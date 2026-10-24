Макіяж із 2000-х гучно повернувся в моду: як бути у тренді

Мода на початок 2000-х продовжує набирати популярності, і цього разу б'юті-тренди повернули нам один із найвпізнаваніших прийомів того часу. Чорний олівець для очей, яким колись щедро підводили нижні повіки, знову став фаворитом візажистів.

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Восени 2026 року такий макіяж можна побачити на модних показах, але тепер його пропонують носити дещо інакше – стриманіше, елегантніше та з акцентом на природність. Деталі інформує Myself.

Який макіяж очей знову став популярним

Одним із головних б'юті-трендів сезону осінь-зима 2026/2027 став Under-Eye-Kajal – макіяж із темним олівцем, нанесеним уздовж нижньої повіки.

На початку 2000-х цей прийом був надзвичайно популярним. Чіткі чорні лінії навколо очей створювали виразний, дещо драматичний образ, який часто доповнювали яскравими тінями та блиском для губ.

Тепер модні будинки повертають знайому техніку на подіуми. Темна підводка нижньої повіки з'явилася, зокрема, в образах моделей на показах Christian Cowan та Ashlyn.

Головна відмінність сучасної інтерпретації – можливість регулювати інтенсивність макіяжу. Він може бути як яскравим і контрастним, так і майже непомітним, лише злегка підкреслюючи форму очей.

Як правильно підводити нижню повіку

Щоб повторити актуальний макіяж, можна скористатися двома основними техніками.

Перший варіант передбачає нанесення чорного олівця на водну лінію нижньої повіки. Такий спосіб допомагає створити насичений контур і зробити погляд виразнішим.

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Однак слід враховувати, що темна лінія на внутрішньому краї повіки може візуально зменшувати очі. Крім того, косметика на цій ділянці іноді спричиняє подразнення. Тому важливо обирати якісні засоби, призначені для використання поблизу очей, і не наносити їх за появи дискомфорту.

Другий спосіб – провести олівцем безпосередньо під нижніми віями, а потім злегка розтушувати лінію.

Завдяки м'якому переходу макіяж має делікатніший вигляд, а очі можуть здаватися візуально більшими. Така техніка особливо добре підходить для повсякденних образів.

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За бажанням обидва способи можна поєднати, створивши більш насичений макіяж із легким ефектом димчастості.

Як зробити модний макіяж більш стриманим

Любителькам мінімалізму необов'язково користуватися м'яким олівцем і розтушовувати його. Альтернативою стане тонка підводка, нанесена акуратною лінією вздовж нижнього краю очей.

Саме такий прийом продемонстрували візажисти на показі Ashlyn. Чіткий темний контур став головним акцентом образу, не потребуючи додаткових яскравих деталей.

Цікаво, що макіяж моделей доповнили чорним манікюром у стилі Baby French – із тоненькими темними кінчиками нігтів. Таке поєднання виглядає сучасно та водночас нагадує про естетику початку нового тисячоліття.

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Якщо раніше темну підводку часто доповнювали щільним тональним кремом, насиченими тінями та блискучими губами, то сучасні візажисти радять відмовитися від надмірної кількості косметики.

Сьогодні основний акцент роблять на очах, залишаючи решту обличчя максимально природною.

Для створення актуального образу знадобиться лише кілька засобів:

Легкий тональний крем або тонований денний засіб. Він допоможе вирівняти колір обличчя, не створюючи ефекту маски.

Ніжні рум'яна. Невелику кількість продукту достатньо нанести на щоки та обережно розтушувати пензлем або пальцями.

Чорний олівець чи підводка. Саме цей засіб стане головною деталлю макіяжу. Лінію можна зробити чіткою або злегка розмитою.

Олійка для губ із блиском. Вона додасть губам доглянутого вигляду та гармонійно завершить образ.

Особливість такого макіяжу полягає в його простоті. На створення образу не потрібно витрачати багато часу, а результат підходить і для щоденних справ, і для вечірнього виходу.

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