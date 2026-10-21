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На ці 5 речей ніколи не потрібно шкодувати гроші: Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
621
На ці 5 речей ніколи не потрібно шкодувати гроші: Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг
Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг

Український модельєр Андре Тан пояснив, на яких елементах гардероба не варто економити, а які покупки не потребують великих витрат. Він радить вкладати гроші в речі, які служитимуть роками, добре сидітимуть на фігурі та залишатимуться актуальними незалежно від сезонних трендів.

Своїми правилами розподілу бюджету модельєр поділився в Instagram. За його словами, навіть дорогий одяг не завжди виправдовує витрати, якщо він незручний або швидко втрачає актуальність. Натомість вдало підібрані базові речі можуть стати основою гардероба на багато років.

1. Взуття

Дизайнер радить виділяти більше грошей на взуття, адже це річ, яка носиться щодня. Під час вибору він рекомендує орієнтуватися на комфорт, а не на рекламу чи популярність бренду.

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На ці 5 речей ніколи не потрібно шкодувати гроші: Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг

Дизайнер радить виділяти більше грошей на взуття. Джерело: Unsplash

2. Верхній одяг

На пальтах, куртках та іншому верхньому одязі Тан також не радить заощаджувати. Головне, щоб річ мала якісну тканину, вдалий крій і добре сиділа на фігурі. За словами модельєра, такий одяг може служити п'ять, а то й десять років.

На ці 5 речей ніколи не потрібно шкодувати гроші: Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг

На пальтах, куртках та іншому верхньому одязі Тан не радить заощаджувати. Джерело: Getty

3. Професійна підгонка одягу

Тан готовий платити майстру за те, щоб речі ідеально сиділи на фігурі. На його думку, вдала посадка важливіша за дорогий логотип, адже навіть недорогий одяг може мати чудовий вигляд, якщо його правильно підігнати.

4. Хороша сумка

Дизайнер не шкодує грошей на сумки, проте віддає перевагу лаконічним моделям. Він радить обирати аксесуари, які не втратять актуальності через сезон і пасуватимуть до різних образів.

На ці 5 речей ніколи не потрібно шкодувати гроші: Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг

Дизайнер не шкодує грошей на сумки. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

5. Якісний трикотаж

Ще одна річ, на якій Тан не радить економити, – светри та кардигани з якісної тканини. Важливо, щоб матеріал був приємним до тіла, а одяг не втрачав форму після кількох виходів. Таку покупку модельєр вважає вдалою інвестицією.

На ці 5 речей ніколи не потрібно шкодувати гроші: Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг

Ще одна річ, на якій Тан не радить економити, – светри та кардигани з якісної тканини. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

На чому можна заощадити

Андре Тан переконаний: не всі речі в гардеробі мають бути дорогими. Наприклад, звичайні футболки можна купувати в доступнішому ціновому сегменті, якщо вони добре сидять і не втрачають форму. 

На ці 5 речей ніколи не потрібно шкодувати гроші: Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг

Звичайні футболки можна купувати в доступнішому ціновому сегменті. Джерело: Instagram / @sirinhaban

Також модельєр радить не витрачати багато грошей на трендові речі, адже вони можуть швидко вийти з моди. За таким самим принципом він обирає аксесуари, потрібні для конкретного образу: якщо річ використовуватиметься лише зрідка, переплачувати за неї немає сенсу.

Заощаджувати можна й на домашньому одязі. На думку Тана, головне, щоб він був зручним, приємним до тіла та витримував регулярне прання. 

На ці 5 речей ніколи не потрібно шкодувати гроші: Андре Тан дав поради, як правильно витрачати бюджет на одяг

Заощаджувати можна й на домашньому одязі. Джерело: instagram.com/andre_tan_official

Раніше OBOZ.UA писав, що Андре Тан назвав 5 речей, які потрібно викинути з гардеробу.

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