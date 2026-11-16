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Краща за балаяж: яка техніка фарбування зараз у тренді

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
255
Краща за балаяж: яка техніка фарбування зараз у тренді
Фарбування волосся. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Відрослі корені волосся – одна з головних проблем, з якою стикаються жінки після фарбування. Щоб зробити перехід між натуральним кольором і пофарбованими пасмами менш помітним, багато хто обирає балаяж або мелірування. Однак існує ще одна техніка, яка дозволяє досягти особливо природного результату.

Йдеться про Color Melting – фарбування, за якого кілька відтінків плавно переходять один в інший, створюючи ефект натурального волосся. Як пише Myself, ця техніка підійде тим, хто хоче освіжити зачіску, але не бажає часто відвідувати перукаря.

Що таке Color Melting і чим він відрізняється від балаяжу

Назва Color Melting перекладається з англійської як "злиття кольорів". Особливість техніки полягає у використанні кількох близьких відтінків, які практично непомітно переходять один в інший.

Краща за балаяж: яка техніка фарбування зараз у тренді

Фарбування волосся. Джерело: Instagram, @hairboutique___

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На відміну від балаяжу або класичного мелірування, Color Melting не передбачає виразних меж між світлими та темними пасмами. Завдяки цьому волосся має природний вигляд, але водночас здається об'ємнішим, блискучішим і багатшим за кольором.

Зазвичай майстер використовує три або більше відтінків, враховуючи натуральний колір волосся. Важливо, щоб вибрані тони не надто контрастували між собою. Саме тому таке фарбування краще довірити досвідченому колористу.

Чому таке фарбування не потребує частого оновлення

Одна з головних переваг Color Melting – відсутність різкої межі між пофарбованим волоссям і відрослими коренями. Коли волосся відростає, перехід залишається плавним, тому зачіска довше зберігає охайний вигляд. Це дозволяє рідше оновлювати фарбування та зменшити кількість відвідувань салону.

Водночас фахівці радять правильно доглядати за волоссям, щоб зберегти насиченість відтінків. Для цього варто використовувати засоби для фарбованого волосся та раз на тиждень наносити зволожувальну маску.

Кому підходить Color Melting

Ця техніка досить універсальна. За словами експертів Schwarzkopf, Color Melting можна адаптувати практично до будь-якого кольору волосся – блонду, русявого, каштанового чи рудого. Для дуже темного волосся іноді потрібне попереднє освітлення.

Структура волосся також не має принципового значення. Фарбування підходить як для прямих, так і для кучерявих пасом. Особливо ефектно воно поєднується з легкими хвилями, які підкреслюють переливи відтінків.

Найкраще результат помітний на волоссі середньої довжини та довгих пасмах. На дуже коротких стрижках, зокрема мікробобі, плавні переходи кольорів можуть бути менш виразними.

Color Melting стане вдалим вибором для тих, хто прагне природного кольору волосся, додаткової глибини відтінків і фарбування, яке не доведеться постійно оновлювати.

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