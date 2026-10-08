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На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read4 хв
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На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими
Вдалий вибір кольору манікюру може помітно омолодити та освіжити руки. Джерело: Pexels

У догляді за собою головну увагу ми приділяємо обличчю. Тим часом руки продовжують видавати наш вік, особливо, якщо промахнутися із кольором лаку для манікюру.

Щоб сповільнити старіння шкіри рук, потрібно регулярно наносити зволожувальний крем і не забувати про захист від сонця. А ще, розумно підходити до манікюру. Видання Real Simple звернулось до майстрів і ті назвали 9 відтінків та технік, які дають найбільший омолоджувальний ефект.

Молочно-білий

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Молочно-білий. Джерело: Instagram / @718beautybar

Цей відтінок, натхненний ванільним молочним коктейлем, чудово освіжає вигляд рук. Напівпрозорий білий – це завжди свіжий, чистий та класичний вибір. Завдяки легкості покриття через нього злегка просвічує натуральний ніготь, але такий лак водночас перекриває всі нерівності та дефекти, надаючи рукам доглянутого й юного вигляду.

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Желейний рожевий

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Желейний рожевий. Джерело: Instagram / @fashionpolicing

Схожим чином працює і блідо-рожевий желейний відтінок, який має напівпрозорий фініш, але при цьому додає покриттю теплого тону. Цей колір створює ефект здорових та сяйливих нігтів. Крім того, його можна наносити у кілька шарів для щільнішого покриття, щоб приховати будь-які недоліки нігтьової пластини.

Класичний червоний

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Класичний червоний. Джерело: Instagram / @avrnailswatches

Класичний насичений червоний залишається популярним десятиліттями не просто так: він пасує абсолютно всім. Яскравий вишневий або червоний із холодним підтоном – це завжди безпрограшний вибір. Червоні відтінки завжди залишаються поза часом: яскравий колір відразу привертає увагу саме до нігтів, а не до шкіри рук.

Мікрофренч

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Мікрофренч. Джерело: Instagram / @thecoolhour

Французький манікюр не втрачає своєї популярності, однак сьогодні варто віддати перевагу саме мікрофренчу, для якого малюють дуже тонку білу лінію на самому кінчику. Такий тонкий мікрофренч ідеально відволікає увагу від коротких нігтів та візуально подовжує нігтьове ложе.

Полунично-рожевий

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Полунично-рожевий. Джерело: Instagram / @naailedit_

Для сміливішого образу варто надихатися соковитим виглядом стиглої полуниці. Це відтінок свіжий, яскравий та злегка теплий. Він і не надто дитячий і не неоновий, але має виразну енергію та достатньо червоного підтону, щоб виглядати грайливо та привабливо на шкірі практично будь-якого кольору. Такий насичений лак здатен підсвітити тьмяну шкіру та створити ефект більш гладкого й рівного тону.

Сапфірово-синій

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Сапфірово-синій. Джерело: Instagram / @catshatenailpolish

Якщо ви не полюбляєте нейтральні тони, зверніть увагу на глибокі відтінки коштовних каменів, як-от сапфірово-синій. Цей сміливий колір створює виразний контраст, який привертає увагу саме до манікюру, а не до вікових змін шкіри. До того ж це доволі несподіваний вибір для будь-якого віку, що підсвідомо сприймається дуже свіжо та сучасно.

М'який кораловий

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

М'який кораловий. Джерело: Instagram / @nailbuffapp

Коралові та персиково-рожеві відтінки – це життєрадісні теплі кольори, які стануть чудовим вибором для візуального омолодження рук. Такі тони додають шкірі тепла та легкого ефекту засмаги, повертаючи їй сяйво. Вони також допомагають візуально згладити недоліки, роблячи руки здоровішими, яскравішими та повними енергії.

Смарагдово-зелений

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Смарагдово-зелений. Джерело: Instagram / @kikinailstudio

Ще один колір із палітри дорогоцінного каміння, який робить руки молодшими – це смарагдово-зелений. Цей багатий відтінок має особливу властивість сяяти навіть без використання блискіток завдяки своїй глибині та грі світла. Така виразність додає образу сучасності та динамічності, зберігаючи загальний вигляд стильним і молодим.

Напівпрозорий хром

На замітку жінкам 50+: які кольори манікюру зроблять руки молодшими

Напівпрозорий хром. Джерело: Instagram / @prettybycrystal

Підтримати сучасні тренди можна, зробивши хромоване покриття поверх нейтральних відтінків – персикового, кремового або нюдового. Це дає ніжний перламутровий фініш із легким переливом. Такий ефект пом'якшує загальний вигляд манікюру, приховує нерівності й текстуру нігтя, а м'яке сяйво перетягує увагу безпосередньо на самі нігті.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які стилі французького манікюру в моді восени 2026.

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