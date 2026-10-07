Обличчя сяятиме зсередини: лайфхак для макіяжу

Рум’яна здатні за кілька секунд освіжити обличчя, однак якщо нанести їх занадто багато, макіяж може стати неприродним. Візажисти пропонують техніку, яка допомагає цього уникнути й створює ефект м’якого сяйва шкіри зсередини.

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Йдеться про прийом Dewy Blush Sandwich, або "сендвіч із рум’янами". Його суть полягає в тому, що кремові рум’яна наносять між двома тонкими шарами тонального засобу, інформує Myself.

Як працює техніка Dewy Blush Sandwich

Популяризувала цей спосіб зіркова візажистка Нам Во, яка працювала, зокрема, з Кайлі Дженнер та Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Спочатку на шкіру потрібно нанести легкий шар тонального засобу, який відповідає природному відтінку обличчя. Найзручніше використовувати кушон або іншу нещільну основу та розподіляти її спонжем.

Після цього на вилиці наносять кремові рум’яна та швидко розтушовують пальцями або спонжем. Важливо не чекати, поки косметика повністю зафіксується на шкірі: так тональний засіб і рум’яна краще поєднаються між собою.

Зверху необхідно додати ще зовсім трохи тієї ж тональної основи. Для цього можна скористатися спонжем, яким наносили перший шар.

Саме завдяки останньому етапу колір рум’ян стає приглушенішим і природнішим. Виникає ефект, ніби легкий рум’янець проступає крізь шкіру, а обличчя отримує делікатне сяйво.

За бажанням макіяж можна завершити невеликою кількістю рум’ян із легким шиммером. Головне – не перевантажувати шкіру засобами, адже сенс цієї техніки саме у природному та свіжому результаті.

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