З віком кожна любителька макіяжу помічає, що звичні прийоми нанесення косметики в зоні очей, більше не працюють. Те, що раніше виділяло погляд, тепер робить його важким і втомленим.

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Справа у тому, що з віком шкіра навколо очей втрачає пружність, з’являються дрібні зморшки – через це улюблені стрілки починають "пливти", а тіні – підкреслювати рельєф. Втім, це зовсім не означає, що від макіяжу доведеться відмовитись повністю. Про чотири прийоми, які працюють навіть після 60 років, розповіло видання ТСН. Вони не потребують професійних навичок і складних технік нанесення, зате можуть помітно змінити загальне враження від образу.

Спробуйте нюдовий олівець замість темного

Якщо ви звикли підводити нижню слизову ока чорним або темно-коричневим олівцем, спробуйте замінити його на бежевий. Темна лінія робить контур очей виразнішим, але водночас може візуально зменшувати їх і робити погляд важким. Світлий олівець працює інакше: з ним погляд здається відкритішим, а очі – більшими.

Нанесіть трохи бежевого або ніжно-персикового олівця на нижню водну лінію. Відразу помітите, що макіяж має легший вигляд. Білий олівець краще залишити для інших експериментів: на зрілій шкірі він інколи виглядає занадто контрастно.

Цей прийом особливо добре підходить для денного макіяжу, коли хочеться трохи освіжити обличчя, не використовуючи багато косметики.

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Фарбуйте вії із зовнішнього боку ока з особливою увагою

Туш є майже в кожній косметичці, але не всі використовують її так, щоб отримати ефект відкритого погляду. Спробуйте наносити трохи більше засобу на вії біля зовнішніх куточків очей. Саме цей невеликий акцент допомагає візуально витягнути форму очей і зробити їх виразнішими.

Спочатку підкрутіть вії керлером, а потім нанесіть туш, рухаючи щіточку трохи вгору та в бік скронь. На зовнішні вії можна додати ще один тонкий шар продукту. Для такого макіяжу краще підійде туш із подовжувальним ефектом. Вона допоможе виділити вії, не обтяжуючи їх. Але не варто наносити занадто багато засобу: склеєні вії можуть зробити погляд важчим.

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Замініть чорні стрілки м’якими коричневими

Чорні стрілки пасують далеко не кожному типу зовнішності. На зрілих повіках вони нерідко мають надто різкий вигляд, особливо якщо лінія товста або має чіткий графічний контур. Гарною альтернативою стане коричневий олівець або підводка.

Проведіть тонку лінію вздовж верхнього ряду вій. Біля зовнішнього куточка трохи продовжте її вгору, у напрямку скроні. Важливо, щоб кінчик стрілки не опускався донизу, адже це може візуально підкреслити опущені куточки очей.

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Коричневий колір має м’якший вигляд, ніж чорний, тому добре підходить для повсякденного макіяжу. Він підкреслює очі, але не робить образ надто важким. Якщо лінія вийшла трохи нерівною, її можна злегка розтушувати невеликим пензлем.

Наносьте матові тіні трохи вище складки повіки

Жінки, у яких з’явилися навислі повіки, часто стикаються з однією проблемою: після нанесення тіней їх майже не видно. Колір ховається у складці, а макіяж не дає бажаного ефекту.

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Спробуйте наносити тіні трохи вище природної складки верхньої повіки. Для цього оберіть матовий бежевий колір, пісочний, тауп або м’який коричневий відтінок. Наберіть зовсім трохи продукту на пухнастий пензель і розтушуйте його у напрямку вгору та до зовнішнього куточка ока.

Так можна візуально змінити форму макіяжу й зробити погляд відкритішим. Головне – не переборщити з кольором. Краще додавати тіні поступово, щоб отримати м’який перехід без помітних меж.

Також варто звернути увагу на текстуру косметики. Матові тіні зазвичай мають акуратніший вигляд на зрілій шкірі. Велика кількість блискіток може підкреслити зморшки та нерівності, тому для щоденного макіяжу краще обирати спокійні відтінки без вираженого сяйва.

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Як зробити макіяж після 60 років, щоб очі мали молодший вигляд

Усі чотири прийоми можна використовувати окремо або поєднувати між собою. Наприклад, для звичайного дня достатньо бежевого олівця на нижній слизовій, невеликої кількості туші на віях і легкого відтінку тіней. Якщо хочеться виразнішого макіяжу, додайте тонку коричневу стрілку.

Особливу увагу варто приділяти кількості косметики та її текстурі. Занадто темні лінії, товстий шар туші й щільні тіні можуть обтяжувати погляд. Натомість акуратне підкреслення вій, м’які відтінки та добре розтушовані тіні допоможуть освіжити обличчя.

І ще одна порада: не варто сліпо дотримуватися правил макіяжу лише через вік. Якщо вам подобаються яскраві тіні або чорна підводка, не потрібно від них відмовлятися. Головне, щоб косметика пасувала саме вам і допомагала почуватися впевнено.

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