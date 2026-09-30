Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньНацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один разІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіакуПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назвуПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назву

Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 677
Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн
Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн

Український дизайнер Андре Тан назвав п’ять речей, які, на його думку, краще не купувати онлайн без можливості примірки. Йдеться про джинси, бюстгальтери, взуття для тривалого носіння, вечірні сукні складного крою, а також пальта й жакети з дешевої тканини.

Про це модельєр розповів в Instagram. Він зауважив, що зручність онлайн-шопінгу іноді обертається розчаруванням після отримання посилки.

"Натиснула на кнопочку – і вже через три дні плачеш біля дзеркала", – пожартував Тан.

Джинси

За словами дизайнера, з джинсами маловідомих брендів краще не ризикувати без примірки. Навіть якщо на фотографії вони мають ідеальний вигляд, передбачити посадку, довжину та щільність деніму буває складно.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 612
Забудьте про класичний бордо: який манікюр у моді цієї осені
icon 612
Забудьте про класичний бордо: який манікюр у моді цієї осені
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 382
Будете зіркою: 5 осінніх трендів, які зроблять ваш гардероб ідеальним
icon 382
Будете зіркою: 5 осінніх трендів, які зроблять ваш гардероб ідеальним
Олена БилімОлена Билім
icon 221
Минулорічний тренд досі актуальний: які кольори поєднувати цієї осені
icon 221
Минулорічний тренд досі актуальний: які кольори поєднувати цієї осені
Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн

За словами дизайнера, з джинсами маловідомих брендів краще не ризикувати без примірки.

Джерело: senivpetro on Magnific

Бюстгальтер

На його думку, фотографії недостатньо, щоб зрозуміти, чи правильно підібрані чашка та об’єм і чи забезпечує модель необхідну підтримку. Тому навіть якщо білизна має привабливий вигляд на сайті, результат після отримання посилки може бути зовсім іншим.

Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн

Бюстгальтер не варто купувати онлайн

Джерело: unsplash.com/@davemcphoto

Взуття для тривалого носіння

Не радить дизайнер онлайн купувати й взуття, яке планується на довгу носку. Особливо це стосується моделей, де важливі комфорт і правильна посадка.

"Красиві туфлі, у яких ви не можете ходити, лише тільки сидіти, – це вже не взуття, а декорації", – сказав Тан.

Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн

Не радить дизайнер онлайн купувати взуття

Джерело: instagram.com/hannamw

Вечірня сукня складного крою

Мова про вечірні сукні з корсетами, драпіруванням та складними вирізами. Дизайнер вважає, що такі моделі повинні точно сідати по фігурі, а оцінити це за фотографією практично неможливо.

Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн

Вечірня сукня складного крою

Джерело: Getty

Пальто або жакет із дешевої тканини

Останніми у списку Андре Тана стали пальта та жакети з дуже дешевих матеріалів. На фотографії така річ може мати цілком вдалий вигляд, однак зображення не передає фактуру й вагу тканини.

Крім того, заздалегідь складно зрозуміти, як саме матеріал поводитиметься на фігурі та чи матиме річ такий самий вигляд, як на фото.

Щоб не плакати біля дзеркала: Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн

Пальто або жакет може бути із дешевої тканини

Джерело: instagram.com/maroobii_

Раніше OBOZ.UA писав, що Андре Тан назвав три головні антитренди осені 2026.

Схожі теми
МодаодягкрасаАндре ТанАндре Тан
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись