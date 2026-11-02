Майже не потребує вкладання: ідеальна осіння стрижка для короткого волосся

Восени популярності набувають стрижки, які не потребують складного щоденного укладання. Одним із таких варіантів є Dad Bob – подовжена версія класичного боба, що має природний та злегка недбалий вигляд.

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Як пише Myself, головна перевага цієї зачіски полягає в її універсальності та простоті догляду. Стрижка підходить для різних типів волосся та дозволяє експериментувати з укладанням.

Що таке Dad Bob

Dad Bob – це подовжений боб, довжина якого зазвичай варіюється від підборіддя до ключиць. На відміну від класичного короткого боба, він має менш строгий вигляд і нагадує стрижку, яка вже трохи відросла.

Назва зачіски перекладається як "татів боб" і відсилає до невимушеного стилю, який не вимагає багато часу перед дзеркалом. Волосся може вільно спадати на плечі, мати природні хвилі або бути ідеально прямим.

Особливість Dad Bob полягає в тому, що волосся залишається достатньо довгим, аби його можна було зібрати у невеликий хвіст або заколоти. Це робить стрижку практичнішою за ультракороткі варіанти боба.

Кому підходить така стрижка

Dad Bob можна адаптувати до різних форм обличчя та структури волосся. На прямому волоссі він створює акуратний силует, а на хвилястому – підкреслює природний об'єм і текстуру.

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Власницям тонкого волосся майстер може запропонувати рівний зріз, який візуально додає густоти. Якщо ж волосся густе, правильно підібрана форма допоможе зробити зачіску легшою та рухливішою.

Як укладати Dad Bob

Для повсякденного образу достатньо висушити волосся феном або дати йому висохнути природним способом, якщо його структура дозволяє зберегти бажану форму.

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Щоб отримати елегантну зачіску в стилі 90-х, кінчики волосся можна підкрутити всередину за допомогою круглої щітки та фена. Кілька крапель олії для волосся допоможуть надати пасмам блиску.

Якщо волосся від природи хвилясте, варто скористатися текстурувальним спреєм або кремом для формування локонів. Такі засоби підкреслять природні хвилі та створять ефект легкої недбалості.

Для більш виразних локонів можна використовувати плойку, попередньо нанісши термозахист.

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