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Найефектніший макіяж осені: як максимально виділити очі

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 786
Найефектніший макіяж осені: як максимально виділити очі
Макіяж в стилі eye maxxing кольору бургунді - головний тренд сезону. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Колір, яким модниці раз у раз захоплюються з настанням осені, – це бургунді. І восени 2026 року він дуже цікавим чином з’являється в макіяжі.

У цьому сезоні в трендах виділення очей у стилі eye maxxing, причому саме з допомогою косметики кольору бургунді. Видання Interia Kobieta розповіло, як виконати його правильно.

Як зробити eye maxxing у відтінках бургунді

Eye maxxing – це популярний зараз в соцмережах часом б'юті-тренд, головна мета якого – максимально підкреслити природний колір і форму очей. Його суть полягає в поєднанні косметики для очей схожих або однакових відтінків, які завдяки контрасту чи гармонії роблять райдужку візуально насиченішою та виразнішою.

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Цієї осені справжнім хітом став саме бургундський eye maxxing, який базується на використанні підводки, туші чи олівця у цьому розкішному винному відтінку. Найбільше він підходить власницям зелений та карих очей. Проте за вмілого добору пігменту підійде будь-кому.

Як досягти ефекту eye maxxing

Основа цього тренду – створення своєрідного кольорового кокона навколо райдужки для максимального контрасту. Наприклад, потрібно профарбовувати верхню та нижню слизову (водну лінію) та зафарбувати простір між віями. Але замість чорних чи коричневих продуктів спробуйте різні відтінки бургунді – їх зараз не бракує в осінніх колекціях від різних брендів, зокрема бюджетних.

Любите малювати стрілки? Обов’язково пошукайте підводку винного кольору. І не забудьте про туш. Вона теж має бути кольоровою і збігатися за тоном із рештою косметики.

Як підібрати відтінок бургунді під свій кольоротип

Оскільки бургунді – це колір із червоної гами, неправильно підібраний відтінок може зробити ваш погляд важким і хворобливим. Тому, щоби не схибити, зважайте на свій природний кольоротип.

  • Дівчатам зі світлою шкірою та холодним кольоротипом (літо/зима) пасують глибокі сливово-вишневі та баклажанові відтінки із синім підтоном, які підкреслюють порцеляновість шкіри й роблять білки очей візуально білішими.
  • Власницям теплого кольоротипу (весна/осінь) краще обирати ноти бордо, марсала, теплий терракотово-винний або колір стиглої черешні – такі відтінки ідеально розкривають золотисті цятки в карих та зелених очах.

Раніше OBOZ.UA розповідав про наймодніші кольорові комбінації в макіяжі осені 2026.

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