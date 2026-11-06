Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж ''котяче око'' знову став трендом

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятостіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятості: чим володіє та скільки заробляє сім'я Дмитра НовицькогоУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошейТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошей"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережіІлюстрація - мітинг українців за кордономКраїна ЄС вирішила прийняти більше біженців з України: де їх хочуть поселити"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж "котяче око" знову став трендом

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
129
Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж "котяче око" знову став трендом
Трендовий макіяж очей. Джерело: unsplash.com/@aynur_aydin

Макіяж "котяче око" знову опинився серед актуальних б’юті-трендів, проте цього сезону він має дещо інший вигляд. Замість виразних графічних стрілок у центрі уваги опинилися плавні лінії, м’які відтінки та природні переходи.

Такий підхід дає змогу візуально видовжити очі й надати погляду легкого підйому без надмірно помітного макіяжу. Як пояснили експерти ELLE, головна особливість оновленої техніки полягає в тому, що вона адаптується до індивідуальної форми очей.

Яким став сучасний макіяж "котяче око"

Класичні стрілки з гострими кінчиками поступово поступаються місцем більш розмитому й невимушеному варіанту. Контур залишається видовженим і спрямованим угору, однак його краї ретельно розтушовують, щоб підводка не виглядала окремою чіткою лінією. Завдяки цьому макіяж здається легшим, а очі зберігають виразність і візуально підіймаються.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
4,1 т.
Підкорює салони краси: який манікюр став хітом осені 2026
4,1 т.
Підкорює салони краси: який манікюр став хітом осені 2026
Олена БилімОлена Билім
354
Ера впевненості в собі: найпопулярніші зачіски на зиму 2026/2027
354
Ера впевненості в собі: найпопулярніші зачіски на зиму 2026/2027
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,5 т.
Як фарбуватися підводкою, якщо є нависла повіка: секрети професіоналів
1,5 т.
Як фарбуватися підводкою, якщо є нависла повіка: секрети професіоналів
Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж ''котяче око'' знову став трендом

М’якший варіант макіяжу котяче око став новим трендом

Серед актуальних різновидів виділяють розтушоване "котяче око" та так звану ghost wing – майже непомітну стрілку, створену за допомогою тіней. Для неї використовують приглушені коричневі, шоколадні й сіро-бежеві відтінки замість традиційного чорного. Пігмент наносять так, щоб він плавно зливався з лінією росту вій, а потрібна форма створювалася завдяки грі світла й тіні.

Важливою рисою тренду стала відмова від універсального підходу до макіяжу. Техніку пропонують підбирати з урахуванням особливостей очей, зокрема їхньої форми та будови повік. Наприклад, для навислої повіки не обов’язково копіювати класичну стрілку: краще створити власний контур, який підкреслить природні переваги зовнішності.

Як зробити модний макіяж удома

  1. Для створення м’якого "котячого ока" знадобиться кремовий олівець коричневого кольору. Його потрібно нанести максимально близько до верхньої лінії росту вій, зосередивши основну кількість засобу на зовнішній третині повіки.
  2. Потім невеликим скошеним пензлем лінію слід обережно розтушувати в напрямку до зовнішнього куточка ока та трохи вгору.
  3. Внутрішню частину повіки краще залишити майже без підводки, щоб макіяж мав природний вигляд.
  4. Завершальний штрих – туш, яка розділяє вії та додає їм підйому. Особливу увагу варто приділити зовнішнім куточкам, адже саме там додаткове підкручування допомагає посилити ефект видовженого погляду.
Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж ''котяче око'' знову став трендом

Котячі очі, як зробити тренджовий макіяж. Джерело: youtube.com/@Hindash

Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж ''котяче око'' знову став трендом

Як зробити котячі очі. Джерело: youtube.com/@Hindash

Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж ''котяче око'' знову став трендом

Трендовий макіяж котячі очі. Джерело: youtube.com/@Hindash

Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж ''котяче око'' знову став трендом

Котячі очі, макіяж. Джерело: youtube.com/@Hindash

Якщо хочеться зробити макіяж ще делікатнішим, замість олівця можна використати матові сіро-коричневі або м’які коричневі тіні. Їх наносять тонким скошеним пензлем, створюючи ледь помітний контур без виразних меж.

 

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як за допомогою макіяжу приховати глибокі носогубні складки. 

Схожі теми
Модні лайфхакимакіяжМодакрасакосметикажінки
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!