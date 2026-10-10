Щоб мати максимально осінній вигляд: 5 вдалих кольорів манікюру на цей сезон

Осінь асоціюється з насиченими червоними, помаранчевими та коричневими барвами. Ця палітра щороку надихає не лише дизайнерів одягу, а й майстрів манікюру.

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Якщо хочеться додати образу осіннього настрою, варто звернути увагу на п'ять відтінків, які особливо добре пасують цьому сезону. Деталі інформує Myself.

Бордовий

Глибокий бордовий – класика, яка практично не виходить із моди. Він нагадує про осіннє листя, червоне вино та затишні вечори й чудово поєднується із теплими светрами, пальтами та чоботами.

Такий манікюр доречний і в повсякденному, і у вечірньому образі. Бордовий однаково ефектний як із глянцевим, так і з матовим покриттям та додає манікюру стриманої елегантності.

Корицевий

Теплий коричневий із відтінком кориці – ще один безпрограшний варіант для осені. Він асоціюється із затишком, прянощами та природною палітрою сезону.

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Перевага цього кольору – універсальність. Коричний добре поєднується з бежевим, молочним, чорним, зеленим та іншими популярними восени кольорами одягу.

Темно-зелений

Тим, кому хочеться чогось менш традиційного, варто спробувати насичений темно-зелений відтінок. Колір хвої додає манікюру глибини та водночас залишається достатньо стриманим.

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Особливо вдало він поєднується із золотими прикрасами, коричневим одягом, замшею та шкірою. Такий манікюр стане хорошою альтернативою звичним червоним і бордовим нігтям.

Іржаво-червоний

Іржаво-червоний поєднує теплі червоні, помаранчеві й коричневі нотки та буквально повторює палітру осіннього листя.

Він менш яскравий, ніж класичний червоний, і тепліший за бордовий. Саме тому цей відтінок добре підійде тим, хто хоче насичений, але не надто помітний манікюр.

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Гарбузово-помаранчевий

Світлі жовто-помаранчеві відтінки більше асоціюються з літом, а от глибокий гарбузовий – один із характерних кольорів осені.

Він нагадує про стиглі гарбузи, опале листя та традиційні осінні напої з прянощами. Особливо гармонійно такий лак поєднується з коричневим, кремовим, темно-зеленим і бордовим одягом.

Щоб манікюр довше залишався охайним, перед нанесенням кольорового лаку варто підготувати нігтьову пластину та скористатися базовим покриттям. Завершити манікюр можна топом – він захистить покриття та допоможе зберегти його довше.

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