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Принт, який був хітом 2000-х, повернувся в моду

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 469
Принт, який був хітом 2000-х, повернувся в моду
Модні тренди
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Мода на естетику 2000-х продовжує повертати речі, про які ще кілька років тому майже не згадували. Після капрі, топів із зав’язками на шиї та характерних аксесуарів того періоду знову набирає популярності камуфляжний принт.

Тенденцію вже підхопили модниці на вулицях Копенгагена, а камуфляж останніми сезонами з’являється і в дизайнерських колекціях. Vogue, зокрема, раніше називав camouflage одним із помітних напрямів стрітстайлу Копенгагенського тижня моди, а у колекціях 2026 року цей принт також продовжив з’являтися. Деталі інформує Myself.

Як камуфляж став модним принтом

Принт, який був хітом 2000-х, повернувся в моду

Камуфляжний принт

Джерело: Instagram, @emilisindlev

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Спочатку камуфляж створювали зовсім не для моди. Поєднання нерівномірних плям зеленого, коричневого, бежевого та чорного кольорів мало допомагати військовим зливатися з навколишнім середовищем.

Згодом елементи військового одягу перейшли у повсякденний гардероб і стали частиною стрітстайлу та різних субкультур. Особливо популярним камуфляж був у 2000-х: його носили на штанах, куртках, топах, сумках і навіть створювали образи майже повністю з речей із цим принтом.

Тепер він повертається, але стилізують його вже дещо інакше.

Що з камуфляжем носять зараз

Принт, який був хітом 2000-х, повернувся в моду

Камуфляжний принт

Джерело: Instagram, @sofiamcoelho

Одним із найпомітніших варіантів стали широкі штани та шорти з камуфляжним малюнком. Також актуальні карго, куртки, топи та окремі аксесуари.

Щоб образ не був перевантаженим, камуфляж радять поєднувати з простими однотонними речами. Найпростіший варіант – білий, чорний, сірий, коричневий або хакі верх.

Принт, який був хітом 2000-х, повернувся в моду

Камуфляжний принт

Джерело: Instagram, @yonivanlooy

Не менш органічно такий принт поєднується з речами в стилі utility: жилетами, об’ємними куртками, сорочками та взуттям на масивній підошві.

Камуфляж можна носити навіть з елегантними речами

Сучасний варіант тренду не обмежується суто спортивними чи мілітарі-образами. Контрастні поєднання стали одним із найцікавіших способів стилізації.

Наприклад, широкі камуфляжні штани можна вдягнути з класичною сорочкою, приталеним топом або взуттям на підборах. Саме поєднання грубуватого принта з більш жіночними речами робить образ сучаснішим і віддаляє його від буквального стилю 2000-х.

Камуфляж добре вписується одразу в кілька сучасних напрямів – повернення моди 1990-х і 2000-х, популярність карго та utility-одягу, а також інтерес до виразних принтів.

Водночас це залишається доволі суперечливим принтом: для одних він передусім асоціюється з ностальгією за модою 2000-х, а для інших – із військовим одягом. Тому дизайнери та модниці дедалі частіше використовують камуфляж дозовано, поєднуючи його з речами, максимально далекими від військової стилістики.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як підібрати джинси під себе, якщо не має змоги їх поміряти.

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