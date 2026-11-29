Колись лофери вважалися дещо старомодним і навіть надто консервативним взуттям. Сьогодні важко в це повірити, адже елегантні туфлі без шнурівок давно стали класикою гардероба.

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Зазвичай їх поєднують з білими або чорними шкарпетками. Але восени 2026 року тренд змінився і їх стали поєднувати зі сміливими кольорами. Які дві палітри особливо полюбились модницям, розповіло видання Myself.

Чорні лофери та сірі шкарпетки

Найчастіше чорні лофери носять із довгими білими шкарпетками або взагалі без них. Але в холодну погоду, коли з голими ногами особливо не походиш, саме час трохи змінити звичні комбінації. Цього сезону особливо актуальними стали сірі шкарпетки.

Темно-сірий відтінок добре поєднується з чорними лоферами і водночас додає образу різноманітності. До того ж восени ми й без того частіше обираємо сірий одяг – светри, шарфи чи штани. Тож повторити цей колір у взуттєвому поєднанні цілком логічно. Завдяки такій деталі осінній образ матиме цілісніший і продуманіший вигляд.

Краще віддавати перевагу довгим моделям шкарпеток: із лоферами вони виглядають гармонійніше. Не варто відмовлятися і від теплих вовняних варіантів, головне – щоб взуття не тиснуло і не натирало. Тим, хто любить грайливі деталі, підійдуть шкарпетки з оборками. Особливо вдало вони доповнять сукні та спідниці. А для спортивнішого образу можна обрати звичайні спортивні шкарпетки.

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До речі, лофери не обов’язково мають бути чорними. Сірі шкарпетки також добре пасують до темно-коричневих моделей із замшевою фактурою, які зараз у моді.

Червоні шкарпетки для яскравого акценту

Тим, хто не боїться сміливих рішень, варто спробувати червоні шкарпетки. Вони допоможуть привернути увагу до лоферів і зробити цікавішим навіть стриманий повсякденний образ. Особливо виразний контраст червоний створює із чорним взуттям – таке поєднання точно не залишиться непоміченим і може зібрати чимало компліментів.

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Здається, що червоні шкарпетки складно вписати в повсякденний гардероб? Насправді все набагато простіше. Один із популярних варіантів, який часто можна побачити на Pinterest, – класичні сині джинси, червоний вовняний светр і пальто такого самого кольору. Так виходить готовий образ для осінніх буднів.

Найгармонійніше комплект виглядатиме, якщо светр, пальто або шарф матимуть такий самий відтінок червоного, як і шкарпетки. Втім, це зовсім не обов’язкова умова. Також червоний добре поєднується з чорним, сірим, коричневим і синім кольорами.

Додаткова порада: яскраво-червоні шкарпетки спочатку можуть здаватися надто сміливим вибором. Якщо хочеться поступово звикнути до такого акценту, почніть із бордових моделей і поєднуйте їх із чорними лоферами. Бордовий також залишається модним, але виглядає стриманіше й спокійніше.

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