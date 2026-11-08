Як наносити туш, щоб вії були максимально довгими: секрет візажистів
Довгі пухнасті вії – ідеальне завершення будь-якого макіяжу від яскравого вечірнього до легкого і майже невидимого. І головний секрет тут криється у правильній техніці нанесення туші.
Як фарбувати вії практично на професійному рівні, розповіло видання Myself. Насамперед оберіть продукт, який закриє вашу основну потребу – це може бути додатковий об’єм, якщо вії тонкі, ефект видовження або водостійка формула. А далі виконайте такі кроки так, як радять це робити професійні візажисти.
- В першу чергу ретельно очистіть вії – туш добре ляже тільки на ідеально чисту поверхню.
- Візьміть щипці для завивання вій, прикладіть їх біля самої основи та обережно підкрутіть волоски.
- Далі беріться за туш. Тримайте щіточку горизонтально, починайте від коренів вій і фарбуйте їх легкими зигзагоподібними рухами від основи до кінчиків.
- Вії у кутиках очей можна додатково профарбувати кінчиком щіточки.
- Щоб візуально подовжити вії, нанесіть туш також із верхнього боку. Для цього піднесіть щіточку з боку повіки і обережно проведіть нею по волосках, не натискаючи.
- Дайте першому шару туші трохи підсохнути, а потім нанесіть другий.
- На завершення розділіть вії спеціальною щіточкою, щоб вони не злипалися.
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