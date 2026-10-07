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Обличчя сяятиме зсередини: лайфхак для макіяжу

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 147
Обличчя сяятиме зсередини: лайфхак для макіяжу
Макіяж. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Рум’яна здатні за кілька секунд освіжити обличчя, однак якщо нанести їх занадто багато, макіяж може стати неприродним. Візажисти пропонують техніку, яка допомагає цього уникнути й створює ефект м’якого сяйва шкіри зсередини.

Йдеться про прийом Dewy Blush Sandwich, або "сендвіч із рум’янами". Його суть полягає в тому, що кремові рум’яна наносять між двома тонкими шарами тонального засобу, інформує Myself.

Як працює техніка Dewy Blush Sandwich

Популяризувала цей спосіб зіркова візажистка Нам Во, яка працювала, зокрема, з Кайлі Дженнер та Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Спочатку на шкіру потрібно нанести легкий шар тонального засобу, який відповідає природному відтінку обличчя. Найзручніше використовувати кушон або іншу нещільну основу та розподіляти її спонжем.

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Після цього на вилиці наносять кремові рум’яна та швидко розтушовують пальцями або спонжем. Важливо не чекати, поки косметика повністю зафіксується на шкірі: так тональний засіб і рум’яна краще поєднаються між собою.

Зверху необхідно додати ще зовсім трохи тієї ж тональної основи. Для цього можна скористатися спонжем, яким наносили перший шар.

Саме завдяки останньому етапу колір рум’ян стає приглушенішим і природнішим. Виникає ефект, ніби легкий рум’янець проступає крізь шкіру, а обличчя отримує делікатне сяйво.

За бажанням макіяж можна завершити невеликою кількістю рум’ян із легким шиммером. Головне – не перевантажувати шкіру засобами, адже сенс цієї техніки саме у природному та свіжому результаті.

Раніше OBOZ.UA розповідав про наймодніші кольорові комбінації в макіяжі осені 2026.

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