перукаря або кардинально змінювати довжину волосся.

Достатньо спробувати інший напрямок укладання, змінити текстуру чи навіть просто зробити новий проділ. Стилісти пропонують щонайменше шість простих способів, які допоможуть надати звичному бобу зовсім іншого вигляду.

Підкручене волосся

Якщо ви звикли носити боб прямим, локони одразу помітно змінять загальний вигляд зачіски. Завдяки кучерям волосся стає більш об'ємним, рухливим і набуває грайливої форми.

Як вкладати боб: 6 стильних ідей

Кучерявий боб

Джерело: instagram.com/cherilynrachelle

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Для укладання можна використати плойку або випрямляч. Не обов'язково формувати однакові ідеальні локони – після завивки обережно розділіть їх пальцями, щоб зачіска виглядала природніше. Легка недбалість і пасма, що падають у різних напрямках, зроблять образ більш невимушеним.

Об'єм біля коренів

Якщо передня частина бобу постійно падає на обличчя або звично спрямовується набік, спробуйте змінити її напрямок за допомогою фена. Під час сушіння підіймайте пасма вгору та відводьте назад – це допоможе створити додатковий об'єм біля коренів.

Як вкладати боб: 6 стильних ідей

Боб, зачесаний назад

Джерело: instagram.com/hairbyjohnd

Для такого укладання зручно використовувати круглу щітку. Захопіть нею передні пасма, підніміть їх вгору, а потім направте назад і трохи потримайте в такому положенні, поки волосся охолоджується. Невелика кількість мусу або спрею для прикореневого об'єму допоможе довше зберегти форму.

Максимально гладкий боб

Ще один варіант – повністю відмовитися від пишності та зробити ставку на гладке волосся. Особливо ефектно такий спосіб виглядає на прямому бобі, коли пасма лежать рівно та акуратно повторюють форму стрижки.

Як вкладати боб: 6 стильних ідей

Максимально гладкий боб

Джерело: instagram.com/justinemarjan

Щоб додатково відкрити обличчя, волосся можна заправити за одне або обидва вуха. Для блиску та пригладження неслухняних пасом підійде невелика кількість сироватки або олії. Засіб краще наносити переважно на довжину та кінчики, адже надлишок може зробити зачіску візуально жирною.

Боб з боковим проділом

Новий проділ – один із найшвидших способів змінити звичний боб. Якщо довго носити його в одному положенні, волосся біля коренів звикає до певного напрямку, тому після зміни проділу воно може отримати додатковий об'єм.

Як вкладати боб: 6 стильних ідей

Боб з боковим проділом

Джерело: instagram.com/jentioseco

Найкраще експериментувати з проділом одразу після миття голови, коли волосся ще вологе. Визначте нове положення, а потім висушіть корені феном у потрібному напрямку. Так пасмам буде легше залишатися на новому місці протягом дня.

Заправлений за вухо боб

Навіть така невелика зміна, як пасмо, заправлене за одне вухо, здатна помітно змінити форму бобу. Замість симетричної зачіски з волоссям по обидва боки обличчя ви отримаєте більш відкритий і невимушений образ.

Як вкладати боб: 6 стильних ідей

Заправлений за вухо боб

Джерело: instagram.com/emilia_clarke

Цей варіант не потребує складних інструментів чи тривалого укладання. До того ж він дозволяє акцентувати на обличчі, макіяжі, сережках та інших аксесуарах.

Підкручені кінчики 

Кінчики, спрямовані назовні, додадуть бобу грайливого ретро-настрою. Така форма нагадує популярні зачіски 1990-х і початку 2000-х років та дозволяє швидко змінити силует стрижки.

Як вкладати боб: 6 стильних ідей

Боб з підкрученими кінчиками

Джерело: instagram.com/daniellepriano

Для укладання можна скористатися круглою щіткою під час сушіння феном або випрямлячем. Достатньо легко підкрутити останні кілька сантиметрів волосся назовні, не намагаючись зробити кожне пасмо абсолютно однаковим.

OBOZ.UA також пропонує варіанти кольорів волосся, що будуть актуальними в холодний сезон.

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