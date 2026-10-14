Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяІлюстрація. Фінансовий гороскопМоре грошей і можливостей: три знаки зодіаку наприкінці жовтня привернуть багатство та успіхВідключення світла в Україні. ІлюстраціяАварійні відключення посилено, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтняДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюВійськові ЗСУ"Ситуація напружена": у Силах оборони розповіли, що відбувається на Олександрівському напрямку. Карта"Не було конкретизовано": у Кремлі цинічно "пояснили", чому Росія б'є по енергетиці України, всупереч "перемир'ю""Не було конкретизовано": у Кремлі цинічно "пояснили", чому Росія б'є по енергетиці України, всупереч "перемир'ю""Є певні проблеми": Ігнат розповів, що відбувається з попередженнями від партнерів про загрозу балістики"Є певні проблеми": Ігнат розповів, що відбувається з попередженнями від партнерів про загрозу балістики"Як же вони нас бояться!" В Росії влаштували істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Як же вони нас бояться!" В Росії влаштували істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧСУкраїнці вважають лідером опозиції Порошенка: опитування розкрило настрої і оцінку діяльності фракційУкраїнці вважають лідером опозиції Порошенка: опитування розкрило настрої і оцінку діяльності фракцій

Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 330
Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів
"Грибний" манікюр - один із головних оригінальних трендів осені 2026. Джерело: Unsplash

Кожен жовтень приносить із собою вже звичну затишну палітру лаків для нігтів: вишнево-червоний, гарбузово-оранжевий, еспресо та глибокий бордовий. І хоча вони вважаються класикою в манікюрі, все ж часто хочеться чогось такого ж спокійного, але менш банального.

Наприклад, восени 2026 року спостерігається тренд на різноманітні варіації фіолетового кольору. А ще – спокійні "земляні" відтінки. В моді спокій та вишукана елегантність. Видання InStyle назвало п’ять кольорів манікюру, які варто спробувати в цьому сезоні, щоби бути в моді.

Бузковий

Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів

Бузковий манікюр. Джерело: Instagram / @bynatashad

Бузковий колір восени зустрічається у вигляді невагомих молочних покриттів, легкого сяйва, класичних акварельних тонів або тонких ефектів "котячого ока". Цей відтінок додає образу грайливості, залишаючись при цьому витонченим. Крім того, він гармонійно доповнює осінній гардероб: ефектно контрастує з чорним речами, м'яко виглядає на тлі молочного білого та створює затишне поєднання з коричневими і зеленими тонами.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 4,4 т.
Які стрижки популярні цієї осені: топ від експертів
icon 4,4 т.
Які стрижки популярні цієї осені: топ від експертів
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 1,0 т.
Жовтий манікюр досі в моді: який відтінок обрати восени
icon 1,0 т.
Жовтий манікюр досі в моді: який відтінок обрати восени
Олена БилімОлена Билім
icon 915
Які комбінації кольорів мають ефектний вигляд восени. Фото
icon 915
Які комбінації кольорів мають ефектний вигляд восени. Фото

Інжирний джем

Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів

Манікюр кольору інжирного джему. Джерело: Instagram / @avrnailswatches

Для тих, кому бузковий здається надто світлим для осіннього манікюру, альтернативою стають складні інжирні відтінки. Це суміш сливи, матового рожевого та легкого домішку сірого або коричневого. Такий варіант забезпечує насиченість ягідної палітри, але у більш м'якому та універсальному виконанні. Покриття рекомендується носити у вигляді простого глянцевого манікюру чи з легким магнітним ефектом для додаткового об'єму.

Тілесний нюд

Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів

Тілесний нюд в манікюрі. Джерело: Instagram / @lolo.nailedi

Після популярності напівпрозорих рожевих та молочно-білих лаків справжній базовий бежевий нюд знову сприймається свіжо. Варто обирати відтінок, який або повністю зливається з тоном шкіри, або світліший від неї на кілька тонів і створює для неї м’який контраст. Подібно до вибору косметичного консилера, для пошуку ідеального нюдового покриття обов'язково враховує природний підтон шкіри.

Димчаста шавлія

Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів

Димчаста шавлія. Джерело: Instagram / @thecolornook

Зелений колір залишається надзвичайно актуальним для осені, особливо у приглушеному, а не яскравому виконанні. Відтінки шавлії, м'якої оливкової зелені та моху з додаванням сірого пігменту виглядають природно та наближені до нейтральних, що робить їх надзвичайно зручними для щоденного носіння. Найкраще дозволити кольору проявити себе повною мірою у щільному фініші.

Грибний

Манікюр у жовтні: 5 неочікуваних хітових кольорів

Грибний манікюр. Джерело: Instagram / @talonsbytash

Грибний відтінок – це мінімалістичний, природний нейтральний тон, що балансує на межі сірого, лілового та коричневого. Це один із найвдаліших базових варіантів завдяки своїй багатогранності. Він виглядає м'яким і приглушеним, але має достатню глибину, щоб манікюр привертав увагу. Досягти додаткового об'єму допомагає кремова або тонка перламутрова текстура.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який особливий відтінок жовтого в моді цієї осені.

Схожі теми
манікюркрасаМодаколіросінь
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись