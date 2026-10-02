Модні поєднання цієї осені: 4 образи, що зроблять вас зіркою

Осінь – ідеальний сезон для модних експериментів. Саме в цей час у гардеробі з’являється більше фактур, шарів, верхнього одягу та різного взуття, а отже – більше можливостей створювати цікаві образи.

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Стилісти радять не боятися поєднувати речі, які на перший погляд здаються зовсім різними. Myself зібрало чотири модні поєднання, які особливо вдало працюють восени.

Жіночність + маскулінність

Один із найефектніших прийомів – поєднання жіночних речей із більш строгими або "чоловічими" елементами.

Наприклад, легку спідницю можна носити з оверсайз-піджаком, сорочкою або навіть краваткою. Добре працюють і костюмні штани з облягаючим топом, а також лофери з сукнею.

Секрет такого образу – у контрасті. Ніжні та строгі речі врівноважують одна одну, завдяки чому комплект виглядає цікаво, але не перевантажено.

Денім + шкіра

Ще один вдалий осінній прийом – мікс різних матеріалів. Денім створює розслаблений, повсякденний настрій, а шкіра додає образу виразності.

Можна поєднати:

джинси зі шкіряним топом;

джинсову куртку зі шкіряною спідницею;

денімову спідницю з масивними шкіряними черевиками.

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Якщо поки що не хочеться надто сміливих експериментів, почати можна з аксесуарів. Наприклад, до шкіряного верху додати перлинні сережки або браслет – це теж створить цікавий контраст.

Гламур + повсякденність

Блискітки, паєтки, металік і сатин давно перестали бути виключно вечірніми матеріалами. Їх цілком можна вписати у денний образ, якщо врівноважити простішими речами.

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Наприклад, спідницю з паєтками можна носити зі светром і кросівками, а металізований топ – із базовими джинсами та пальтом.

Затишок + ефектність

Осінні образи не обов’язково мають бути або практичними, або святковими. Ці два настрої легко поєднати.

М’який кардиган чи об’ємний светр добре поєднуються із сатиновою спідницею, паєтками або металізованими тканинами.

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Додати можна кросівки чи грубі черевики – і образ стане більш розслабленим. Такий контраст особливо добре працює восени, коли хочеться тепла, але водночас не хочеться відмовлятися від яскравих речей.

Як правильно поєднувати різні стилі

Щоб образ не виглядав хаотично, стилісти радять дотримуватися кількох простих правил.

Найкраще робити лише один яскравий стильовий контраст за раз. Якщо в образі вже є сатинова спідниця зі светром, решта речей може бути максимально простою.

Також корисно повторювати один і той самий колір у різних деталях – наприклад, у взутті та сумці. Це допомагає "зібрати" образ.

Ще один простий прийом – гра з фактурами. Шкіра з денімом, трикотаж із сатином, бавовна з паєтками виглядають особливо ефектно саме через різницю матеріалів.

І не варто недооцінювати взуття: інколи саме кросівки до елегантної спідниці або масивні черевики до легкої сукні роблять увесь образ сучасним.

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Головне правило – носити лише те, у чому комфортно. Якщо поєднання здається надто сміливим, почати можна з невеликої деталі: взуття, сумки або аксесуара.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які кольори будуть в моді цієї осені.

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