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Як перевірити волосся на сухі кінчики: спосіб від перукаря

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
36
Як перевірити волосся на сухі кінчики: спосіб від перукаря
Посічені кінчики волосся. Джерело: user18526052/Magnific

Навіть якщо волосся має здоровий вигляд, його кінчики можуть бути пересушеними та потребувати додаткового догляду. Зазвичай про це свідчать жорсткість, сплутування та складнощі під час розчісування.

Однак існує простий спосіб перевірити стан волосся всього за кілька секунд. Ним поділився майстер-перукар і експерт із догляду за волоссям Деян Гарц у своєму Instagram.

Як провести тест на сухість кінчиків

Для перевірки не знадобляться ані косметичні засоби, ані спеціальні пристрої. Достатньо взяти невелике пасмо волосся, підняти його кінчики вгору та поспостерігати, як вони поводитимуться.

  1. Якщо кінчики залишаються гнучкими й плавно опускаються вниз, це може свідчити про те, що волосся достатньо еластичне та має доглянутий вигляд.
  2. Натомість жорсткі кінці, які стирчать вертикально й погано піддаються руху, можуть вказувати на сухість або підвищену пористість волосся.
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У своєму відео Деян Гарц також продемонстрував, як догляд впливає на результат такого тесту. Для цього він залишив одну половину волосся без додаткової обробки, а іншу послідовно обробив шампунем, маскою, кондиціонером та олією для волосся.

Після цього перукар повторив перевірку на обох частинах. На необробленій стороні кінчики залишалися жорсткими та стирчали вгору, тоді як на доглянутій вони були помітно м'якшими й легко спадали вниз. Така демонстрація показує, що правильно підібрані засоби можуть покращити зовнішній вигляд волосся та зробити його більш слухняним.

Наскільки надійний цей спосіб перевірки

Додатковий догляд особливо важливий для сухих кінчиків, адже різні засоби виконують свої функції. Маска допомагає пом'якшити волосся, кондиціонер сприяє розгладженню його поверхні, а олія може зменшити відчуття сухості та полегшити розчісування. Завдяки цьому кінчики можуть стати еластичнішими й виглядати охайніше. Водночас косметичні засоби не здатні повністю відновити вже пошкоджену структуру волосини.

Важливо враховувати, що продемонстрований перукарем метод не є науково підтвердженим діагностичним тестом. Результат може залежати від природної текстури, довжини волосся та наявних пошкоджень. Тому положення кінчиків саме по собі не дає змоги остаточно визначити рівень їхньої сухості. Однак цей простий спосіб може стати приводом уважніше придивитися до стану волосся та за потреби переглянути щоденний догляд.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, коли у листопаді краще не ходити до перукарні.

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