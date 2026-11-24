Український дизайнер Андре Тан розкрив важливий модний секрет, який допоможе не спотворити зимовий гардероб. Він наголосив, що неправильно підібраний головний убір може зіпсувати навіть найдорожчий образ та зробити вас схожими на "бабусю біля під'їзду", тож назвав п'ять найтрендовіших аксесуарів холодного сезону.

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У добірку модельєр додав як фактурні капелюшки, так і більш звичні шапки beanie, аби кожен зміг підібрати для себе ідеальний варіант. Які головні убори будуть на піку популярності Андре Тан розповів у своєму Instagram.

Шапка beanie

Дизайнер порадив обирати шапки з якісного щільного матеріалу, що мають красивий відворот. Якщо ж надягти розтягнутий головний убір, створити вишуканий лук точно не вдасться.

Французький берет

За словами Андре Тана, берет може перетворити на такий собі показ мод навіть звичайний похід у магазин, адже випромінює естетику вишуканого стилю парижанок.

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Вовняна кепка

Дизайнер наголосив, що цей структурований головний убір ідеально поєднається із будь-яким верхнім одягом. Головне, не обирати кепки з надто великим козирком.

Капелюшок клош

Цей аксесуар має неймовірно елегантний вигляд. Як підкреслив Андре Тан, особливо вдалим вибором буде поєднати капелюшок клош із класичним пальтом.

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Капор

За словами модельєра, капор – це ідеальний варіант для тих, хто хоче почуватися комфортно в холодні дні, але водночас мати красивий вигляд, адже точно не зіпсує зачіску.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Андре Тан назвав пʼять речей із мас-маркету, які мають вигляд на мільйон.