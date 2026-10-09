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У моду повертається макіяж із 90-х: який продукт знову в тренді

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 1,1 т.
У моду повертається макіяж із 90-х: який продукт знову в тренді
Холодний олівець - мастхев осіннього макіяжу-2026. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Лайнер для губ – це один із найефективніших інструментів у макіяжі, який дозволяє коригувати форму, створювати чіткий контур та візуально додавати губам об'єму. Але восени 2026 року в тренди входить один конкретний тип продукту. Оскільки в моду повертається естетика 90-х із її холодними нейтральними тонами, лайнер теж має їй віповідати.

Як пише видання Who What Wear, ключовий тренд сезону – це не чітка графічна лінія, а розтушований, об'ємний контур, створений за допомогою декількох шарів холодних нейтральних відтінків. Такий прийом дозволяє маніпулювати формою та створювати природний 3D-ефект. Це робить холодні олівці універсальним вибором для будь-якого тону шкіри та будь-якого бюджету.

Різновиди лайнерів для губ та їхні переваги

  • Матові класичні олівці

Ідеально підходять для створення високочіткого, оксамитового контуру. Вони забезпечують насичений пігмент, чудово тримають форму та дають змогу промальовувати як виразні лінії, так і створювати м'який розтушований ефект. На додачу ви отримуєте зручну форму корпусу, яка добре лягає в руку і допомагає краще контролювати нанесення.

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  • Кремові олівці-стіки

Найкращий вибір для природного щоденного макіжу та швидкого контурування. Завдяки м'якій текстурі вони легко ковзають по губах, м'яко розтушовуються в один дотик і надають візуального об'єму без занадто чітких меж. Формули таких засобів нерідко містять доглядові компоненти та мають високу насиченість кольору.

  • Кремові олівці з матовим фінішем

Універсальний варіант, який поєднує комфортне м'яке нанесення та високу стійкість протягом багатьох годин. Вони випускаються в широкій палітрі – від світлих бежевих і таупових відтінків для блідої шкіри до глибоких шоколадних і ягідних тонів для засмаглої та від природи темної шкіри. Крім того, деякі засоби цього типу є багатофункціональними й можуть використовуватися також для очей, брів чи щік.

Що таке лайнер для губ і навіщо він потрібен

Такий продукт підкреслює та виділяє природну форму губ перед нанесенням помади чи блиску. Він запобігає пласкому вигляду макіяжу й створює бар'єр, який не дає рідким текстурам розтікатися в дрібні зморшки довкола губ. А ще суттєво продовжує стійкість макіяжу.

Якщо раніше лайнери існували переважно у форматі стандартних дерев'яних олівців, то сьогодні ринок пропонує безліч текстур під будь-які потреби: від м'яких кремових стіків для м'якого контурування до ультрастійких маркерів-тінтів.

Як визначити свій підтон шкіри

Щоби правильно підібрати колір лайнера для губ, необхідно орієнтуватись на свій тип зовнішності. Невідповідність у теплоті може зробити обличчя втомленим і хворим на вигляд. Тому колір продукту треба підбирати уважно.

Найпростіший спосіб дізнатися свій підтон – роздивитися венки на внутрішній стороні зап'ястя при денному світлі. Їхній колір дасть вам підказку:

  • сині або фіолетові вени – холодний підтон;
  • зеленкуваті вени – теплий підтон;
  • суміш зелених, синіх та фіолетових вен – нейтральний підтон;
  • зелені та сині вени – оливковий підтон.

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