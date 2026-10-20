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Коса може "вбити" ваше волосся: яких помилок слід уникати

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
456
Коса може "вбити" ваше волосся: яких помилок слід уникати
Чому коса псує волосся - яких помилок уникати. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Коса, хвіст або пучок – звичні зачіски, які допомагають швидко зібрати волосся та мають охайний вигляд протягом дня. Проте навіть такий простий спосіб укладання може призвести до ламкості волосся, а іноді й до його випадіння.

Як пояснюють фахівці Американської академії дерматології, постійне натягування волосся здатне пошкоджувати волосяні фолікули. Щоб уникнути неприємних наслідків, варто відмовитися від кількох поширених звичок.

Чому тугі зачіски шкодять волоссю

Коли волосся постійно перебуває в натягнутому стані, найбільше навантаження припадає на корені та ділянки біля лінії росту. Згодом це може спричинити тракційну алопецію – випадіння волосся внаслідок тривалого механічного натягу.

Особливо вразливими є скроні та зона чола. Першими ознаками проблеми можуть стати обламані волосинки, порідіння біля лінії росту, дискомфорт або болючість шкіри голови.

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П'ять помилок, яких варто уникати

Надто сильно затягуєте волосся

Бажання зробити ідеально гладку зачіску часто змушує тугіше затягувати гумку або щільно заплітати пасма. Однак щоденне натягування поступово послаблює волосся та може призвести до його випадіння.

Якщо після укладання відчувається біль або шкіра голови неприємно натягується, зачіску потрібно послабити. Волосся має триматися без надмірного тиску.

Використовуєте гумки, які травмують пасма

Тонкі тугі гумки, особливо з металевими з'єднаннями, можуть чіплятися за волосинки та пошкоджувати їх під час знімання.

Краще обирати широкі м'які аксесуари без металевих деталей. Наприклад, гумки з шовковим або сатиновим покриттям створюють менше тертя. Важливо також не стягувати волосся надто сильно.

Заплітаєте мокре волосся

Після миття волосся більш вразливе до механічних пошкоджень. Якщо одразу туго заплести косу або зав'язати хвіст, натягування може підвищити ризик ламкості.

Бажано дочекатися, поки пасма хоча б частково підсохнуть. Якщо потрібно терміново зібрати волосся, краще зробити вільну зачіску, яка не створюватиме сильного натягу.

Щодня зав'язуєте хвіст на однаковій висоті

Коли гумка постійно стискає волосся в одному місці, окремі ділянки регулярно зазнають тертя та навантаження. Через це пасма можуть ставати слабшими й частіше обламуватися.

Корисно чергувати зачіски: сьогодні зробити низький хвіст, завтра – вільну косу, а наступного дня залишити волосся розпущеним. Це допоможе зменшити постійний тиск на ті самі ділянки.

Лягаєте спати з тугою зачіскою

Під час сну волосся треться об подушку, а рухи голови можуть додатково натягувати пасма. Якщо коса або хвіст щільно зафіксовані, механічне навантаження збільшується.

На ніч краще розпускати волосся або заплітати його у вільну косу, закріплену м'якою гумкою. Така зачіска допоможе зменшити сплутування без зайвого натягу.

Чи потрібно зовсім відмовлятися від коси

Сама собою коса не шкодить волоссю. Значення має те, наскільки щільно вона заплетена, як часто ви носите таку зачіску та які аксесуари використовуєте.

Важливо також розрізняти посічені кінчики й ламкість. У першому випадку волосина розщеплюється на кінці, а в другому може обламуватися на будь-якій ділянці довжини.

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