Як підібрати вдалий колір волосся: зверніть увагу на очі

Правильно підібраний відтінок волосся може зробити очі виразнішими, підкреслити їхній природний колір і навіть візуально змінити його насиченість. Деякі кольори створюють ефектний контраст, тоді як інші допомагають розкрити золотисті, зелені чи блакитні відблиски райдужки.

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Як пише InStyle, професійні колористи радять орієнтуватися не лише на модні тенденції, а й на природний колір очей та підтон шкіри. Вдало підібране фарбування здатне освіжити зовнішність без кардинальної зміни іміджу.

Який колір волосся підходить карим очам

Карі очі можуть мати різну глибину кольору – від світло-коричневого із золотистими вкрапленнями до насиченого темного. Саме від цього залежить вибір відтінку волосся.

Шоколадний і темно-каштановий

Глибокі коричневі тони підкреслюють виразність карих очей і роблять погляд більш насиченим. Особливо вдалими будуть шоколадні відтінки з природним блиском.

Карамельний

Якщо в райдужці помітні медові або бурштинові відблиски, варто звернути увагу на теплі карамельні тони. Необов'язково повністю змінювати колір волосся – достатньо кількох світліших пасом біля обличчя.

Бордовий і махагоновий

Ці відтінки підійдуть тим, хто хоче спробувати незвичне фарбування. Червонувато-фіолетові переливи створюють красивий контраст із карими очима, особливо темними.

Який колір волосся підходить блакитним очам

Блакитні очі добре поєднуються як із холодними, так і з теплими відтінками волосся. Різниця полягає в ефекті, якого хочеться досягти.

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Платиновий блонд

Холодний, майже сріблястий колір підкреслює чистоту блакитної райдужки. Найгармонійніше таке фарбування зазвичай поєднується зі світлою шкірою холодного підтону.

Золотистий блонд

Теплий колір волосся створює м'який контраст із блакитними очима, завдяки чому вони здаються яскравішими. Це хороший вибір для тих, кому платинові відтінки видаються надто холодними.

Мідний і рудувато-каштановий

Одне з найефектніших поєднань. Помаранчево-руді тони контрастують із блакитним кольором, тому очі візуально стають ще виразнішими. Приклад такого поєднання – акторка Джессіка Честейн.

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Який колір волосся підходить зеленим очам

Мідний і рудий

Це класичне поєднання, яке створює помітний контраст. Теплі руді пасма допомагають зробити зелений колір очей більш насиченим.

Медовий блонд і карамельний

Такі кольори підійдуть тим, хто віддає перевагу природному вигляду. Вони пом'якшують контраст між волоссям і очима, водночас додаючи обличчю теплоти.

Каштановий

Коричневий колір із легкими червонуватими переливами підкреслює зелені очі без надто різких змін зовнішності. Особливо гармонійно він поєднується зі шкірою теплого або нейтрального підтону.

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Який колір волосся підходить горіховим очам

Горіхові очі поєднують кілька відтінків – зелений, коричневий і золотистий. Залежно від освітлення один із них може ставати помітнішим. Правильне фарбування допоможе підкреслити саме той колір, який найбільше подобається.

М'який мідний

Якщо хочеться виділити зелені відблиски, варто спробувати приглушений рудий або коричний відтінок.

Медово-коричневий і карамельний

Ці кольори допомагають підкреслити золотисті вкраплення в райдужці та зробити погляд теплішим.

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Каштановий із золотистими пасмами

Вдале рішення для тих, хто хоче зберегти природний темний колір волосся, але додати йому об'єму та світлових переливів. Таке фарбування може одночасно підкреслити кілька відтінків горіхових очей.

Який колір волосся підходить бурштиновим очам

Бурштинові очі вирізняються теплим золотисто-жовтим або мідним кольором. На відміну від горіхових, вони зазвичай мають рівномірніший відтінок без вираженого поєднання зеленого та коричневого.

Темний еспресо

Насичений коричневий колір створює контраст із золотистою райдужкою, роблячи її світлішою на вигляд. Це особливо вдалий варіант для любительок темного волосся.

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Медовий і золотистий блонд

Теплі світлі тони перегукуються з природним кольором бурштинових очей, створюючи м'який і гармонійний образ.

Коричний і мідно-каштановий

Відтінки з рудуватим підтоном підсилюють теплоту райдужки та роблять її золотисті переливи помітнішими.

Що ще потрібно врахувати перед фарбуванням

Колір очей – важливий, але не єдиний орієнтир. Один і той самий блонд або каштановий може по-різному пасувати залежно від тону шкіри та природного кольору волосся.

Для холодного підтону шкіри часто підходять попелясті, перлинні та прохолодні коричневі відтінки. Для теплого – золотисті, медові, карамельні й мідні. Нейтральний підтон дозволяє експериментувати з ширшою палітрою.

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Важливо також враховувати стан волосся. Наприклад, перехід від темного кольору до платинового блонду може потребувати кількох етапів освітлення.

Якщо хочеться змінити зовнішність без радикального фарбування, варто почати з тонування, делікатного мелірування або кількох пасом біля обличчя. Так можна перевірити, наскільки новий відтінок гармонує з кольором очей і шкіри.

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