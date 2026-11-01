Похмура романтика: стильні кольори манікюру на листопад

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір на для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати лише 3,5 тис. грнЧи будуть високі морози зимою в Україні: науковиця здивувала довгостроковим прогнозомЧи будуть високі морози зимою в Україні: науковиця здивувала довгостроковим прогнозомЧи запросить Трамп Зеленського на саміт G20: зʼявилася відповідьЧи запросить Трамп Зеленського на саміт G20: зʼявилася відповідьОкупанти запустили по Україні понад 400 БпЛА, сили ППО збили 371 з них: наслідки ворожих ударівОкупанти запустили по Україні понад 400 БпЛА, сили ППО збили 371 з них: наслідки ворожих ударівУ МЗС Німеччини закликали до діалогу з Росією: що це означаєУ МЗС Німеччини закликали до діалогу з Росією: що це означаєДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівАрмія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відеоАрмія РФ авіаударом знищила центральну будівлю української державності у Краматорську. Фото та відеоУкраїнська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятуєУкраїнська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятуєКардіологи назвали насіння, яке допомагає підтримувати нормальний тиск і серцевий ритмКардіологи назвали насіння, яке допомагає підтримувати нормальний тиск і серцевий ритмБудуть "цілодобові" графіки відключення світла. Ілюстративне фото.Київ перейшов на екстрені відключення, Житомирщина знеструмлена: де не буде світла 1 листопада
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Похмура романтика: стильні кольори манікюру на листопад

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
189
Похмура романтика: стильні кольори манікюру на листопад
Цієї осені в тренді спокійні кольори, які ще називають земляними. Джерело: Unsplash

Коли ясні дні бабиного літа змінюються осінньою похмурістю, чимало любителів манікюру теж переходять на стриманіші кольори. Втім, восени 2026 року на зміну глибоким відтінкам червоного та коричневого приходять так звані "земляні" барви.

Як пише видання InStyle, вони займають проміжне місце між нейтральними кольорами й яскравими акцентами. Такі відтінки сприймаються як м’які, приглушені й трохи загадкові. Потрібного ефекту можна досягти, якщо немов накласти на звичні осінні кольори легкий димчастий фільтр. Під ним ліловий стає сірішим, зелений – м’якішим, а фіолетовий – теплішим.

Для манікюру в таких тонах найкраще підходить нанесення кольорового лаку напівпрозорими шарами, глянцевий фініш та делікатні магнітні ефекти. І ось п’ять приглушених осінніх відтінків, які майстри манікюру радять обов’язково спробувати цього сезону.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,4 т.
Французький манікюр може бути незвичним: який варіант обрати восени
1,4 т.
Французький манікюр може бути незвичним: який варіант обрати восени
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,4 т.
Мікрочубчик захопив тренди: кому підійде така зачіска
1,4 т.
Мікрочубчик захопив тренди: кому підійде така зачіска
Олена БилімОлена Билім
11,0 т.
Найкращі осінні стрижки середньої довжини: фото
11,0 т.
Найкращі осінні стрижки середньої довжини: фото

Димчастий фіолетовий

Похмура романтика: стильні кольори манікюру на листопад

Димчастий фіолетовий. Джерело: Instagram / @thecolornook

Цей колір називають попелястим фіолетовим, каламутним сливовим або приглушеним інжирним, але суть одна: м’який фіолетовий із димчастим підтоном має всі шанси стати одним із головних манікюрних трендів осені. Щоб отримати потрібний ефект, варто обирати сливові відтінки з домішкою димчасто-сірого – так покриття матиме розмитий, ніби затуманений вигляд. Колір можна наносити напівпрозорими желеподібними шарами або доповнювати ледь помітним ефектом "котячого ока", який створює глибину й додає переливів, не позбавляючи манікюр м’якості.

Димчастий оливковий

Похмура романтика: стильні кольори манікюру на листопад

Димчастий оливковий. Джерело: Instagram / @gelcare.official

Димчастий оливковий – це приглушений зелений із прохолодним сірим підтоном. Він має природний, сезонний вигляд, але при цьому не такий звичний, як коричневий чи бордовий. Цей колір пасує як для однотонного манікюру, так і для французького з кольоровими кінчиками або навіть для дизайну з візерунками під черепаховий панцир чи крокодилячу шкіру. Сірий підтон робить зелений м’якшим і стриманішим, ніж жовтуваті відтінки, популярні в попередні сезони. Тож він виглядає менш зухвало, ніж яскравий шартрез.

Цегляно-червоний

Похмура романтика: стильні кольори манікюру на листопад

Цегляно-червоний. Джерело: Instagram / @avrnailswatches

Ідеальний запилений цегляно-червоний колір балансує між червоним, коричневим, сірим і ліловим. Для теплого підтону шкіри краще підійде лак із виразнішою помаранчевою основою. Якщо ж підтон шкіри холодний, варто звернути увагу на засоби з більшою домішкою сірого.

Приглушений сіро-бежевий

Похмура романтика: стильні кольори манікюру на листопад

Приглушений сіро-бежевий. Джерело: Instagram / @lolo.nailedit

Тауп – це складний відтінок на межі сірого, бежевого, фіолетового й коричневого. Його вважають одним із найуніверсальніших і найелегантніших нейтральних кольорів для осені: він має теплий, природний вигляд, але водночас залишається стриманим і сучасним. Якщо хочеться чогось виразнішого, можна спробувати напівпрозорий лак із магнітними переливами, що створюють майже містичний ефект.

Приглушений рожевий

Похмура романтика: стильні кольори манікюру на листопад

Приглушений рожевий. Джерело: Instagram / @bynatashad

Цей ніжний відтінок можна вважати дорослішою версією звичного рожевого кольору полуничного молока. Завдяки приглушеним ліловим і бежевим підтонам він має романтичний вигляд, але не здається надто солодким. Цієї осені такий лак можна наносити тонким напівпрозорим шаром на короткі натуральні нігті або використовувати в багатошаровому дизайні з близькими за тоном кольорами. Це допоможе додати манікюру глибини, зберігши його делікатність і охайний вигляд.

Раніше OBOZ.UA розповідав про модні однотонні варіанти манікюру для Геловіну.

Схожі теми
манікюркрасаМодаосіньколір
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!