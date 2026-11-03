Стилісти назвали 6 модних кольорів, які варто носити цієї зими

Зима традиційно асоціюється з темними та стриманими відтінками в одязі, проте цього сезону модні тенденції пропонують значно різноманітнішу палітру. Поряд зі звичними коричневим і бордовим популярності набувають яскраві кольори, які здатні оживити навіть найпростіший образ.

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Як пише Who What Wear, взимку 2026–2027 років особливо актуальними будуть шість відтінків, які легко поєднувати з базовими речами гардероба. Головне – обирати кольори, які відповідають особистому стилю та гармонійно поєднуються з іншими речами.

Насичений фіолетовий

Цієї зими на зміну глибоким сливовим відтінкам приходить виразний, яскравий фіолетовий. Він привертає увагу та додає образу оригінальності, особливо на тлі традиційних зимових кольорів.

Необов'язково одягатися у фіолетове з голови до ніг. Достатньо обрати светр, шарф або сумку такого відтінку, щоб зробити повсякденне вбрання цікавішим.

Особливо вдало фіолетовий поєднується з чорним, бежевим і коричневим. Наприклад, яскравий джемпер можна носити з класичними темними штанами, а фіолетовий шарф стане помітним акцентом у поєднанні зі світлим пальтом.

Золотистий

Золотий колір поступово виходить за межі святкового гардероба. Якщо раніше його переважно асоціювали з вечірніми сукнями та блискітками, то тепер він з'являється і в повсякденних образах.

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Особливо актуальні речі з м'яким металевим полиском, які нагадують рідке золото. Це можуть бути атласні блузи, спідниці, жакети або аксесуари.

Золотистий найкраще поєднувати з лаконічними речами, щоб образ не здавався перевантаженим. Наприклад, золотиста блуза матиме елегантний вигляд із чорними штанами, а невелика сумка з металевим блиском доповнить навіть стримане зимове вбрання.

Яскраво-червоний

Червоний залишається одним із головних кольорів холодного сезону, проте цього року особливу увагу привертає його насичений, чистий відтінок.

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У моді не лише червоні аксесуари, а й великі елементи гардероба. Пальта, светри, штани та навіть повністю червоні комплекти стають дедалі популярнішими.

Стилісти радять поєднувати яскравий червоний із чорним. Таке контрастне поєднання робить образ виразним, але водночас не потребує складного підбору речей. Для повсякденного гардероба чудово підійде червоний светр із темними джинсами або яскраве пальто поверх однотонного вбрання.

Оливково-зелений

Тим, хто віддає перевагу спокійнішим кольорам, варто звернути увагу на приглушений оливково-зелений. Він поступово стає альтернативою звичним сірому, чорному та бежевому.

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Особливо актуальні оливкові пальта, жакети, куртки та трикотажні речі. Завдяки стриманому відтінку їх легко поєднувати з більшістю базового одягу. Оливковий гармонійно пасує поряд із кремовим, шоколадним, темно-синім і чорним. Водночас його можна комбінувати з яскравішими кольорами, зокрема фіолетовим або червоним.

Це один із найуніверсальніших відтінків сезону, який навряд чи втратить актуальність одразу після завершення зими.

Кобальтово-синій

Ще один помітний тренд – насичений кобальтово-синій. Цей яскравий відтінок додає свіжості зимовим образам і добре поєднується зі звичними речами з деніму.

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Особливо популярні кобальтові светри, штани, сукні та аксесуари. Для сміливішого образу можна поєднати кілька речей одного кольору. Цікавий спосіб додати кобальтовий до гардероба – обрати яскраво-сині колготки.

Тим, хто не любить надто яскравих поєднань, достатньо придбати синій шарф чи сумку. Такий аксесуар допоможе урізноманітнити навіть повністю чорний образ.

Шоколадно-коричневий

Попри популярність яскравих кольорів, шоколадний відтінок не збирається залишати модні гардероби. Він уже кілька сезонів поспіль залишається одним із найзатребуваніших і поступово перетворюється на нову класику.

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Особливо актуальні монохромні образи в коричневій гамі. Наприклад, темно-шоколадне пальто можна поєднати зі світлішим трикотажним костюмом, замшевими чоботами або шкіряною сумкою.

Не менш стильний вигляд має поєднання коричневого з чорним. Хоча раніше таку комбінацію нерідко вважали невдалою, сьогодні вона стала одним із популярних прийомів у моді.

Шоколадний колір добре підходить для верхнього одягу, в'язаних светрів, шкіряних спідниць та аксесуарів. Його головна перевага – універсальність, завдяки якій такі речі можна носити протягом багатьох сезонів.

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