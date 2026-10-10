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Щоб мати максимально осінній вигляд: 5 вдалих кольорів манікюру на цей сезон

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
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Щоб мати максимально осінній вигляд: 5 вдалих кольорів манікюру на цей сезон
Осінній манікюр. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Осінь асоціюється з насиченими червоними, помаранчевими та коричневими барвами. Ця палітра щороку надихає не лише дизайнерів одягу, а й майстрів манікюру.

Якщо хочеться додати образу осіннього настрою, варто звернути увагу на п'ять відтінків, які особливо добре пасують цьому сезону. Деталі інформує Myself.

Бордовий

Щоб мати максимально осінній вигляд: 5 вдалих кольорів манікюру на цей сезон

Вишневий манікюр. Джерело: instagram.com/mv.nails.studio

Глибокий бордовий – класика, яка практично не виходить із моди. Він нагадує про осіннє листя, червоне вино та затишні вечори й чудово поєднується із теплими светрами, пальтами та чоботами.

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Такий манікюр доречний і в повсякденному, і у вечірньому образі. Бордовий однаково ефектний як із глянцевим, так і з матовим покриттям та додає манікюру стриманої елегантності.

Корицевий

Щоб мати максимально осінній вигляд: 5 вдалих кольорів манікюру на цей сезон

Корицевий. Джерело: Instagram, @roulastamatopouloucom

Теплий коричневий із відтінком кориці – ще один безпрограшний варіант для осені. Він асоціюється із затишком, прянощами та природною палітрою сезону.

Перевага цього кольору – універсальність. Коричний добре поєднується з бежевим, молочним, чорним, зеленим та іншими популярними восени кольорами одягу.

Темно-зелений

Щоб мати максимально осінній вигляд: 5 вдалих кольорів манікюру на цей сезон

Темно-зелений. Джерело: Instagram, @overglowedit

Тим, кому хочеться чогось менш традиційного, варто спробувати насичений темно-зелений відтінок. Колір хвої додає манікюру глибини та водночас залишається достатньо стриманим.

Особливо вдало він поєднується із золотими прикрасами, коричневим одягом, замшею та шкірою. Такий манікюр стане хорошою альтернативою звичним червоним і бордовим нігтям.

Іржаво-червоний

Щоб мати максимально осінній вигляд: 5 вдалих кольорів манікюру на цей сезон

Іржаво-червоний. Джерело: Instagram, @securethenails_

Іржаво-червоний поєднує теплі червоні, помаранчеві й коричневі нотки та буквально повторює палітру осіннього листя.

Він менш яскравий, ніж класичний червоний, і тепліший за бордовий. Саме тому цей відтінок добре підійде тим, хто хоче насичений, але не надто помітний манікюр.

Гарбузово-помаранчевий

Щоб мати максимально осінній вигляд: 5 вдалих кольорів манікюру на цей сезон

Гарбузово-помаранчевий. Джерело: Instagram, @avrnailswatches

Світлі жовто-помаранчеві відтінки більше асоціюються з літом, а от глибокий гарбузовий – один із характерних кольорів осені.

Він нагадує про стиглі гарбузи, опале листя та традиційні осінні напої з прянощами. Особливо гармонійно такий лак поєднується з коричневим, кремовим, темно-зеленим і бордовим одягом.

Щоб манікюр довше залишався охайним, перед нанесенням кольорового лаку варто підготувати нігтьову пластину та скористатися базовим покриттям. Завершити манікюр можна топом – він захистить покриття та допоможе зберегти його довше.

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