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Миттєво зроблять вас молодшою: вдалі зачіски для зрілих жінок

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
792
Миттєво зроблять вас молодшою: вдалі зачіски для зрілих жінок
З віком, коли міняється і обличчя і структура волосся, варто підкоригувати улюблену стрижку для кращого вигляду. Джерело: Pexels

Вам уже 50 років і здається, що обличчя втратило колишнє сяйво? Цілком можливо, що річ не у віці, а в тому, що настав час підібрати вам нову зачіску. Звична стрижка, яку ви носили роками може почати візуально тягнути риси обличчя донизу і робити образ важким і втомленим.

Перукарі звертають увагу, що з віком структура волосся змінюється. Воно стає тоншим і сухішим, а догляд за ним потребує більше уваги. Класичні прямі стрижки, які мали такий чудовий вигляд у 30 років, можуть тепер працювати проти вас через це. Видання Glos Wielkopolski звернулось до експертів, щоб зібрати найкращі зачіски для віку 50+. Бонус: всі ці стилі є надзвичайно модними у 2026 році.

Стрижка-метелик – об'єм, якого вам бракувало

Це справжній хіт пошукових запитів у 2026 році. Коротші пасма біля обличчя зі збереженням загальної довжини створюють своєрідну рамку, яка візуально піднімає вилиці. Така стрижка ідеально підходить жінкам після 50, які не хочуть відмовлятися від дещо довшого волосся, але прагнуть надати йому легкості.

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Ідеальні стрижки для старших жінок обертаються навкого ультрамодного боба. Джерело: Pexels

Італійський боб – миттєва густота навіть для зрілого волосся

На відміну від класичного боба, знайомого чи не кожній жінці після 50, італійська версія має м'які кінчики й значний об'єм біля коренів. Та й сама назва звучить вишукано, навіюючи думки про класу й розкіш. Завдяки цій стрижці здається, ніби волосся стало густішим. Вона допомагає створити дорогий і доглянутий вигляд без зайвих зусиль.

М’яка піксі – смілива і сучасна стрижка для енергійних жінок

За паспортом вам уже за 50, але енергії вистачить на двадцятирічну? Ваше волосся стало тоншим? Тоді зверніть увагу на модну коротку стрижку, яка доводить: похід до перукаря зовсім не обов'язково має закінчуватися нудним результатом. М’яка стрижка піксі з подовженим чубчиком, зачесаним набік, – це хитрий прийом, який допомагає приховати зморшки на чолі й підкреслити очі. Укладайте коротке волосся так, як вам подобається, – і матимете чудовий вигляд.

Боб в дусі старого Голлівуду – класика та елегантність

Як нескладно здогадатися, ця стрижка натхненна образами кінозірок минулого. І ви, напевно, погодитеся: вони вміли мати бездоганний вигляд незалежно від віку. Голлівудський боб робить ставку на м'які хвилі. Вони пом'якшують різкі риси обличчя та допомагають замаскувати в'ялість шкіри на шиї.

Миттєво зроблять вас молодшою: вдалі зачіски для зрілих жінок

З віком краще перейти на м'якшу варіацію стрижки піксі. Джерело: Pexels

Скандинавський боб – мінімалізм і зручність

Це дуже акуратна і проста стрижка, довжина якої закінчується трохи нижче лінії щелепи. Завдяки такій формі кінчики волосся здаються густішими та здоровішими. Стрижка чудово пасує блондинкам і жінкам, які обирають фарбування сивини Grey Blending.

Біксі – все найкраще від двох стилів

Не знаєте, чого вам хочеться більше – боба чи піксі? Але існує золота середина – стрижка під назвою біксі. Це гібридна зачіска, довша за піксі, але коротша за класичний боб. Вона дарує неабияку свободу в укладанні та додає образу характеру й зухвалості.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як зробити модну восени 2026 французьку косу.

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