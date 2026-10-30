Місячний календар стрижок на листопад 2026: сприятливі дати

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Вимоги Росії неприйнятні": адмірал НАТО заявив, що Україна не повинна погоджуватися на обмеження чисельності армії"Вимоги Росії неприйнятні": адмірал НАТО заявив, що Україна не повинна погоджуватися на обмеження чисельності арміїІлюстрація - паспорти УкраїниУкраїнка кожні два тижні літала в країну ЄС за виплатами: який вирок виніс судЗа старі 5 копійок заплатять 15 тисячЗа українські 5 копійок заплатять 15 тисяч: у якому році має бути випущена монетаВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували 1590 окупантів та знищили два літаки армії РФ: дані ГенштабуУ російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відеоУ російському Новокуйбишевську атаковано НПЗ: після серії вибухів сталася пожежа. Фото і відеоФінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з ВеселовськимФінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з ВеселовськимСвіт обговорює "трагедію" з "новим" обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та заразСвіт обговорює "трагедію" з "новим" обличчям Дженніфер Лоуренс: чому культова актриса більше не схожа сама на себе. Фото тоді та заразОсновну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не такОсновну теорію походження життя на Землі поставили під сумнів: що з нею не такВідбиття повітряної атаки РФРосія здійснила комбіновану атаку на Україну, сили ППО збили 3 ракети і майже сотню БпЛА: наслідки ворожих ударівНайкращий день для реалізації давніх планів: Левам пощастить, а Раки отримають важливу відповідь щодо фінансів – гороскоп на 30 жовтня для всіхНайкращий день для реалізації давніх планів: Левам пощастить, а Раки отримають важливу відповідь щодо фінансів – гороскоп на 30 жовтня для всіх
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Місячний календар стрижок на листопад 2026: сприятливі дати

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
225
Місячний календар стрижок на листопад 2026: сприятливі дати
Коли не можна стригти волосся у листопаді. Джерело: prostooleh/Magnific

З настанням похолодання, вітрів та опалювального сезону волосся стає сухим, ламким і потребує особливої уваги. Осінній догляд вимагає виваженого підходу не лише до вибору косметичних засобів, а й до вибору часу для будь-яких процедур.

Оновлення форми, зміна відтінку або глибоке відновлення будуть значно ефективнішими, якщо враховувати вплив місячних циклів. Ознайомтеся із порадами місячного календаря на листопад 2026 року, щоб правильно запланувати візит до майстра та уникнути неприємних сюрпризів.

Фази Місяця у листопаді 2026 року

Правильна орієнтація у фазах нічного світила допоможе краще зрозуміти природні ритми та підібрати оптимальний час для процедур:

  • Спадний Місяць: 1-8 листопада та 25-30 листопада.
  • Молодик: 9 листопада.
  • Зростальний Місяць: 10-23 листопада.
  • Повня: 24 листопада.
Читайте також
Олена БилімОлена Билім
4,9 т.
Аксесуар із 2000-х знову в моді: як стилізувати
4,9 т.
Аксесуар із 2000-х знову в моді: як стилізувати
Аліна МілсентАліна Мілсент
2,1 т.
Горизонтальний френч: ретро-манікюр повернувся в моду
2,1 т.
Горизонтальний френч: ретро-манікюр повернувся в моду
Аліна МілсентАліна Мілсент
4,5 т.
Які осінні куртки додають ваги: невдалі фасони
4,5 т.
Які осінні куртки додають ваги: невдалі фасони

Несприятливі періоди листопада для стрижки

У певні дні місяця волоссю краще дати спокій або обмежитися лише м'яким домашнім доглядом:

  • 6-9 листопада (Кінець спадного Місяця та Молодик): період завершення місячного циклу вважається несприятливим для радикальних змін. Результат нової стрижки або фарбування може розчарувати, а загальний стан пасом – погіршитися. Замість експериментів приділіть час живильним маскам.
  • 24 листопада (Повня): Пікова енергетика цього дня вирізняється нестабільністю. Кардинальна зміна довжини, складні техніки фарбування чи процедури на кшталт кератинового випрямлення несуть ризик для здоров'я локонів.
  • 25-30 листопада (Спадний Місяць): Після повні ріст волосся сповільнюється, тому складне освітлення чи зміна форми зачіски можуть виявитися невдалими. У ці дні краще обмежитися звичайним підрівнюванням кінчиків або відновлювальним салонним доглядом.

Найкращі дні для оновлення зачіски та фарбування

Місячний календар стрижок на листопад 2026: сприятливі дати

Коли можна і не можна стригтися у листопаді. Джерело: magnific

Для тих, хто прагне отримати максимальний ефект від beauty-процедур, варто звернути увагу на такі дати:

  • 1-3 листопада: Вдалий час для акуратного підтримання вигляду зачіски. Підрівнювання кінчиків та процедури для гладкості й блиску нададуть волоссю доглянутості без різких змін.
  • 10-13 листопада: Початок зростання Місяця стимулює активне відновлення. Це чудові дні, щоб спробувати нову стрижку, зробити чубчик або освіжити колір тонуванням у природних тонах.
  • 14-18 листопада: Ідеальний період для роботи з тоном локонів. Можна оновлювати блонд, додавати глибини темним відтінкам, створювати світлі акценти біля обличчя та робити процедури для інтенсивного зволоження.
  • 19-23 листопада: Найсприятливіший час для сміливих перетворень. Стрижка у цей період сприяє здоровому та швидкому росту волосся, а також відмінно вдаються кератинові процедури та складні техніки фарбування.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як часто підстригати волосся, щоб воно було здоровим.

Схожі теми
волоссястрижкимісячний календарзаборона
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!