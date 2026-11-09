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Встигніть зробити: наймодніші кольори манікюру цієї осені

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
108
Встигніть зробити: наймодніші кольори манікюру цієї осені
Манікюр кольору стиглої вишні - абсолютний хіт будь-якої осені, але в цьому сезоні у нього є конкуренти. Джерело: Pixabay

Вишневий манікюр – один із найпопулярніших трендів цієї осені. Барви стиглої вишні радять носити як самі по собі, так і використовувати в дизайнах.

Але якщо хочеться трохи урізноманітнити звичну палітру, існує цілий список трендових восени 2026 відтінків. Видання Interia Styl розповіло, які кольори нігтів варто спробувати в цьому сезоні.

Сливовий нуар

Встигніть зробити: наймодніші кольори манікюру цієї осені

Майже чорний сливовий. Джерело: Pexels

Pinterest оголосив сливовий нуар кольором 2026 року, і що глибше осінь вступає у свої права, то частіше цей відтінок з'являється і в модних образах, і в манікюрі. Це насичений колір, у якому поєднуються червоні, фіолетові та чорні нотки. Його можна доповнити, наприклад, сріблястими деталями. Водночас прихильниці мінімалізму переконані, що найкраще такий манікюр виглядає без жодного декору – просто покриття на всій нігтьовій пластині.

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Приглушений зелений

Встигніть зробити: наймодніші кольори манікюру цієї осені

Зелений манікюр краще обирати у відтінках оливки та нефриту. Джерело: Pexels

Цього сезону зелений ми носимо не в чистому та соковитому вигляді. В моді стримані природні тони. Зверніть увагу на оливковий та нефритовий відтінки. Але обирайте варіанти з помітною домішкою білого та сірого. Також у моді декор, що імітує характерну текстуру нефриту. Так в моду повертається популярний колись мармуровий манікюр, але уже в новій палітрі.

Приглушений кораловий

Встигніть зробити: наймодніші кольори манікюру цієї осені

В моді кораловий, але не яскравий. Джерело: Unsplash

Ще один колір, який з'являється в осінньому манікюрі 2026 року, – приглушений кораловий. Попри назву, що відсилає до природного забарвлення коралів, він зовсім не такий яскравий. Цей відтінок можна описати як щось середнє між рожевим, персиковим і помаранчевим. Він м'який, стриманий і ненасичений, а також має елегантніший вигляд, ніж класичний кораловий.

Осінні кольори в манікюрі

Встигніть зробити: наймодніші кольори манікюру цієї осені

Обирайте барви осінньої природи. Джерело: Pexels

Червоний, помаранчевий і коричневий традиційно асоціюються з осінню, тож цілком закономірно, що ці кольори популярні й у манікюрі. Цього сезону особливо часто обирають різні відтінки коричневого та бежевого: від темного шоколаду і карамелі до сіро-коричневого кольору, відомого як тауп. Фактично будь-який відтінок коричневого цієї осені буде доречним для манікюру.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як зробити модні оксамитові нігті.

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