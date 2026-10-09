У моду повертається макіяж із 90-х: який продукт знову в тренді

Лайнер для губ – це один із найефективніших інструментів у макіяжі, який дозволяє коригувати форму, створювати чіткий контур та візуально додавати губам об'єму. Але восени 2026 року в тренди входить один конкретний тип продукту. Оскільки в моду повертається естетика 90-х із її холодними нейтральними тонами, лайнер теж має їй віповідати.

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Як пише видання Who What Wear, ключовий тренд сезону – це не чітка графічна лінія, а розтушований, об'ємний контур, створений за допомогою декількох шарів холодних нейтральних відтінків. Такий прийом дозволяє маніпулювати формою та створювати природний 3D-ефект. Це робить холодні олівці універсальним вибором для будь-якого тону шкіри та будь-якого бюджету.

Різновиди лайнерів для губ та їхні переваги

Матові класичні олівці

Ідеально підходять для створення високочіткого, оксамитового контуру. Вони забезпечують насичений пігмент, чудово тримають форму та дають змогу промальовувати як виразні лінії, так і створювати м'який розтушований ефект. На додачу ви отримуєте зручну форму корпусу, яка добре лягає в руку і допомагає краще контролювати нанесення.

Кремові олівці-стіки

Найкращий вибір для природного щоденного макіжу та швидкого контурування. Завдяки м'якій текстурі вони легко ковзають по губах, м'яко розтушовуються в один дотик і надають візуального об'єму без занадто чітких меж. Формули таких засобів нерідко містять доглядові компоненти та мають високу насиченість кольору.

Кремові олівці з матовим фінішем

Універсальний варіант, який поєднує комфортне м'яке нанесення та високу стійкість протягом багатьох годин. Вони випускаються в широкій палітрі – від світлих бежевих і таупових відтінків для блідої шкіри до глибоких шоколадних і ягідних тонів для засмаглої та від природи темної шкіри. Крім того, деякі засоби цього типу є багатофункціональними й можуть використовуватися також для очей, брів чи щік.

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Що таке лайнер для губ і навіщо він потрібен

Такий продукт підкреслює та виділяє природну форму губ перед нанесенням помади чи блиску. Він запобігає пласкому вигляду макіяжу й створює бар'єр, який не дає рідким текстурам розтікатися в дрібні зморшки довкола губ. А ще суттєво продовжує стійкість макіяжу.

Якщо раніше лайнери існували переважно у форматі стандартних дерев'яних олівців, то сьогодні ринок пропонує безліч текстур під будь-які потреби: від м'яких кремових стіків для м'якого контурування до ультрастійких маркерів-тінтів.

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Як визначити свій підтон шкіри

Щоби правильно підібрати колір лайнера для губ, необхідно орієнтуватись на свій тип зовнішності. Невідповідність у теплоті може зробити обличчя втомленим і хворим на вигляд. Тому колір продукту треба підбирати уважно.

Найпростіший спосіб дізнатися свій підтон – роздивитися венки на внутрішній стороні зап'ястя при денному світлі. Їхній колір дасть вам підказку:

сині або фіолетові вени – холодний підтон;

– холодний підтон; зеленкуваті вени – теплий підтон;

– теплий підтон; суміш зелених, синіх та фіолетових вен – нейтральний підтон;

– нейтральний підтон; зелені та сині вени – оливковий підтон.

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