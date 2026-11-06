Напрочуд м’яко і невимушено: оновлений макіяж ''котяче око'' знову став трендом

Макіяж "котяче око" знову опинився серед актуальних б’юті-трендів, проте цього сезону він має дещо інший вигляд. Замість виразних графічних стрілок у центрі уваги опинилися плавні лінії, м’які відтінки та природні переходи.

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Такий підхід дає змогу візуально видовжити очі й надати погляду легкого підйому без надмірно помітного макіяжу. Як пояснили експерти ELLE, головна особливість оновленої техніки полягає в тому, що вона адаптується до індивідуальної форми очей.

Яким став сучасний макіяж "котяче око"

Класичні стрілки з гострими кінчиками поступово поступаються місцем більш розмитому й невимушеному варіанту. Контур залишається видовженим і спрямованим угору, однак його краї ретельно розтушовують, щоб підводка не виглядала окремою чіткою лінією. Завдяки цьому макіяж здається легшим, а очі зберігають виразність і візуально підіймаються.

Серед актуальних різновидів виділяють розтушоване "котяче око" та так звану ghost wing – майже непомітну стрілку, створену за допомогою тіней. Для неї використовують приглушені коричневі, шоколадні й сіро-бежеві відтінки замість традиційного чорного. Пігмент наносять так, щоб він плавно зливався з лінією росту вій, а потрібна форма створювалася завдяки грі світла й тіні.

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Важливою рисою тренду стала відмова від універсального підходу до макіяжу. Техніку пропонують підбирати з урахуванням особливостей очей, зокрема їхньої форми та будови повік. Наприклад, для навислої повіки не обов’язково копіювати класичну стрілку: краще створити власний контур, який підкреслить природні переваги зовнішності.

Як зробити модний макіяж удома

Для створення м’якого "котячого ока" знадобиться кремовий олівець коричневого кольору. Його потрібно нанести максимально близько до верхньої лінії росту вій, зосередивши основну кількість засобу на зовнішній третині повіки. Потім невеликим скошеним пензлем лінію слід обережно розтушувати в напрямку до зовнішнього куточка ока та трохи вгору. Внутрішню частину повіки краще залишити майже без підводки, щоб макіяж мав природний вигляд. Завершальний штрих – туш, яка розділяє вії та додає їм підйому. Особливу увагу варто приділити зовнішнім куточкам, адже саме там додаткове підкручування допомагає посилити ефект видовженого погляду.

Якщо хочеться зробити макіяж ще делікатнішим, замість олівця можна використати матові сіро-коричневі або м’які коричневі тіні. Їх наносять тонким скошеним пензлем, створюючи ледь помітний контур без виразних меж.

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