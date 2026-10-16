Як позбутися випадіння волосся: є простий бабусин спосіб

Не обов'язково витрачати великі гроші на косметику, щоб доповнити догляд за ослабленим волоссям. Іноді для цього використовують звичайні рослинні засоби, відомі ще нашим бабусям. Один із них – пажитник, або гуньба сінна, з насіння якого готують настій для шкіри голови.

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Розповідаємо, чим цікава ця рослина, як зробити домашню втиранку та що варто знати перед її використанням. Про цей спосіб догляду пише польське видання Interia Kobieta.

Чим корисний пажитник для волосся

Пажитник здавна використовували не лише в кулінарії, а й у народних рецептах догляду за зовнішністю. Особливу увагу приділяли його насінню, багатому на різноманітні рослинні сполуки.

У складі пажитника містяться мінеральні речовини, зокрема залізо та цинк, а також інші поживні компоненти. Саме тому його нерідко додають до домашніх засобів для догляду за волоссям.

Прихильники такого методу стверджують, що після регулярного використання настою волосся має здоровіший вигляд, а шкіра голови стає менш схильною до подразнення та надмірної жирності. Дехто навіть помічає появу коротких молодих волосків.

Проте важливо розуміти, що переконливих наукових доказів ефективності настою пажитника проти випадіння волосся наразі недостатньо. Тому сприймати його як заміну лікуванню не варто.

Як приготувати втиранку з пажитника вдома

Для цього народного рецепта знадобляться лише два доступні інгредієнти:

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1 столова ложка меленого насіння пажитника;

1 склянка окропу.

Насіння можна придбати в аптеці, магазині спецій або трав'яних товарів. Якщо воно ціле, попередньо подрібніть його в кавомолці.

Висипте підготовлений пажитник у чашку, залийте гарячою водою та накрийте кришкою. Залиште настоюватися, доки рідина повністю не охолоне.

Після цього процідіть настій через кілька шарів марлі або паперовий фільтр. Намагайтеся прибрати навіть найдрібніші частинки насіння, адже вони можуть заплутуватися у волоссі.

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Отриману рідину перелийте в чисту пляшечку з розпилювачем. Найкраще готувати невелику порцію безпосередньо перед застосуванням, оскільки домашній настій не містить консервантів і швидко псується.

Як правильно наносити засіб на шкіру голови

Використовувати настій пажитника досить просто. Розділіть волосся на кілька проділів і поступово наносьте рідину безпосередньо на шкіру голови.

Після нанесення обережно помасажуйте шкіру подушечками пальців. Не потрібно сильно терти або дряпати її – рухи мають бути легкими.

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Для першого знайомства із засобом краще обрати застосування перед миттям голови, щоб за потреби його можна було швидко змити. Якщо шкіра добре реагує, можна спробувати використовувати настій кілька разів на тиждень.

Перед першим застосуванням бажано перевірити реакцію шкіри на невеликій ділянці. Якщо виникли свербіж, печіння, висипання чи почервоніння, засіб потрібно змити й більше не використовувати. Особливо обережними слід бути людям з алергією на бобові рослини, зокрема арахіс і нут.

Варто також пам'ятати, що посилене випадіння волосся може бути пов'язане зі стресом, гормональними змінами, дефіцитом заліза або захворюваннями шкіри голови. Якщо волосся помітно рідшає, випадає жмутами чи з'являються залисини, краще звернутися до дерматолога.

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