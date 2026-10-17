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Неочікуваний колір манікюру назвали хітом осені

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
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Неочікуваний колір манікюру назвали хітом осені
Осінній манікюр - який колір неочікувано став хітом. Джерело: Створео за допомогою ШІ

Восени традиційно зростає популярність темних і насичених відтінків манікюру. Бордовий, шоколадний, сливовий та оливковий кольори щороку повертаються до модних добірок. Однак у 2026 році б'юті-експерти звернули увагу на несподівану альтернативу – ніжно-рожевий манікюр із делікатним ефектом рум'ян.

Такий дизайн отримав назву blush nails і вже став одним із помітних трендів сезону. Його головна особливість – напівпрозоре покриття з м'яким рожевим акцентом посередині нігтя. Чому цей манікюр набирає популярності та як повторити його самостійно, розповідаємо з посиланням на Who What Wear.

Що таке blush nails і чим він особливий

Неочікуваний колір манікюру назвали хітом осені

Трендовий манікюр. Джерело: Instagram, @matejanova

Blush nails, або манікюр з ефектом рум'ян, – це техніка оформлення нігтів, за якої колір плавно переходить від майже прозорої основи до виразнішого рожевого відтінку в центрі.

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На відміну від класичного однотонного покриття, такий дизайн створює ефект легкого природного рум'янцю. Завдяки розмитим межам він має ніжний та витончений вигляд.

Відома майстриня манікюру Джин Сун Чой, засновниця бренду JinSoon, пояснює, що секрет цієї техніки полягає саме в багатошаровості. Замість суцільного кольору використовується напівпрозора база, крізь яку проглядає натуральний ніготь. Сам рожевий пігмент наносять локально, поступово розтушовуючи його до країв. Завдяки цьому створюється ефект м'якого світіння.

Подібний дизайн уже кілька років популярний у Південній Кореї. Він нагадує манікюр у техніці aura nails, проте відрізняється більш делікатними переходами й природною палітрою.

Чому ніжно-рожевий манікюр став трендом осені 2026 року

Популярність blush nails пояснюється загальною тенденцією до природності в індустрії краси. Дедалі більше уваги приділяють легким текстурам, напівпрозорим покриттям і манікюру, який підкреслює натуральну красу нігтів.

Ніжно-рожевий колір зазвичай асоціюється з весною та літом, тому його повернення восени стало несподіванкою.

За словами Джин Сун Чой, такий манікюр додає образу свіжості та не потребує складних декоративних елементів. Особливо актуальним є глянцеве покриття, яке підсилює глибину відтінків.

Водночас обмежуватися лише класичним рожевим необов'язково. Для осіннього сезону майстриня радить спробувати й інші варіації:

  • Персиковий – для теплого та м'якого ефекту.
  • Лососево-рожевий – для тих, хто любить делікатні, але помітні кольори.
  • Ягідний – для виразнішого осіннього манікюру.
  • Вишневий – для більш насиченого акценту.
  • Приглушений рожево-ліловий – для стриманого й елегантного дизайну.

Головне правило залишається незмінним: колір має плавно розчинятися в напівпрозорій основі, без чітких ліній і різких переходів.

Як зробити модний манікюр blush nails удома

Повторити такий дизайн можна навіть без складних інструментів. Для цього знадобляться напівпрозорий лак нейтрального кольору, рожевий відтінок, невеликий спонж і глянцевий топ.

  1. Спочатку на підготовлені нігті потрібно нанести тонкий шар базового кольору. Найкраще підійдуть молочні, бежеві або світло-рожеві покриття, які не приховують повністю натуральну нігтьову пластину.
  2. Далі за допомогою маленького спонжа слід обережно перенести рожевий пігмент у центральну частину нігтя. Колір наносять легкими рухами, поступово розтушовуючи його до країв. Для такого дизайну Джин Сун Чой рекомендує використовувати желейні лаки з напівпрозорою текстурою. Вони дозволяють поступово посилювати насиченість кольору, зберігаючи природний ефект.
  3. Також можна поекспериментувати зі звичайними косметичними рум'янами або тінями для повік. Невелику кількість сухого пігменту обережно розтушовують на відповідній основі, після чого закріплюють результат.
  4. Завершальний етап – нанесення прозорого глянцевого топу. Саме блиск надає манікюру характерного сяйва та робить переходи між відтінками ще м'якшими.

Blush nails підійде прихильницям мінімалізму, які хочуть урізноманітнити звичне нюдове покриття. Такий дизайн доречний і на коротких, і на довгих нігтях, а завдяки можливості змінювати відтінки його легко адаптувати до будь-якого сезону.

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