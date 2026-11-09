Від ''Зимового вина'' до ''Тигрового ока'': 5 найкращих трендів у манікюрі, які варто спробувати

Із настанням холодів яскраві осінні відтінки поступаються місцем глибоким, насиченим кольорам і вишуканим текстурам. Цього сезону в моді шоколадні, винні та сливові тони, глянцеві покриття й незвичайні ефекти, що додають манікюру особливого шарму.

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Як пише Harper's Bazaar, серед головних трендів листопада та прийдешньої зими – темні відтінки з дзеркальним блиском, делікатні візерунки та покриття, натхненні природним камінням. Розповідаємо про п'ять найцікавіших варіантів манікюру, які варто спробувати найближчим часом.

"Зимове вино"

Бордовий манікюр давно став класикою холодного сезону, проте цієї зими він набуває нового характеру. Замість традиційного червоного варто обирати темні винні відтінки з фіолетовим підтоном, які нагадують насичене червоне вино.

Особливо ефектним буде глянцеве покриття, що підкреслює глибину кольору. Такий манікюр чудово поєднується з мигдалеподібною або м'якою квадратною формою нігтів. Він достатньо стриманий для повсякденного образу, але водночас має елегантний і святковий характер.

"Тигрове око"

Один із найцікавіших трендів сезону – манікюр, натхненний однойменним дорогоцінним на вигляд мінералом. Його особливість полягає у багатовимірному сяйві та переливах золотистих, бронзових і шоколадних відтінків.

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Для створення такого ефекту використовують магнітні лаки в техніці cat-eye, або "котяче око". Завдяки світловим відблискам покриття змінюється залежно від кута освітлення, створюючи ілюзію глибини.

Засновниця мережі манікюрних салонів Townhouse Хуаніта Губер-Мілле зазначає, що хромовані покриття та ефект "котячого ока" належать до головних трендів цієї зими. Особливо популярним стає коричневий хром, який поєднує теплі шоколадні тони з виразним сяйвом.

"Глянцеве еспресо"

Кавові відтінки продовжують завойовувати популярність у світі манікюру. Однак замість ніжних молочних тонів цієї зими варто звернути увагу на максимально темний коричневий, майже чорний колір, що нагадує міцне еспресо.

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Головний секрет такого манікюру – ідеально рівне покриття з інтенсивним глянцевим блиском. Важливо також подбати про охайну кутикулу, адже лаконічний дизайн привертає увагу до найменших деталей.

"Глянцеве еспресо" пасуватиме як коротким, так і довгим нігтям. Це універсальний варіант для тих, хто любить мінімалізм, але хоче замінити звичний чорний лак цікавішим відтінком.

"Морозна слива"

Сливові та фіолетові відтінки – ще один фаворит холодного сезону. Цієї зими їх пропонують доповнювати маленькими контрастними цятками, створюючи стриманий, але оригінальний дизайн.

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Головне правило – мінімалізм. Крапки мають бути невеликими та розташовуватися на достатній відстані одна від одної. Завдяки цьому манікюр зберігає елегантність і не здається перевантаженим деталями.

Для основи можна обрати глибокий сливовий, баклажановий або приглушений бордовий колір. Такий дизайн стане цікавою альтернативою однотонному покриттю для тих, хто хоче трохи поекспериментувати.

"Зебровий принт"

Анімалістичні мотиви залишаються актуальними, але цього сезону на зміну популярним леопардовим плямам приходять витончені смужки зебри.

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Майстри манікюру радять не вкривати візерунком усю нігтьову пластину, а використовувати тонкі смужки як акцент у французькому манікюрі. Наприклад, на нюдовій основі можна намалювати кілька чорних ліній уздовж кінчика нігтя. Такий варіант поєднує класичний френч із сучасними тенденціями. Він додає образу оригінальності, залишаючись водночас досить стриманим.

Загалом головна тенденція манікюру цієї зими – насичені кольори, бездоганний блиск та продумані деталі.

OBOZ.UA пропонує цікаві ідеї французького манікюру. Це можуть бути як вишукані дизайни, так і яскраві варіанти.