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Як покращити стан волосся: 5 дієвих порад

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read2 хв
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Як покращити стан волосся: 5 дієвих порад
Скрабування шкіри голови допоможе волоссю отримувати більше поживи із догляду
Джерело: Freepik

Проблеми з волоссям не завжди означають, що потрібно купувати нові дорогі засоби. Іноді достатньо переглянути щоденні звички, які можуть непомітно шкодити волоссю та шкірі голови.

Трихологиня Ольга Понятовська назвала п’ять простих правил догляду, які допоможуть створити кращі умови для відновлення волосся. Деталі інформує Styl Interia.

Порада 1

За словами фахівчині, шкіру голови не варто мити лише раз на тиждень. Оптимально робити це щонайменше раз на три дні, хоча частота залежить і від індивідуальних особливостей.

Важлива не лише регулярність, а й сама техніка миття: шампунь передусім має очищувати саме шкіру голови, де накопичуються себум, залишки косметичних засобів та забруднення.

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Порада 2

Часте фарбування, особливо освітлення, може погіршувати стан волосся. Трихологиня радить добре подумати перед кардинальною зміною кольору, адже підтримувати новий відтінок часто доводиться протягом тривалого часу.

Регулярний хімічний вплив може зробити волосся сухішим, ламкішим і більш вразливим до пошкоджень.

Порада 3

Понятовська радить починати сушити волосся приблизно протягом п’яти хвилин після миття. Особливу увагу варто приділити шкірі голови.

Тривале перебування з мокрим волоссям не є найкращою звичкою, тому після миття його краще обережно промокнути рушником і висушити феном за комфортної температури.

Порада 4

Висока температура може пошкоджувати структуру волосся, тому використання плойок і випрямлячів варто максимально обмежити.

Якщо без гарячої укладки не обійтися, фахівчиня радить використовувати засоби з термозахистом. При цьому частоту таких процедур все одно краще звести до мінімуму.

Порада 5

Ще одна рекомендація – пілінг шкіри голови приблизно раз на 7–10 днів. Він допомагає ретельніше видаляти надлишок себуму, ороговілі клітини та залишки засобів для укладки.

Водночас засіб потрібно підбирати відповідно до стану шкіри, особливо якщо вона чутлива або схильна до подразнення.

Також після кожного миття фахівчиня радить користуватися кондиціонером, який потрібно змивати, а на підсушене рушником волосся за потреби наносити незмивний догляд.

Таким чином, покращити стан волосся іноді можна не завдяки збільшенню кількості косметики, а за рахунок кількох послідовних змін у щоденному догляді.

OBOZ.UA пропонує поради з догляду за сивим волоссям, щоб уникнути сухості і ламкості.

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