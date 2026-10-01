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Модні експерти знайшли ідеальні джинси, які пасують будь-якій фігурі

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Модні експерти знайшли ідеальні джинси, які пасують будь-якій фігурі
Модні експерти знайшли ідеальні джинси

Модні експерти назвали джинси, які можуть вдало сидіти на різних типах фігури. У 2026 році особливу увагу привернув крій "стовпайп" (stovepipe) – він поєднує високу посадку, прямі штанини, але трохи вужчі за класичні прямі.

Завдяки такому крою силует стає візуально витягнутим і водночас не спотворює природні форми. Про універсальність такого деніму пише Who What Wear.

Модні експерти знайшли ідеальні джинси, які пасують будь-якій фігурі

У 2026 році особливу увагу привернув крій "стовпайп"

Джерело: Instagram/nlmarilyn

За словами джжерела, головна особливість цієї моделі – крій, який не обтягує ноги, як скіні, але водночас не створює надмірного об'єму. Пряма штанина формує чітку вертикаль, а висока талія підкреслює талію.

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При цьому злегка помітне звуження робить джинси більш витонченими, ніж класичні прямі моделі.

Модні експерти знайшли ідеальні джинси, які пасують будь-якій фігурі

Пряма штанина формує чітку вертикаль, а висока талія підкреслює талію.

Джерело: Instagram/marinaavraam

Такий фасон також легко адаптувати під різні образи. Джинси можна носити з об'ємним светром і кросівками або поєднувати з приталеним верхом, балетками чи підборами. Шкіряна куртка, базова футболка або сорочка також добре доповнюють такий силует.

Зокрема, ці джинси мають лаконічний дизайн, тому увага залишається саме на посадці та формі. А вибір кольору є неважливим. Влучними будуть і світло-блакитні, і сірі, і чорні.

Модні експерти знайшли ідеальні джинси, які пасують будь-якій фігурі

Такий фасон також легко адаптувати під різні образи

Джерело: Instagram/florriealexander

Раніше OBOZ.UA писав, що Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн. Їх краще не замовляти без можливості примірки.

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