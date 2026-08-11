Мають дорогий вигляд: кольори манікюру на листопад 2026

Осінь 2026 року диктує моди на глибоку, теплу та вишукану палітру кольорів манікюру, яка асоціюється з затишком і маленькими життєвими радощами. Фахівці зазначають, що в тренді залишаються відтінки соковитих ягід, насиченого шоколаду, оливкових гаїв та витончених нейтральних тонів.

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Крім того, особливої популярності набувають напівпрозорі желеподібні текстури, молочні фініші та м'який блиск. Дізнайтеся про ключові кольори манікюру, кожен із яких має неймовірно дорогий та стильний вигляд.

Оксамитовий мерло

Це вишуканий винно-ягідний відтінок із м'яким сливовим підтоном. Він має значно цікавіший вигляд ніж класичний червоний і не сприймається надто важким, як майже чорний бордовий.

Справжній червоний

Це насичений, холодний червоний колір із синім підтоном, який додає манікюру особливої драматичності та зрілості. Цей класичний варіант регулярно з'являється на червоних доріжках.

Глибока слива

Це темний, розкішний сливовий відтінок із глибокими фіолетовими нюансами. Він ідеально передає осінній настрій, поєднуючи в собі елегантність і стриману розкіш.

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Трюфель

Це багатий шоколадно-коричневий колір, який є чудовою альтернативою радикальному чорному. Цей насичений варіант тримається на піку популярності вже кілька сезонів поспіль.

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Вівсяне молоко

Це головний нейтральний фаворит осені. Це теплий кремовий нюд із карамельно-бежевими нотками, який пасує до будь-якого тону шкіри та завжди виглядає чисто й вишукано.

М'який мох

Це спокійний, натуральний зелений відтінок із ніжними сірими та жовтуватими підтонами. Він замінив звичні смарагдові фарби, надаючи манікюру особливого природного шарму.

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Чорне скло

Це глибокий чорний колір із напівпрозорим "желейним" фінішем. Таке покриття пом'якшує темний колір і робить манікюр загадковим, але не перевантаженим.

Пудровий рожевий манікюр

Це приглушений рожевий відтінок із попелясто-бежевим підтоном. Він виглядає значно витонченіше й романтичніше за традиційні яскраві літні варіанти.

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