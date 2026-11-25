Поява сивини змінює не лише колір волосся, але й впливає на те, як сприймаються риси обличчя загалом. Через це із сивими пасмами не працюють деякі прийому макіяжу, наприклад, виділення брів темним кольором.

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Зазвичай причина проста: відтінок олівця став надто теплим, надто темним або й те, й інше водночас. Як правильно його замінити, розповіло видання Grazia.

Чому звичний відтінок більше не пасує до сивини

Сиве та сріблясте волосся зазвичай має холодний відтінок. Натомість більшість олівців для брів, особливо коричневих, якими жінки користувалися десятиліттями, віддають теплими тонами – рудуватими або помаранчевими. І таке поєднання здається недоречним.

Ще одна проблема – насиченість кольору. Відтінок брів, який гармоніював із темним каштановим волоссям, після посивіння може здаватися надто важким і різким. У результаті увага зосереджується на бровах, а не на очах, які вони мають підкреслювати.

Головне правило: трохи темніший, але м’якший і холодніший відтінок

Щоби правильно підібрати колір олівця для брів до сивого волосся, потрібно обирати відтінок, трохи темніший за пасма, але м’якший і холодніший за традиційний відтінок для брюнеток. Брови мають бути достатньо виразними, щоб підкреслювати риси обличчя, але водночас гармоніювати з кольором волосся, а не контрастувати з ним.

Чудово підійдуть відтінки сіро-коричневого, м’якого попелясто-коричневого, коричнево-сірого або навіть холодного світлого графітового. Головна умова: підтон повинен бути холодним.

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Підбирайте відтінок з урахуванням кольору сивини

Сиве волосся буває різним, тому й колір олівця для брів варто обирати відповідно до свого відтінку. Ось які комбінації радять професійні візажисти.

Яскраво-сріблясте або біле волосся та світла шкіра – обирайте дуже м’який сіро-коричневий або світлий попелястий відтінок. Він допоможе візуально освіжити обличчя.

– обирайте дуже м’який сіро-коричневий або світлий попелястий відтінок. Він допоможе візуально освіжити обличчя. Поєднання темного та сивого волосся або сталевий сірий відтінок – краще підійде трохи насиченіший попелясто-коричневий чи коричнево-сірий колір, який зробить риси обличчя виразнішими.

– краще підійде трохи насиченіший попелясто-коричневий чи коричнево-сірий колір, який зробить риси обличчя виразнішими. Якщо раніше у вас було дуже темне волосся – не варто повертатися до звичного відтінку брів. Експерти радять натомість обрати приглушений холодний коричневий або сіро-коричневий колір.

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Чорний олівець зазвичай має надто різкий вигляд поруч із сивим волоссям і не пасує більшості відтінків шкіри. Ним краще послуговуватись лише тим, хто має темнішу шкіру.

Техніка нанесення не менш важлива за колір

Якщо ви обрали світліший відтінок, виразності бровам краще додавати за допомогою техніки, а не великої кількості пігменту. Наносьте короткі штрихи, що нагадують волоски, повторюючи природну форму брів. Приділяйте особливу увагу менш заповненим ділянкам. Потім розчешіть брови щіточкою, щоб пом’якшити лінії. Відтінковий гель допоможе поєднати сиві волоски з нанесеним з допомогою олівця кольором і зафіксувати результат.

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Важливе застереження: не використовуйте для брів фарбу, призначену для волосся на голові. Такі фарби не можна застосовувати поблизу очей – вони можуть спричинити подразнення або травмування. Якщо ви хочете надати бровам стійкого відтінку, зверніться до фахівця та спершу проведіть тест на чутливість шкіри.

Як перевірити, чи підходить вам новий відтінок

Щоби приміряти на себе новий колір олівця для брів, нанесіть два-три холодні відтінки на тильний бік долоні, а потім спробуйте їх на одній брові. Оцінюйте результат за природного денного освітлення. Правильний колір має робити погляд виразнішим, а не привертати всю увагу до самих брів.

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