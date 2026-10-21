Не чорну: яку туш обрати на осінній сезон

Восени в макіяжі зазвичай ми переходимо на більш темні кольори. Коричневий, темно-червоний і ягідний особливо добре пасують до цієї пори року.

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Та цього сезону відтінок, який зазвичай обирають у косметиці для губ або нігтів, дістався ще й вій. Як пише видання Myself, несподіваною популярністю почала користуватися бордова туш. Як виявилось, вона виглядає на віях значно красивіше й природніше, ніж можна було б подумати.

Бордова туш – найкрасивіший тренд осіннього макіяжу

Чорна або коричнева туш для вій – це золотий стандарт. Вони виглядають дуже природно і підходять під будь-який макіяж. Саме тому ми майже не замислюємось над іншими варіантами. Але саме восени 2026 настав час для сміливого експерименту – спробуйте туш темного винного відтінку.

Не варто хвилюватися, що вії раптом стануть яскраво-червоними. Бордова туш досить темна, тому за певного освітлення може здаватися майже коричневою. Червонуватий відтінок помітний, лише якщо придивитися уважніше. Саме тому така туш цілком підходить і для повсякденного макіяжу.

Темний винний колір на віях виглядає теплішим і м’якшим за чорний, але водночас привертає більше уваги, ніж звичайна коричнева туш. Особливо гарно він поєднується з типовими осінніми кольорами – коричневим, бежевим і червоним.

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Кому пасує бордова туш

Бордову туш можна використовувати незалежно від кольору очей. Проте особливо ефектно вона виглядає із зеленими очима: червоні й зелені відтінки створюють виразний контраст, завдяки якому колір райдужки стає помітнішим.

Теплий червонуватий тон також гармонійно поєднується з карими та горіховими очима. А от із блакитними й сірими створює незвичний контраст, який допомагає зробити макіяж цікавішим. Тому, яким би не був ваш кольоротип, спробувати цей відтінок фарби для вій все одно варто.

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Як носити бордову туш у повсякденному житті

Якщо ви звикли носити чорну туш, то для експерименту з бордовою почніть з більш стриманих кольорів решти косметики для очей. Так бордовий відтінок на віях не здаватиметься надто яскравим, а до нового образу буде простіше звикнути.

Водночас бордова туш має чудовий вигляд у поєднанні з олівцем такого самого кольору. Достатньо нанести його вздовж верхньої лінії росту вій і злегка розтушувати. Завдяки схожим відтінкам макіяж одразу стає виразнішим, хоча для цього не потрібно докладати багато зусиль. Особливо красиво таке поєднання виглядає восени.

Якщо хочеться ніжнішого ефекту, бордову туш можна доповнити коричневим олівцем. А для більш насиченого образу підійдуть тіні коричневого, золотистого або бронзового відтінку.

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