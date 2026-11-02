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Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Олена БилімОлена Билім
Time to read1 хв
951
Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво
Модний манікюр на зиму. Джерело: instagram.com/herbeautytorino

Оксамит давно закріпився в моді як матеріал, що додає образам виразності та особливого блиску. Тепер його характерну гру світла відтворюють і в дизайні нігтів. Оксамитові нігті мають делікатне сяйво, яке нагадує поверхню м'якої тканини, але не створює об'ємного чи плюшевого ефекту.

Такий манікюр пасує до зимового сезону й особливо доречний під час різдвяних свят. Стилісти з myself.de радять обирати той колір оксамитових нігтів, який пасуватиме вашому настрою. 

Що таке оксамитові нігті та як їх зробити

Ефект оксамиту на нігтях створюють за допомогою магнітного лаку з дрібними блискітками. Під дією магніту частинки змінюють своє положення, завдяки чому світло відбивається особливим чином і поверхня набуває м'якого переливчастого вигляду.

Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Що таке оксамитові нігті та як їх зробити. Джерело: instagram.com/glossytipped

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Цей дизайн також пов'язують із манікюром "котяче око", однак в оксамитовій версії сяйво розподіляється так, щоб імітувати фактуру тканини.

  1. Для створення такого покриття спочатку наносять базу, а потім обраний магнітний лак.
  2. Поки покриття ще не затверділо, над нігтем проводять магнітом, формуючи бажаний візерунок і напрямок блиску.
  3. Після отримання потрібного ефекту лак полімеризують під УФ-лампою, а на завершення наносять топ.
  4. Різні магніти дають змогу змінювати результат – від рівномірного сяйва до виразніших світлових переливів.
Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Оксамитові нігті. Джерело: instagram.com/glossytipped

Які кольори обрати для зимового манікюру

Особливо ефектно оксамитове покриття виглядає на насичених темних відтінках. Чорний лак створює глибокий блиск, а темно-червоний і синій додають манікюру святкового настрою. Такі кольори добре поєднуються із зимовими образами та можуть стати акцентом різдвяного стилю.

Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Який манікюр на Різдво. Джерело: instagram.com/glossytipped

Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Варіанти манікюру на Різдво. Джерело: instagram.com/glossytipped

Водночас тренд не обмежується темною палітрою. Бежеві, рожеві та зелені відтінки допоможуть зробити дизайн ніжнішим і більш універсальним.

Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Як зробити оксамитові нігті. Джерело: instagram.com/meraki_nails_cardiff

Оксамитовий ефект можна використати не на всій нігтьовій пластині, а лише на кінчиках, створивши варіацію французького манікюру.

Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Оксамитові нігті, дизайн. Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary

Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Варіанти оксамитових нігтів. Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary

Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Оксамитові нігті, як зробити. Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary

Оксамитові нігті: манікюр, який ідеально підійде на зиму і Різдво

Оксамитові нігті, який колір. Джерело: instagram.com/nailsbylillylakemary

Ще один варіант – плавно розтушувати мерехтіння від краю нігтя до його середини, отримавши м'який градієнт у стилі бебі-бумер.

OBOZ.UA пропонує цікаві ідеї французького манікюру. Це можуть бути як вишукані дизайни, так і яскраві варіанти.

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