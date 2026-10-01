Модні експерти знайшли ідеальні джинси, які пасують будь-якій фігурі

Модні експерти назвали джинси, які можуть вдало сидіти на різних типах фігури. У 2026 році особливу увагу привернув крій "стовпайп" (stovepipe) – він поєднує високу посадку, прямі штанини, але трохи вужчі за класичні прямі.

Відео дня

Завдяки такому крою силует стає візуально витягнутим і водночас не спотворює природні форми. Про універсальність такого деніму пише Who What Wear.

За словами джжерела, головна особливість цієї моделі – крій, який не обтягує ноги, як скіні, але водночас не створює надмірного об'єму. Пряма штанина формує чітку вертикаль, а висока талія підкреслює талію.

При цьому злегка помітне звуження робить джинси більш витонченими, ніж класичні прямі моделі.

Такий фасон також легко адаптувати під різні образи. Джинси можна носити з об'ємним светром і кросівками або поєднувати з приталеним верхом, балетками чи підборами. Шкіряна куртка, базова футболка або сорочка також добре доповнюють такий силует.

РЕКЛАМА

Зокрема, ці джинси мають лаконічний дизайн, тому увага залишається саме на посадці та формі. А вибір кольору є неважливим. Влучними будуть і світло-блакитні, і сірі, і чорні.

Раніше OBOZ.UA писав, що Андре Тан назвав 5 речей, які не можна купувати онлайн. Їх краще не замовляти без можливості примірки.

Головні історії дня