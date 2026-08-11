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Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Олена БилімОлена Билім
Time to read1 хв
6
Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026
Який колір нігтів на осінь. Джерело: instagram.com/paintedbyjools

Осінь 2026 року диктує моди на глибоку, теплу та вишукану палітру кольорів манікюру, яка асоціюється з затишком і маленькими життєвими радощами. Фахівці зазначають, що в тренді залишаються відтінки соковитих ягід, насиченого шоколаду, оливкових гаїв та витончених нейтральних тонів.

Крім того, особливої популярності набувають напівпрозорі желеподібні текстури, молочні фініші та м'який блиск. Дізнайтеся про ключові кольори манікюру, кожен із яких має неймовірно дорогий та стильний вигляд.

Оксамитовий мерло

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Нігті винного кольору. Джерело: instagram.com/slynko.beauty_kc/

Це вишуканий винно-ягідний відтінок із м'яким сливовим підтоном. Він має значно цікавіший вигляд ніж класичний червоний і не сприймається надто важким, як майже чорний бордовий.

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Справжній червоний

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Червоні нігті. Джерело: instagram.com/bynatashad

Це насичений, холодний червоний колір із синім підтоном, який додає манікюру особливої драматичності та зрілості. Цей класичний варіант регулярно з'являється на червоних доріжках.

Глибока слива 

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Сливові нігті. Джерело: instagram.com/vabi_nails

Це темний, розкішний сливовий відтінок із глибокими фіолетовими нюансами. Він ідеально передає осінній настрій, поєднуючи в собі елегантність і стриману розкіш.

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Сливовий колір нігтів. Джерело: instagram.com/natalia_nicholson_nails

Трюфель

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Трюфельні нігті. Джерело: instagram.com/thelaneshealthandbeauty

Це багатий шоколадно-коричневий колір, який є чудовою альтернативою радикальному чорному. Цей насичений варіант тримається на піку популярності вже кілька сезонів поспіль.

Вівсяне молоко

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Нігті кольору вівсяного молока. Джерело: instagram.com/bio_sculpture_official

Це головний нейтральний фаворит осені. Це теплий кремовий нюд із карамельно-бежевими нотками, який пасує до будь-якого тону шкіри та завжди виглядає чисто й вишукано.

М'який мох

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Манікюр м'який мох. Джерело: instagram.com/nailsxtiana

Це спокійний, натуральний зелений відтінок із ніжними сірими та жовтуватими підтонами. Він замінив звичні смарагдові фарби, надаючи манікюру особливого природного шарму.

Чорне скло

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Скляні нігті темного кольору. Джерело: instagram.com/daria_volynetss

Це глибокий чорний колір із напівпрозорим "желейним" фінішем. Таке покриття пом'якшує темний колір і робить манікюр загадковим, але не перевантаженим.

Пудровий рожевий манікюр

Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Пудрові нігті. Джерело: instagram.com/inspo.nails_s

Це приглушений рожевий відтінок із попелясто-бежевим підтоном. Він виглядає значно витонченіше й романтичніше за традиційні яскраві літні варіанти.

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