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Хіт сезону: назване універсальне стильне взуття на осінь 2026

Олена БилімОлена Билім
Time to read2 хв
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Хіт сезону: назване універсальне стильне взуття на осінь 2026
Хіт сезону: назване універсальне стильне взуття на осінь 2026

Восени 2026 року особливу увагу в модних образах привертають ботильйони вільного крою, які вже стали помітною деталлю французького вуличного стилю. Завдяки м’якій халяві, що невимушено спадає навколо щиколотки, таке взуття додає образу легкості та вишуканості.

Таке взуття добре поєднується із сукнями, спідницями й джинсами, тому може стати універсальною основою осіннього гардероба. Щоб ансамбль мав гармонійний вигляд, стилісти styl.interia.pl радять звертати увагу на довжину одягу, фактуру матеріалів і пропорції силуету.

Як носити ботильйони з широкою халявою  

Однією з переваг цього взуття є його здатність доповнювати як повсякденні, так і більш елегантні комплекти. Моделі з м’якої шкіри, замші або велюру природно драпіруються навколо ноги та роблять навіть простий образ виразнішим. Для поєднання із сукнями й короткими спідницями підійдуть тонкі колготки, а з моделями довжини міді краще обирати такий крій, за якого поділ трохи перекриває верх взуття. Це допоможе зберегти плавність силуету й уникнути візуального поділу ніг на коротші частини.

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Хіт сезону: назване універсальне стильне взуття на осінь 2026

Універсальне стильне взуття на осінь. Джерело: cooshwear.com

Не менш вдало ботильйони з широкою халявою виглядають із джинсами. Особливо актуальними будуть прямі моделі з високою посадкою та вузькі джинси, які знову повертаються до модних образів. Їх можна недбало заправити у взуття, доповнивши комплект об’ємним жакетом або теплим вовняним светром. Водночас широкі джинси та моделі кльош не варто заправляти в халяву: надлишок тканини створюватиме непотрібний об’єм і порушуватиме пропорції.

Які кольори та матеріали обрати 

Чорні ботильйони залишаються практичним варіантом, проте восени 2026 року варто звернути увагу й на теплі та глибокі відтінки. Темно-шоколадний, карамельний, холодний бежевий і насичений бордовий кольори допоможуть урізноманітнити сезонний гардероб. Зокрема, бордове взуття може стати яскравим акцентом у поєднанні з однотонним пальтом або класичними джинсами.

Хіт сезону: назване універсальне стильне взуття на осінь 2026

Ботильйони з широкою халявою. Джерело: cooshwear.com

Не менш важливий і матеріал: м’яка натуральна шкіра, замша чи велюр краще підкреслюють характер вільної халяви, тоді як жорсткий матеріал може робити взуття масивним.

Під час створення образу варто враховувати не лише колір і фактуру, а й довжину верхнього одягу та спідниць. Якщо поділ пальта або спідниці закінчується точно на рівні верхнього краю ботильйонів, силует може здаватися коротшим. Краще обирати довжину, яка не створює різкого горизонтального переходу в цій зоні.

Хіт сезону: назване універсальне стильне взуття на осінь 2026

Правильно підібрані ботильйони з широкою халявою. Джерело: lecollet.pl

Правильно підібрані ботильйони з широкою халявою легко впишуться в осінній гардероб і допоможуть створити стильні комплекти без зайвих зусиль.

OBOZ.UA писав раніше як доглядати за взуттям, щоб мало вигляд наче щойно з магазину.

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