Як сушити волосся без фена: поради для різних типів

Сушіння волосся без фена – зручний спосіб відмовитися від впливу високих температур і спростити щоденний догляд. Проте природне висихання також має свої особливості, адже мокре волосся стає вразливішим до розтягування та механічних пошкоджень.

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Щоб пасма залишалися гладкими, а локони зберігали чітку форму, важливо враховувати структуру волосся та правильно добирати косметичні засоби. Експерти з InStyle радять змінювати техніку сушіння залежно від того, чи волосся пряме, хвилясте, кучеряве або дуже кучеряве.

Як сушити кучеряве волосся

Для кучерявого волосся особливо важливе зволоження, адже без належного догляду локони можуть втрачати чіткість і ставати пухнастими. Експертка з догляду за кучерями Розлін Салазар рекомендує починати з живильного шампуню та кондиціонера. Після миття варто обережно розподілити незмивний кондиціонер пальцями від коренів до кінчиків. Додатково можна використати крем для формування локонів або гель: засіб із легкою фіксацією допоможе отримати м’які кучері, а сильніша – зробити їх виразнішими.

Після нанесення косметики важливо не чіпати волосся до повного висихання. Часте торкання мокрих пасом може порушити форму завитків і посилити пухнастість. Коли волосся висохне, можна розтерти в долонях кілька крапель олії та легко розподілити її по довжині, щоб додати блиску й пом’якшити затверділий шар стайлінгового засобу.

Як висушити хвилясте волосся без фена

Власницям хвилястого волосся важливо зберегти природний малюнок хвиль і не перевантажити пасма надто щільними засобами. Після миття волосся слід обережно розплутати пальцями або м’якою щіткою, а потім нанести стайлінговий продукт. Перукар Маркос Діас радить злегка стискати пасма долонями знизу вгору, допомагаючи хвилям сформуватися.

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Для густого хвилястого волосся підійде гель із легкою фіксацією, який допомагає контролювати пухнастість і підтримувати форму. Якщо хвилі тонкі або мають невелику густоту, можна скористатися мусом для об’єму.

Крем для формування локонів стане доречним варіантом для тонкого й середньої густоти волосся, якщо потрібно підкреслити текстуру. Після нанесення засобу не варто постійно перебирати пасма руками – мінімальне втручання допоможе хвилям висохнути рівномірно та зберегти форму.

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Як правильно сушити пряме волосся

Пряме волосся нерідко схильне до сплутування, тому перед сушінням потрібно приділити увагу делікатному розчісуванню. Стилістка Джина Рівера рекомендує використовувати гребінець із широкими зубцями, який допомагає розплутувати пасма без зайвого натягування. Якщо волосся густе, зручніше розділити його на кілька секцій і розчісувати кожну окремо, поступово рухаючись від кінчиків до коренів.

Щоб волосся мало охайний вигляд і менше пушилося, можна нанести спеціальний крем для природного сушіння. Його розподіляють переважно по середній частині довжини та кінчиках, уникаючи надмірної кількості біля коренів. Такий засіб допомагає зробити пасма більш слухняними, підкреслити їхній природний рух і зберегти гладкість без використання фена.

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Як уникнути пошкоджень під час природного сушіння

Попри відсутність гарячого повітря, сушіння без фена не означає, що волосся повністю захищене від пошкоджень. У мокрому стані воно більш уразливе до розтягування, а тривале перебування у вологому стані може збільшувати ризик механічного травмування. Наприклад, пасма можуть чіплятися за ремінець сумки, комір одягу або розтягуватися під час частого розчісування.

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Тому після миття варто обережно прибрати надлишок води м’яким рушником, не розтираючи волосся, а потім нанести засіб, який відповідає його типу. Поки пасма сохнуть, краще уникати зайвих дотиків, тугих зачісок і ситуацій, у яких мокре волосся може зачепитися за одяг чи аксесуари. Найкращий результат дає не просто відмова від фена, а поєднання делікатного поводження, правильно

OBOZ.UA писав, чи можна мити волосся гарячою водою, чи краще надати перевагу прохолодній воді.