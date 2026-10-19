Легінси знову в тренді: як їх стилізувати

Легінси повертаються в моду. І хоча багато хто досі згадує їх як один із найсумнівніших трендів 2010-х, особливо яскраві, принтовані та дуже тонкі моделі, у 2026 році ми носимо їх зовсім інакше.

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Завдяки простому обтислому крою легінси стають основою образів, побудованих на контрастах. Видання Interia Styl розповіло, як носити їх восени, з яким одягом поєднувати та які моделі вибирати, щоб мати стильний вигляд і відповідати актуальним тенденціям.

Які легінси в моді восени 2026 року

Тонкі легінси з масмаркету, які після двох прань втрачають колір і форму, залишаємо в минулому. Восени 2026 року в моді щільні моделі з матовою поверхнею та ефектом моделювання силуету. Вони мають добре облягати фігуру і підтримувати її, наче якісно пошиті штани. Справжній хіт сезону – легінси фасону fuseau з характерною штрипкою, яку надягають під стопу. Такий крій візуально подовжує ноги. Не менш актуальні моделі з невеликими розрізами внизу штанин. Що стосується кольорів, беззаперечним фаворитом залишається насичений чорний, а слідом за ним іде спокусливий шоколадно-коричневий. Далі поговоримо про те, з чим їх найкраще комбінувати.

Легінси з картатою сорочкою та чоботами для верхової їзди

Образи з елементами одягу для верхової їзди відносять до стилю equestrian chic, і легінси вписуються у нього ідеально. Вибирайте прості однотонні легінси й доповнюйте їх шкіряними чоботами до коліна. Завдяки обтислому крою штанини чоботи сидітимуть ідеально, а тканина не збиратиметься складками під халявами.

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Зверху накиньте вільну м’яку картату сорочку – найкраще таку, ніби ви позичили її з чоловічого гардероба. Щоб силует не здавався безформним, підкресліть талію вузьким шкіряним ременем із виразною пряжкою. Інший варіант – залишити сорочку розстебнутою, одягнувши під неї просту білу футболку з якісної бавовни. Завершить образ містка сумка-шопер базового відтінку. Вийде стильне вбрання на кожен день, коли справ безліч.

Легінси з об'ємним светром і чобітками UGG

Цей образ точно сподобається всім, хто обожнює осінь. Головна роль тут належить светру: він має бути товстим, об'ємним і якісним. Чудово підійде модель із косами або вільний кардиган оверсайз, що прикриває стегна.

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Доповніть комплект короткими чобітками UGG без застібок, особливо вдалим буде поєднання моделями на невисокій платформі. Деталь, яка створить весь настрій такому комплекту – це товсті шкарпетки в рубчик, злегка призібрані над халявою. Вибирайте молочний відтінок екрю або меланжевий сірий. На додачу накиньте на шию кашеміровий шарф, візьміть у руку горнятко кави з зігрівальними спеціями – і готово.

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Легінси з піджаком і туфлями на шпильках

Хто сказав, що легінси не можуть мати елегантний вигляд? Усе залежить від пропорцій і вдалого поєднання контрастних речей. Для такого образу найкраще підійдуть чорні легінси зі штрипками. Під них можна одягнути тонкі прозорі чорні гольфи або колготки, а на ноги – класичні чорні туфлі на шпильках із гострими носками. Штрипка має проходити під підбором.

Обтислий низ урівноважте об'ємним піджаком геометричного крою, можна навіть світлим. Важлива деталь – піджак повинен мати чітко окреслені плечі з підплічниками. Під піджак можна одягнути простий тонкий гольф з вовни мериноса. Якщо ж попереду вечір із більш спокусливим настроєм, замініть його на прозорий мереживний лонгслів. Завершать образ мінімалістичні прикраси, гладко зачесане волосся, зібране в пучок, і жорстка сумка, яку носять у руці. У такому вбранні можна сміливо йти на відкриття художньої виставки, вечерю в модному бістро чи діловий коктейльний захід.

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Легінси із замшею

Цієї осені саме замша задає тон моді, додаючи образам м'якості, глибини й настрою 1970-х. Як поєднувати її з легінсами, щоб виглядати сучасно? Вибирайте замшеву куртку вільного крою. Це може бути масивна куртка фасону barn jacket, короткий жакет прямого крою або тренч із цього матеріалу довжиною до середини литок. Благородна матова фактура замші чудово контрастує з гладкою поверхнею легінсів.

Завершити комплект допоможуть масивні шкіряні лофери. Їх можна взути на босу ногу, залишивши щиколотки відкритими й підкресливши вузький низ штанин, або поєднати з тонкими білими шкарпетками в стилі препі. Додайте окуляри в черепаховій оправі та замшеву сумку-хобо і отримаєте невимушений паризький шик. У такому образі можна проходити хоч всю осінь.

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